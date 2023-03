STAND: Slik så standen til Unge Venstre ut på Vågsbygd videregående skole denne uken.

Unge Venstre om «Legalize it»-motstand: − Man blir litt lei

Nok en gang ble Unge Venstre bedt om å fjerne kampanjemateriell om legalisering av marihuana. Nå er ungdomspartilederen lei.

– Vi satte opp alt som vanlig. Etter kanskje fem minutter kom en ansatt bort og sa vi måtte ta ned plakaten, sier Andrea Bergsland (22), leder for Agder Unge Venstre.

Ungdomspartiet hadde stand på Vågsbygd VGS i Kristiansand på mandag denne uken. Der mener de at de fikk beskjed av en ansatt om å ta ned «Legalize it»-plakaten de ofte har med seg på skolebesøk.

Plakaten skal vise partiet standpunkt når det gjelder marihuana. De mener rusmiddelet må legaliseres, og har ved flere skolebesøk tidligere opplevd at de har fått beskjed om at de må fjerne kampanjemateriell.

På standen var de tre medlemmer av partiet.

– Legaliser det, ikke bruk det mens det er ulovlig

Etter at den ansatte ba ungdomspolitikerne om å fjerne kampanjematerialet, snakket rektor Cecilie Gitmark med Unge venstre-medlem Pernille Holter-Andersen Johansen (22) på sitt kontor.

– Jeg fikk en melding av en ansatt, som reagerte på plakaten, forklarer Gitmark.

– Da spurte jeg om en av representantene kunne komme opp til meg.

UNGE VENSTRE: Til venstre leder av Agder Unge Venstre, Andrea Bergsland (22). Til høyre medlem Pernille Holter-Andersen Johansen (22).

Unge Venstre-representantene som sto på standen sier den ansatte fortsatte å fortelle dem at plakaten var ulovlig.

– Det den ansatte pekte ut var at vi reklamerer for ulovlige ting og oppfordrer til å gjøre noe ulovlig. Det gjør vi ikke. «Legalize it» betyr legaliser det, ikke bruk det mens det er ulovlig, sier Bergsland.

Rektor Cecilie Gitmark sier hun ikke kan svare på hva som skjedde mellom den ansatte og ungdomspolitikerne, men at det er vanlig at ansatte henviser til rektor hvis det er usikkerhet om saker.

Cecilie Gitmark, rektor på Vågdbygd videregående skole.

Mener de fikk beskjed om å fjerne plakaten

Ungdomspolitikerne mener flere ansatte ved skolen sa det var rektor som ønsket plakaten fjernet.

På spørsmål om rektor Gitmark har bedt ungdomspolitikerne fjerne den svarer hun:

– Siden det opplevdes som et sterkt budskap, spurte jeg om de kunne fjerne den og heller brukte flyersene med samme budskap. Da sa hun som var på kontoret med meg at de ikke ville det, sier rektoren.

Gitmark forteller at de derfor lot plakaten være. Det ligger i retningslinjene for besøk av politiske partier at det er anledning til å bruke denne type materiell.

– Jeg hadde en fin prat med representanten på mitt kontor, sier Gitmark.

Hun forteller til VG at hun vil beklage dersom prosessen ble opplevd som vanskelig.

KAMPANJE: Slik ser Unge Venstres kampanje for legalisering av marihuana ut.

Ungdomspolitikerne opplevde stemningen som dårlig. De mener at diskusjonen rundt deres politiske budskap gikk utover tiden til å snakke om politikk med elevene på skolen.

– De ansatte var hele tiden på oss. Selv om de ikke aktivt fjernet oss, lot de oss ikke gjøre noe annet enn å snakke med dem, sier Bergsland.

Lei av det stadig vekk skal være et tema

Leder i Unge Venstre, Ane Breivik, er lei av at ungdomspolitikere må oppleve dette år etter år, når de er ute på stand.

– Man blir jo litt lei da, sier Unge Venstre-lederen.

VG har skrevet om lignede hendelser i 2019 og 2021. Den gangen gikk daværende statsminister Erna Solberg ut og omtalte hendelsene som «ikke akseptable» til iTromsø.

Samme år konkluderte daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at slike politiske budskap var en del av ytringsfriheten.

Det mener også statssekretær Sindre Lysø (Ap) den dag i dag.

– Uavhengig av om man er enig eller ikke i Unge Venstres kampanje, er det deres rett å ytre budskapet, sier statssekretær Sindre Lysø (Ap) til VG fredag.

Leder i Unge Venstre, Ane Breivik.

Unge Venstre mener skolene fører til frykt blant deres unge politikere.

– Dette er noe vi bruker mye tid, kapasitet og ressurser på fra våre organisasjoner. Man blir litt redd for å sende ungdomspolitikere for å besøke skoler, i tilfelle de blir møtt med aggresjon fra skoleledelsen.

–Skolene bør tilrettelegge for politiske aktiviteter og engasjement, ikke slå ned på det, legger hun til.

