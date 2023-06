SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Jonas Gahr Støre i det nedlagte Nato-anlegget på toppen av Gaustatoppen. I dag er fjellet åpent for besøkende. Men en påminnelse fra tidligere tider i Forsvaret henger igjen på veggen.

Støre: Trusselen fra Russland bestemmer størrelsen på Forsvaret

GAUSTATOPPEN (VG) Fremtidens norske forsvar må dimensjoneres ut fra trusselen fra Russland, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

Kortversjonen Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) inviterer Stortinget til å delta i arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret

Planen vil være omfattende og inkludere samfunnssikkerhet, men kanskje ikke så stor som foreslått av forsvarssjefen og Forsvarskommisjonen

Støre påpeker at fremtidige langtidsplaner, som nasjonal transportplan og helsevesen, også må vurdere Forsvarets behov. Vis mer

– Veivalgene vi skal gjøre i forsvars- og sikkerhetspolitikken er så store at vi må trekke sammen. Jeg vil derfor invitere Stortinget til å være med tidlig i den gjennomgangen som skal bli den nye planen for forsvar og samfunnssikkerhet, sier Støre til VG.

Flere partier på Stortinget har bedt om et slikt samarbeid.

Planen blir omfattende, og den vil strekke seg ut over Forsvaret. Men den blir neppe så omfangsrik som forsvarssjefen og Forsvarskommisjonen la opp til, antyder Støre i dette intervjuet.

– Vi må se på på hva slags stat Russland er, hvordan lederne opptrer, og hvordan de truer sin naboer. Vårt nasjonale forsvar og samarbeidet med våre allierte må nå dimensjoneres ut fra den trusselen, sier han.

KABELBANEN: Om lag 100 000 turister besøker Gaustabanen hvert år. Med tog og kabelbane inne i fjellet, reiser man til toppen av Gaustatoppen på 15 minutter.

Dro til Telemark

Tirsdag satte han seg på Gaustabanen og reiste gjennom fuktige fjelltunneler opp til Gaustatoppen, 1883 meter over havet.

Der var det inntil 80-tallet et hemmelig fjellanlegg som Nato finansierte under den kalde krigen. Norske offiserer og soldater var på vakt dag og natt for å rapportere om Sovjetunionens aktiviteter, til hovedkvarteret til Paris.

– Den kalde krigen ledet til at man boret hull i Gaustatoppen for bygge en sendestasjon, sier Støre.

Han legger til at krisen med Russland i det 21. århundre har utløst andre behov enn dette. Men at det blir kostbart, er han ikke i tvil om.

HEMMELIGHETEN UNDER TOPPEN: I tåken på Gaustatoppen fikk Jonas Gahr Støre høre om det topphemmelige anlegget som lå rett under toppen fram til 80-tallet. Nå kan alle gå inn og se.

Kostbart

Utredninger som regjeringen selv har bestilt, har vist hvor kostbart styrking av Forsvaret kan bli:

I mai foreslo Forsvarskommisjonen en rask styrking av forsvarsbudsjettet på 30 milliarder kroner, pluss 40 milliarder mer i årlige tildelinger videre fram.

Forsvarssjefen ba om 80 milliarder kroner ekstra innen 2028 for å gjenopprette dagens forsvar, og åtte milliarder økning år for år fremover.

Støre kommenterer de enorme kostnadene slik:

– Det er riktig at forsikringspremien øker. Men det må gjøres gjennomtenkt og klokt. Jeg har sett en tendens de siste månedene til at svaret på Forsvarets utfordringer er enorme budsjettløft. Kloke hoder i Forsvaret snakker om evnen til å absorbere nye ressurser. Skal vi doble forsvarsbevilgningene på to år, så er det ikke folk, mekanikere, utstyr eller ammunisjon til å absorbere det, sier Støre til VG.

– Varsler du en mer nøktern langtidsplan enn forslagene fra forsvarskommisjonen og forsvarssjefen?

– Først skal vi oppsummere rådene fra forsvarssjefen og to kommisjoner. Men Forsvaret har tidligere lidd under urealistiske langtidsplaner. Planen som gjelder nå, var ikke godt nok gjennomtenkt: Det er bevilget for lite ressurser, og det ble lagt urealistiske planer., sier Støre.

Støre har en liste med fire punkter som han legger til grunn for arbeidet med langtidsplanen.

1. Forholdet til Russland

– Naboskapet til Russland og de enorme havområdene i nord definerer vår sikkerhet. At Russland gjennomfører en angrepskrig mot et annet naboland er ikke uten videre en trussel mot Norge, men det endrer sikkerhetsbildet i nord. Vårt nasjonale forsvar og samarbeidet med våre allierte må dimensjoneres ut fra den trusselen, sier statsministeren.

2. Nato bygges om

– Nato er nå i stor endring. Natos forsvarsplaner og det nye øvelsesmønsteret får betydning for Norge. Så vi skal være med og bidra til at andre NATO-allierte,

fra Tyrkia i sør, til våre baltiske venner, er trygge. Hva og hvordan vi nå investerer i utstyr må vurderes ut hva hvordan vi skal passe inn i Natos forsvar.

3. Finland og Sverige inn

– At Finland og etter hvert Sverige kommer inn i Nato, er det som får størst betydning for oss. Hele Norden er for første gang i samme sikkerhetsorganisasjon. Vi har styrket samarbeidet med Sverige og Finland innen forsvar de siste 15 årene. Men det blir noe helt annet når det skal skje etter NATOs prosedyrer og strategier.

4. Andre trusler

– Totalforsvarskommisjonen peker på trusler utenfor det sikkerhetspolitiske:

Hybride trusler og cybertrusler. Men også temaer som klima og migrasjon må vi forberede oss på. Samfunnets motstandskraft er et område Norden tradisjonelt har vært gode på.

Støre legger til at også andre langtidsplaner fra hans regjering, slik som fremtidens helsevesen og den kommende nasjonale transportplanen, må ta opp i seg Forsvarets behov.