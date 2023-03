BLE UTLØST: Fallende trykk i kabinen gjorde at oksygenmaskene ble utløst automatisk.

Skulle fly til Bodø da oksygenmaskene ble utløst: − Fryktelig ubehagelig

Advokatene Sulman Hussein og Monica Bäckstrøm var på vei til Bodø torsdag formiddag, da oksygenmaskene på flyet plutselig falt ned. I flere minutter satt passasjerene uvitende om hva som skjedde, forteller Hussein.

– Vi hørte folk som skvatt og var stresset. Det var tilløp til panikk, forteller Sulman Hussein til VG.

Sammen med advokatkollega Monica Bäckstrøm, var han på vei i et Norwegian-fly fra Oslo til Bodø for et klientbesøk i Bodø fengsel. Rundt 40–50 minutter inn i flyvningen faller plutselig oksygenmaskene ned, forteller han.

– Vi fikk ikke vite noe de påfølgende minuttene. Det kommer ikke oksygen fra maskene, og folk vet ingenting om hva som skjer. Flere blir paniske og stresset, sier han.

DRAMATISK OPPLEVELSE: Flere passasjerer skal ha blitt redde og forvirret da oksygenmaskene i Norwegian-flyet DY340 ble utløst på grunn at lavt trykk i kabinen. Advokatene Sulman Hussein og Monica Bäckstrøm var i flyet da det hele skjedde.

Etter hvert skal passasjerene ha fått beskjed om at det hadde vært en teknisk feil som gjorde at at kabintrykket falt.

Hussein forteller at det var nok oksygen i flyet til at folk kunne puste greit.

– Men folk trodde ikke de hadde tatt på seg maskene på riktig måte, så det var stressende og forvirrende.

– Først da maskene kom ut tenkte vi at det måtte være en feil, men så ser vi at de kabinansatte begynner å ta de på seg. Etter hvert fikk vi informasjon om at det var lavt trykk, og folk ble ganske redde, sier Bäckstrøm til VG.

Hun trekker også frem at det tok lang tid før de fikk informasjon om hva som skjedde, men synes likevel de kabinansatte gjorde en god jobb.

– De gikk rundt og snakket med passasjerene, og beroliget dem.

Forsinkelser

Pressekontakt i Norwegian Anna-Lena Nordling bekrefter hendelsen overfor VG:

– Det var lavt trykk i kabinen, og da kommer maskene ned automatisk. Flyet ble omdirigert og det ble tatt en beslutning på å lande for å sjekke at alle hadde det bra, sier hun.

Flyet ble omdirigert til Kiruna i Sverige, før det ble omdirigert på nytt og landet på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Hussein forteller at det skal ha tatt rundt en time før passasjerene skal ha blitt fordelt på ulike fly. Selv måtte han avlyse klientbesøket.

– Det ble forsinkelser, men jeg kan ikke si noe utover det. Men når sånt skjer er det alltid første prioritet å få booket om folk på andre fly, sier Nordling.

– Taust fra personalet

– Det var en ubehagelig opplevelse, og lite info, sier Hussein.

Han forteller at det skal ha vært svært lite informasjon fra kabinpersonalet om hva som foregikk.

– Det var helt taust fra personalet de første syv minuttene, man var overlatt til seg selv i de mest dramatiske minuttene. Det var nok fryktelig ubehagelig for veldig mange.

Nordling i Norwegian sier hun har forståelse for at det opplevdes skremmende for passasjerene.

– Det kan jo oppleves veldig dramatisk når man sitter der, og når det går noen minutter før man får vite noe. Men det som er det viktigste av alt når slikt skjer, er å passe på alt av isntrumenter og sjekke situasjonen, sier Nordling og legger til:

– Det vil man alltid prioritere fremfor å gi informasjon.

– Jeg har full forståelse for at det kan oppleves lenge før man får informasjon, men det er som regel fordi det viktigste er å få sørget for at passasjerene er trygge.

Hun understreker at ingen ble skadet som følge av hendelsen.

