AP-STJERNE: Tonje Brenna har vært i AUF og Ap siden hun var 18 år. Nå har hun begått sin største feil, ifølge seg selv.

Tonje Brenna ga styreverv til god venn

Da Ap-politikeren ble statsråd, sa hun selv at de måtte være obs på vennskapet med advokaten Frode Elgesem. To år etterpå gir hun ham styreverv – i et senter som gir penger til Utøya AS, der hennes tidligere samboer er sentral.

Kortversjonen Kunnskapsminister Tonje Brenna beklager habilitetsfeil etter å ha utnevnt advokat og venn Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret, som gir penger til Utøya AS.

Brenna erklærer seg nå også inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya AS, blant dem er hennes ekssamboer Martin Henriksen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at saken er alvorlig, men sier han har tillit til henne som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet. Vis mer

Det opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna (35) selv til VG.

– Jeg har gjort en alvorlig feil knyttet til min habilitet. Jeg har vurdert habiliteten min for dårlig og for sent, sier hun.

Brenna erklærte seg ikke inhabil overfor advokaten Frode Elgesem (61) før fredag forrige uke. Han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. 2. mai utnevnte hun ham til jobben som styremedlem i Wergelandsenteret – en stiftelse som Kunnskapsdepartementet gir fem millioner kroner til i året.

Brenna erklærer seg nå også inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya AS , en stiftelse som drifter Utøya. Blant dem er hennes ekssamboer og far til hennes sønn, tidligere Ap-topp Martin Henriksen (44).

– Dette er mitt ansvar og dette beklager jeg. Nå ønsker jeg å være åpen og rydde opp, opplyser Brenna til VG.

– Jeg orienterte statsministeren om dette søndag, og har bedt om settestatsråd settestatsrådEn settestatsråd er en statsråd i en regjering som midlertidig overtar ansvarsområdet til en annen statsråd. Dette skjer når en statsråd er inhabil, syk, har permisjon eller må gå av på dagen. i disse sakene.

Settestatsråden vil bli utnevnt tirsdag.

1 / 3 STOR DAG: Støre presenterte sin nye regjering utenfor Slottet 14. oktober 2021. Brenna fikk jobben som kunnskapsminister. forrige neste fullskjerm STOR DAG: Støre presenterte sin nye regjering utenfor Slottet 14. oktober 2021. Brenna fikk jobben som kunnskapsminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter dette overfor VG:

– Tonje har gjort flere feil knyttet til habilitet. Det er alvorlig, og det har hun beklaget.

Støre sier han fortsatt har tillit til sin statsråd.

– Jeg har hatt en grundig samtale med Tonje om denne saken. Jeg tror på det hun sier, og har tillit til henne som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet.

I mai ble Brenna valgt som ny nestleder i partiet.

Flagget vennen

Brenna fikk jobben som kunnskapsminister i oktober 2021, som en del av Støres Ap/Sp-regjering.

Like etter at hun sto foran Slottet med blomsterbuketter i hendene, ble hun kalt inn til departementsråden – slik alle nye statsråder gjør. Her fikk hun anledning til å flagge mulige vanskelige saker og umulige vennskap.

– Jeg sa at vi måtte være obs på Frode Elgesem. Og jeg sa at jeg overlevde 22. juli-terroren, sier Brenna i dag.

I RETTEN: Frode Elgesem var bistandsadvokat for ofrene under 22. juli-rettssaken sammen med Mette Yvonne Larsen (t.v.) og Siv Hallgren.

Brenna og Elgesem ble kjent etter terrorangrepene 22. juli 2011, og har siden holdt kontakt. Siden hun ble statsråd har de sendt tekstmeldinger ved 17 anledninger.

– Vi er gode venner, og har en helt spesiell relasjon på grunn av 22. juli. Vi har spist middager sammen, han holdt quiz i utdrikningslaget mitt og han var gjest i bryllupet mitt, sier Brenna.

