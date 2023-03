GODE VENNER: Onsdag 22. mars sovnet Julius’ fostermor stille inn etter lengre tids sykdom.

«Moren» til Julius er død

Sykepleier Reidun Glad overtok morsrollen for Julius etter at den kjente

sjimpansen ble født. 83 år gammel sovnet hun stille inn.

Det skriver avisen Fædrelandsvennen.

– Jeg kan huske at hun flyttet inn på baderommet med Julius, for der var det varmt. Julius lå og sov i ei banankasse, mens min mor lå på en skumgummimadrass ved siden av, forteller sønnen Øystein Glad til avisen.

Sjefen for Dyreparken, der Julius fortsatt bor, sier det var trist å høre om hennes bortgang:

– Hun har vært en betydningsfull person for Julius i tidligere år, og en av dem han alltid gjenkjente når hun var på besøk, sier administrerende direktør i Dyreparken, Per Arnstein Aamodt, til Fædrelandsvennen.

Som tiåring fikk ham og broren Carl Christian plutselig en

sjimpansebaby boende hjemme hos seg.

– Den tiden var helt spesiell, sier Carl Christian til avisen.

Da Julius ble født i Dyreparken 26. desember 1979, avviste

sjimpansemoren ham etter kun seks uker.

En dag ble Julius funnet skadet utenfor morens rom i parken. Dyreparkdirektør Edvard Moseid og lege William R. Glad ble enige om at legen skulle ta med seg Julius hjem til behandling for at han skulle overleve. Hjemme ventet sykepleier Reidun Glad, som raskt overtok morsrollen for lille Julius.

Hun sørget for bleieskift, mat med tåteflaske og drøssevis av omsorg for den lille krabaten, som etter hvert skulle bli «allemannseie» med egen TV-serie, sang og stjernestatus.

– De fikk et helt spesielt bånd, konstaterer brødrene.

1984: Her feirer Julius sin 5-årsdag i Dyreparken i Kristiansand. Han drikker brus, og på bordet med juleduk står bursdagskaken med fem lys.

Sønnen Øystein forteller at Julius ble «livredd» hvis Reidun gikk langt unna:

– Da løp han etter henne og kastet seg rundt beinet hennes. Etter hvert ble hun vant til å gå rundt på øya med Julius som klamret seg fast rundt leggen, sier han.

Sammen med familien Moseid, vekslet de på å ha Julius boende hos

seg, slik at han ikke skulle knytte for sterke bånd til en familie.

Senere kom Julius tilbake i Dyreparken i Kristiansand igjen. Julius er i dag 43 år gammel.

