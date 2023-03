HJERTE OG LUNGER: Flere har sagt opp i protest og nå fremskyndes sammenslåingen av Ullevål og Rikshospitalet.

Ansatte i opprop: Krever at ledelsen ved thorax-kirurgisk avdeling går

Ledelsen har fått mye kritikk for beslutninger om sommerstenging og flytting av hjertekirurgi. Nå krever ansatte at lederne fratrer sine stillinger.

Ansatte på thorax-kirurgisk avdeling stepdown stepdownStepdown er en underavdeling på thorax-kirugisk avdeling, som primært tar imot pasienter etter operasjon. ved Oslo universitetssykehus (OUS), har gått sammen om en underskriftskampanje.

Der ber de om at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Spesialrådgiver Ivar Greiner ved OUS sier at de ikke ønsker å kommentere saken.

Fagansvarlig sykepleier Ingvill Eggen jobber på stepdown, og stiller seg bak denne underskriftskampanjen.

Avdelingen har 26 ansatte. Søndag ettermiddag har kampanjen over 170 underskrifter.

– Tilliten er ikke lenger tynnslitt, nå er den faktisk fraværende, sier Eggen.

Info Dette er saken På thorax-kirurgisk avdeling gjøres det operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer. I fjor ble det innført en ny turnus, og ledelsen bestemte at thorax-kirurgisk avdeling på Ullevål skulle sommerstenges. Driften skulle da skje på Rikshospitalet. Dette gjorde mange ansatte rasende, som svarte med å si opp jobbene sine i protest. Så langt har 16 av 24 sagt opp. På grunn av oppsigelsene har nå ledelsen skrinlagt den opprinnelige planen, og lagt den nye planen om å flytte planlagt hjertekirurgi fra Ullevål til Rikshospitalet innen 1. juni. Dette gjorde de fordi det ikke lenger var nok ansatte til å gjennomføre den opprinnelige planen. Bak dette igjen ligger den betente saken om at hele Ullevål sykehus skal legges ned. Etter planen skal avdelingen på Ullevål være integrert med den på Rikshospitalet innen 2025. Vis mer

Bekymret

Sykepleier Ingvill Eggen forteller at hun er bekymret for arbeidsbelastningen for de som er igjen på avdelingen, og hun frykter det kan gå utover pasientsikkerheten.

– Vi på stepdown har ikke intensivutdanning, men blir daglig sendt inn for hjelpe postoperativ med intensivpasienter fordi de ikke har nok folk der. Jeg skulle ønske at jeg aldri så meg nødt til å måtte si dette, sier Eggen.

Det har siden november vært en konflikt på thorax-kirurgisk avdeling. Det startet med at ledelsen kom med ny turnus og en beslutning om å sommerstenge Ullevål-avdelingen.

– Dette handler først og fremst om at ledelsen ikke har latt oss medvirke i beslutninger og vi har fått lite informasjon, sier Eggen om bakgrunnen for underskriftskampanjen.

SYKEPLEIER: Ingvill Eggen har ikke lenger tillit til at ledelsen ved thorax-kirurgisk avdeling.

Denne uken ble det kjent at ledelsen skrinlegger den opprinnelige planen om sommerstenging. Nå skal all planlagt hjertekirurgi flyttes fra Ullevål til Rikshospitalet innen 1. juni.

– Dette fikk jeg vite via oppslag i Dagens Medisin, sier Eggen.

Eggen forteller at hun og kollegene ikke vet hvor eller hvordan de skal jobbe fra og med mai.

– Prosessen slik den har vært fram til nå er uakseptabel. Jeg er bekymret for hvordan dette blir håndtert fremover, sier Eggen.

Hun påpeker at dette ikke handler om nedleggelsen av Ullevål, men ledelsens håndtering.

Konflikten har så langt ført til at 16 ansatte ved thorax-kirurgisk avdeling har sagt opp jobbene sine i protest.

Ønsker ikke diskusjon om enkeltpersoner

Ingen tillitsvalgte eller verneombud har vært involvert i eller informert om denne underskriftskampanjen.

Tillitsvalgt Stine Nesseth forteller at hun ikke visste om denne, før VG tok kontakt lørdag ettermiddag.

OPPSIGELSER: Tillitsvalgt Stine Nesseth har tidligere uttalt seg om konflikten. Hun frykter flere vil si opp på grunn av situasjonen på thorax-kirurgisk avdeling.

– Det er likevel viktig for oss at alle ansatte har ytringsfrihet og føler at de blir møtt med respekt, sier Nesseth og legger til:

– Sykepleierforbundet ønsker ikke at diskusjonen skal gå på enkeltpersoner, da vi mener at OUS som arbeidsgiver er ansvarlig for pasientsikkerhet og gode prosesser.