Elgesem har vært styreleder for Rafto-stiftelsen siden mars 2021, en annen stiftelse som ligger under Brennas ansvar.

TETTE BÅND: Brenna sammen med andre unge Ap-politikere med bakgrunn i AUF under valgvaken i 2021.

I mai var det hun, som sittende statsråd, som oppnevnte den «gode vennen» til styremedlem i nok en stiftelse, Wergelandsenteret. Mannen hun selv hadde advart departementet om at «de burde være obs på».

Det Europeiske Wergelandsenter (EWC) ble stiftet av Stortinget og Europarådet i 2008, og er et internasjonalt ressurssenter for utdanning innenfor menneskerettigheter.

Juristen Elgesem ble oppnevnt til styremedlem til tross for at han selv hadde sendt Brenna en tekstmelding i mars der han ba henne vurdere habiliteten overfor ham. Det skjedde i forbindelse med en mulig bevilgning til Rafto-stiftelsen.

« ... jeg er ikke helt sikker på hvordan en habilitetsvurdering vil falle ut», skriver han:

«Jeg skal selvsagt sjekke at alt er i orden», svarte Brenna den gang:

– Jeg fulgte ikke opp den sms-en, sier Brenna til VG.

– Jeg tenkte at dette ikke var et problem. Det var en dårlig vurdering av meg. Jeg burde ha vurdert habiliteten, og jeg burde ikke ha oppnevnt ham som styremedlem.

– Har du gitt en venn fordeler?

– Jeg har gitt et styreverv til en jeg står så nær at jeg mener jeg er inhabil overfor ham. Og det skal ikke skje.

Frode Elgesem sier til VG at han valgte å sende SMS 'en til Brenna, fordi han ville bidra til at det ble gjort habilitetsvurderinger i god tid.

– Vi har sendt søknaden om penger til Raftostiftelsen, og jeg minnet henne om at jeg har den rollen.

Elgem understreker at han ikke er del i habilitetsvurderingen.

– Det er statsråden og departementet sin vurdering, som jeg ikke har noe med.

– Er du redd for at det blir sådd tvil om oppnevnelsen av deg?

– Jeg lever godt med den avgjørelsen som Tonje Brenna har truffet. Jeg regner med at oppnevnelsen er ugyldig.

OVERLEVDE: Brenna overlevde terroren på Utøya. Her er hun avbildet etter åpningen av minnesmerket i Hole kommune.

Hevder hun ikke visste

To år på rad har hun gjennom statsbudsjettet bevilget fem millioner kroner til Wergelandsenteret. Dette er en bevilgning Solberg-regjeringen innførte, og Brenna har ikke økt den.

Wergelandsenteret har siden 2016 samarbeidet tett med Utøya AS. De to stiftelsene har skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» sammen.

MANGFOLD: Brenna sammen med nestleder i stiftelsen 10. august, Atta Mohammed, under åpningen av et minnesenter for drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorangrepet på Al-Noor Moskeen i Bærum.

Utøya AS mottar penger av Wergelandsenteret.

I Utøyas AS sitter altså ekssamboeren Martin Henriksen, og det som Brenna beskriver som «to nære venner»: Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen, begge tidligere AUF-ere.

Brenna hevder hun ikke visste at Utøya AS får økonomisk støtte av Wergelandsenteret.

– Jeg burde sett koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS tidligere.

FØRSTE SPADETAK: Brenna var med under byggestart for 22. juli-senteret ved Regjeringskvartalet.

– Din ekssamboer, som du også har barn med, sitter i Utøya AS. Hvordan kunne du ikke få med deg at det er en så tett kobling mellom Utøya AS og Wergelandsenteret?

– Det er godt kjent for meg som statsråd, og jeg burde ha forstått den koblingen, men det har jeg ikke gjort.

– Det var kjent for deg, men du forsto det ikke?

