Bombelignende gjenstand i Fredrikstad: Politiet har kontroll på en person

Et bygg ble evakuert i Fredrikstad i forbindelse med at en person skal ha levert en bombelignende gjenstand på et legekontor.

Rett før klokken 15 bekrefter operasjonsleder Ronny Samulensen overfor VG at de har kontroll på én person i forbindelse med saken.

Han kom ut og møtte politiet, forteller Samuelsen.

– Ingen er skadet, og gjenstanden er i tilknytning til bygget. Han hadde den ikke på seg. Den skal nå undersøkes av bombegruppa, sier han.

Politiet rykket mandag ut etter melding fra en person på stedet om gjenstanden.

Flere veier i nærheten ble stengt av, og Samuelsen forteller at de opprettholder sikkerhetsavstanden på om lag 100 meter frem til man har kontroll på hva gjenstanden er.

– Det er en gjenstand, det er alt jeg kan si, sa operasjonsleder Terje Marstad til VG tidligere.

Han forteller at politiet forbereder seg på å gjenvinne kontroll over situasjonen.

– Personen er fortsatt inne i bygget. Bygget er nå evakuert og ingen andre personer skal være inne, sa han.

Politiet har sperret av veier i nærheten. De nærmeste boligene er i ferd med å evakueres.

– Vi ber folk om å ikke nærme seg området, melder Øst politidistrikt.

