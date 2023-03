BESLAG: Alt dette har Tolletaten beslaglagt de siste ukene. Samtlige som har bestilt midlene blir anmeldt.

Advarer mot dopingmidler i posten: − Russisk rulett

Tolletaten opplevde rekordhøye beslag i 2022. Ekspert advarer.

– Dette er en bekymringsfull trend vi ønsker å advare om.

Det sier tolldirektør i Tolletaten, Øystein Børmer, til VG.

I 2022 var det cirka 1600 beslag av dopingmidler. Til sammenligning var det rundt 1000 beslag i året fra 2012 til 2021.

Ifølge Tolletaten skyldes økningen først og fremst økningen av anabole steroider i postsendinger. Det sto i fjor for to tredjedeler av beslagene.

– Det er neppe toppidrettsutøvere som bestiller dette. Vi ser på tallene som et uheldig utslag av en samfunnstrend, hvor helt vanlige mennesker bruker doping for å se bedre ut, sier Børmer.

For noen uker siden advarte Børmer og tolletaten om annen trend blant unge voksne i Norge.

BEKYMRET: Tolldirektør Øystein Børmer er bekymret over trenden.

Fra utlandet

Dopingmidlene bestilles primært fra utlandet, og blir som tidligere nevnt sendt i posten. All post i Norge går gjennom Lørenskogterminalen.

– Å bestille dopingmidler på nett, er en form for russisk rulett. Man vet aldri hva det inneholder. Doping i seg selv er helseskadelig, men det kan potensielt inneholde enda farlige stoffer som absolutt ingen burde få i seg, sier Børmer.

Tolldirektøren tror økningen i antall beslag kommer av kroppsfokuset i samfunnet. Stadig flere er opptatt av hvordan de ser ut.

– Og de tar en meget høy risiko med å bestille disse midlene. Først og fremst er det farlig, men det blir også anmeldt til politiet og kan komme på rullebladet ditt.

Leif Welhaven kommenterer: «Det syke muskeljaget»

Ifølge Tolletaten bestilles steroidene hovedsakelig av menn, inkludert ungdom.

–Det er lett å skaffe seg disse midlene, så her må alle foreldre følge med og være årvåkne, advarer Børmer.

DOPING: Tollinspektør Lars Borgen Syversen og tollverninspektør Margareth Jensen Heir viser frem noe av det de har beslaglagt.

Variert påvirkning

Spesialsykepleier Christine Wisløff, som er leder av Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus, advarer mot steroider. Spesielt blant unge.

Jo yngre brukerne av steroider er, jo mer kan det påvirke i en negativ retning.

– Det å påføre kroppen hormoner kan være en risikofaktor. For eksempel kan det påvirke høydeveksten til unge mennesker. Du kan risikere å bli opptil 10 til 12 centimeter kortere enn det du egentlig skulle bli.

Info Risikoer ved anabole steroider Hjerte kan vokse. Det kan føre til hjerteproblematikk Dårligere kolesterol Stor hormonell forstyrrelse Kan føre til at du får lavere egenproduksjon av testosteron eller ikke produserer testosteron i det hele tatt Kan bli avhengig Seksuelle dysfunksjoner, som potens vansker. Kan fremprovosere hårtap For jenter kan dette føre til vekst av klitoris, økt hårvekst på kroppen og ansikt og stemmeskiftet Vis mer

Wisløff sier det er umulig å vite hvem som får negative bivirkninger av dopingmiddelet.

Grunnen til at de fleste folk begynner med steroider er, ifølge Wisløff, for å se bedre ut.

– De må gjøre en fysisk aktivitet for at det skal ha en effekt. Man får mer muskler, får mer utholdenhet og kan oppleve å få mer energi. Alt dette kan føre til et bedre selvbilde, og det kan være grunnen til at mange begynner med steroider.

Steroideprosjektet arbeider for målet om at brukere med anabole steroider med helseproblemer skal få god og kunnskapsbasert behandling.

Titt og stadig kontaktes de av personer som bruker steroider, og der har det vært en økning i det siste.

– 76 prosent av disse er vanlige folk. Nesten ingen av de som tar kontakt driver med fitness eller bodybuilding, avslutter Wisløff.