– Det var kjent for meg at de hadde et prosjekt sammen, men jeg forsto ikke at habiliteten knyttet til Utøya også spilte over på bevilgningen til Wergelandsenteret.

– Du skjønte ikke at noe av pengene du og regjeringen ga Wergelandsenteret gikk til Utøya AS?

– Nei.

1 / 3 AUF-TOPPER: Martin Henriksen (t.v.) ser daværende AUF-leder Mani Hussaini som klemmer Eskil Pedersen i 2015, under den første sommerleiren på Utøya siden 2011. I UTØYA AS: Marianne Wilhelmsen, her avbildet under et AUF-arrangement i 2013. I UTØYA AS: Hilde Firman Fjellså, avbildet i 2012. forrige neste fullskjerm AUF-TOPPER: Martin Henriksen (t.v.) ser daværende AUF-leder Mani Hussaini som klemmer Eskil Pedersen i 2015, under den første sommerleiren på Utøya siden 2011.

– Du har to venner og en ekssamboer i styret. Har dere ikke snakket om at Wergelandsenteret gir penger videre til Utøya AS?

– Nei, det har vi ikke.

– Det har aldri kommet opp i en samtale gjennom disse årene?

– Nei, det har ikke vært en del av våre samtaler.

– Har du vært naiv?

– Jeg har gjort for dårlig vurdering, rett og slett.

Brennas eks-samboer Martin Henriksen skriver i en sms til VG at han ikke har noen kommentar til saken.

Henriksen er foruten å være tidligere samboer med Brenna - tidligere AUF-leder, tidligere stortingsrepresentant og styremedlem i Utøya AS.

Statssekretæren inhabil

Brenna sier hun burde ha fått sin habilitet for Utøya AS vurdert med en gang hun ble statsråd.

Først 16. mai i år, etter to og et halvt år som minister, ber hun om det.

MINNES: F.v. Gaute Børstad Skjervø, Sindre Lysø, Astrid Hoem, Jonas Gahr Støre, Lisbeth Kristine Røyneland, Tonje Brenna, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran og Jens Stoltenberg under minnemarkeringen på Utøya, 11 år etter terroren.

Det skjer en drøy måned etter at Brennas statssekretær og tidligere AUF-er, Sindre Lysø, har tatt initiativ til å få sjekket om han er inhabil overfor Utøya AS. Han blir 4. mai erklært inhabil fordi han er venn med flere i AUF-ledelsen, som igjen eier Utøya AS.

Dagen etter, 5. mai, blir Tonje Brenna valgt som nestleder i Arbeiderpartiet sammen med Jan Christian Vestre.

– Holdt du tilbake informasjon frem til du ble valgt til nestleder?

– Nei. Jeg ber mitt embetsverk om hjelp til å gjøre en habilitetsvurdering av min relasjon til tre styremedlemmer i Utøya AS den 16. mai. Først den 31. mai mottar jeg embetsverkets vurdering om at jeg er inhabil.

1 / 2 LEDELSEN: Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ble nye nestledere i mai. DUO: Vestre og Brenna er nestlederduoen. forrige neste fullskjerm LEDELSEN: Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ble nye nestledere i mai.

– Veldig lei meg

– Det kan oppfattes som om du har gitt et toppverv til en god venn, og bevilget penger til to venner og en eks ...?

– Jeg er veldig opptatt av at det skal være ryddig, og her har jeg gjort flere feil. Jeg skammer meg litt for at jeg har havnet i denne situasjonen. Det burde ikke skjedd. Jeg burde fått min habilitet vurdert med en gang jeg kom hit som statsråd. Det gjorde jeg ikke.

TILLITSFORHOLD: Brenna grillet hjemme hos sjefen 7. mai.

Brenna sier at dette er den verste feilen hun har gjort som politiker. Det er alvorlig fordi hun som politiker er avhengig av folks tillit, forklarer hun.

– Her har jeg rett og slett gjort feil. Og det er jeg veldig lei meg for.