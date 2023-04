PÅ FANGET: KrF-leder Olaug Bollestad tok seg tid til en kort stund på fanget til sin kjære Jan Frode bakerst i landsmøtesalen.

Bollestad: Skambra at «Herr Larkin» har startet demenskor

HAMAR (VG) Kor-stemmer er nesten like viktig som KrF-stemmer for Olaug Bollestad. Nå har ektemannen Jan Frode «Herr Larkin» Bollestad (64) startet demenskor.

Det høres når ekteparet - også kjent fra TV-programmet «Sofa» på TV2 - finner noe å le av i landsmøtesalen på Hamar.

Latteren runger bakerst i salen så flere titalls stillesittende KrF-delegater risikerer nakkesleng og vonde vridninger når de snur seg for å se hva som foregår.

Men det er visst bare Jan Frode og Olaug Bollestad (61) som uhemmet lar en samklingende latter slippe løs. Ikke ulikt et blandakor på vårens første sangerstevne.

STARTET DEMENSKOR: Jan Frode Bollestad (64) akkompagnerer demenskoret på Ålgård på piano. Lørdag testet han flygelet på KrFs landsmøtehotell på Hamar.

Allerede i landsmøtetalen sin på fredag kunne en stolt KrF-leder opplyse de 159 delegatene i salen om at nå hadde han Jan Frode startet demenskor hjemme i Ålgård.

Han akkompagnerer selv på tangenter, og har skaffet dirigent og dratt i gang hele prosjektet, forteller Olaug Bollestad stolt til VG.

– Demenskoret på NRK gikk jo som en farsott i hele landet. Jeg har sett serien flere ganger, og har grene (grått) bøttevis, innledet Bollestad i landsmøtetalen sin - før hun slapp den lokale kulturnyheten fra Jæren:

– Nå har også Jan Frode startet demenskor hjemme på Ålgård. Det synes jeg er skambra, fortsatte KrF-lederen på sin klingende jærbu-dialekt.

La det swinge

Hun har selv drevet kor. Men nå har ektemannen Jan Frode altså tatt det et skritt lenger. Han har skaffet dirigent, fått med seg ti ledere og ti kormedlemmer til det nye demenskoret hjemme i Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland.

Der synger de «La det swinge», «Kom mai, du skjønne milde» og gamle sanger som folk gjerne husker teksten på underveis.

– Da vi hadde hatt øvelse første kvelden, så gikk vi ledere hjem med en god følelse av at dette her var noe skikkelig bra. Kormedlemmene var helt med. Dette var noe de virkelig satte pris på, beskriver Jan Frode.

Han sier at noen av kormedlemmene gikk ut etter den første øvelsen uten å egentlig vite hva de hadde vært med på.

– Men å synge - det kunne de, skryter Jan Frode Bollestad opprømt.

– De aller fleste sang. Noen slet litt med ordene og diksjonen. Men jeg tenkte - wow - dette får de jo til!

Han er opptatt av at det lokale demenskoret er for alle. Derfor foregår øvelsene på et kommunalt bo- og aktivitetssenter og ikke i baptistkirken - som folk gjerne forbinder Jan Frode Bollestad med lokalt.

KOR ARTIGT: Partileder Olaug Bollestad synger selvsagt med som en erfaren korsanger når KrF-sangen avsynges på landsmøtet.

Kona Olaug er minst like begeistret.

– Det å møte andre mennesker og delta i en opplevelse sammen - gjør noe med deg, enten du er dement eller frisk, sier Olaug Bollestad.

– Jeg kan ikke en note, men Jan Frode og jeg startet også et barnekor i sin tid. Vi vet hva det betyr for mennesker, sier hun til VG.

– Jeg er pårørende for en venninne på 90 år, hun husker ikke så mye lenger. Men når jeg begynner å synge litt - ett vers - så synger vi resten av sangen sammen, illustrerer Olaug Bollestad.

BJUDAR PÅ: Olaug Bollestad er ikke typen som virker hemmet og utilpass på scenen i en stor landsmøtesal. Kanskje bakgrunnen fra korbevegelsen har gitt henne et lett og ledig kroppsspråk?

På besøkene til den modne damen er Jan Frode også med. Både han og Olaug er opptatt av at å synge sammen representerer en fin måte å utrykke tilhørighet og følelser på.

Begge ble skikkelig inspirert av TV-serien Demenskoret på NRK.

– Det er foreslått på KrF-landsmøtet å innføre demenskor i alle kommuner. Støtter du det?

– At det skal lovpålegges i alle kommuner, er nok urealistisk. Det er mange små kommuner i Norge uten nok folk til demenskor. Jeg tror dette må presse seg frem nedenfra og opp - mer enn at vi bestemmer at alle skal ha demenskor. Men lokalt er dette enormt viktig, sier Bollestad.

