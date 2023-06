BØTTER OG SPANN: Her har fiskerne dratt opp haugevis med pukkellaks fra Kobbholmfjorden i forrige uke. En flekkete hale er blant kjennetegnene på fisken.

Pukkellaksen er her: − Jeg har fått 200

Kampen mot pukkellaksen er i gang: – Jeg har røkt, saltet og vakuumpakket for vinteren til hele familien.

Kortversjonen Sjølaksefiskere har fisket store mengder pukkellaks de siste dagene.

Pukkellaks, en fremmed art, gjør comeback i sommer og forventes å invadere elver i Norge i rekordantall.

Fisken dør etter gyting, og kan skape miljøproblemer og skade andre arter, som atlanterhavslaksen.

Miljødirektoratet har satt opp feller ved 60 elver i Troms og Finnmark for å hindre at fisken skal svømme opp elvene.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide beskriver det som en stor nasjonal oppgave og understreker viktigheten av å stoppe spredningen av pukkellaksen. Vis mer

– Det er enormt med laks nå, sier Frank Emil Trasti, leder i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag i Finnmark til VG.

Sjølaksefiskerne fyller i disse dager bøtter og spann med pukkellaks.

I sommer har nemlig den forhatte fisken gjort «comeback» og det er ventet rekordstor invasjon.

Pukkellaks, eller stillehavslaks, er en fremmed art som ikke hører hjemme i Norge.

STORE MENGDER: Frank Emil Trasti mens han fileterer en pukkellaks.

Etter pukkellaksen har gytt, altså lagt egg i elven, råtner den mens den enda er i levende live. Derfor har den også fått tilnavnet «zombie-laks».

Deretter dør den og blir et avfallsproblem i elvene. Frykten er at fisken skal forurense elver og skade andre arter – som atlanterhavslaksen.

– Våre medlemmer fanget anslagsvis 7000 til 10.000 pukkellaks som bifangst i kilenoten sist uke rundt Varangerfjorden, sier Trasti.

VG har snakket med flere sjølaksefiskere som forteller om storfangst av pukkellaks.

– Enormt med laks

Fisken hører egentlig til i Stillehavet, men siden 60-tallet har den spredt seg til Norge.

– Vi er vant til å bruke den og tilberede den. Jeg har fisket arten siden jeg var liten, men det har blitt mer og mer pukkellaks, sier Trasti og legger til:

– Jeg har fått 200 fisk i år. Mine kollegaer lenger ute i sjøen rapporterer om 1000 i uken.

Fisken lever i toårige sykluser. Da den var her sist ble det avlivet 191 tonn med pukkellaks fra elver. I tillegg fisket sjølaksefiskere 71 tonn av den i 2021.

MATFISK: Sjølaksefiskeren har saltet og røkt pukkellaks «til hele familien».

Sjølaksefiskerne bruker fiskeredskapet kilenot når de fisker pukkellaks, og får fisken som bifangst.

– Jeg har røkt, saltet og vakuumpakket for vinteren til hele familien, sier Trasti.

Info Fakta om pukkellaks: Pukkellaks er en fremmed art som ikke hører hjemme i Norge.

Dersom den etablerer seg i store antall kan det få konsekvenser for annen fisk.

Siden 2017 har det hvert andre år kommet et økende antall pukkellaks opp i norske elver, særlig nord i landet.

Spesielt hannene får i gytetiden en karakteristisk pukkel på fremre del av ryggen.

Som de fleste arter i denne slekten dør alle pukkellaks etter gyting. Da kan det bli store mengder pukkelaks liggende og råtne i vannet, noe som påvirker vannkvaliteten og andre arter i elvene Kilde: Miljødirektoratet og SNL Vis mer

– Det er et bidrag, sier seniorrådgiver Eirik Frøiland i Miljødirektoratet om fiskingen av pukkellaks i havet.

Han befinner seg for tiden i Vadsø og fungerer som direktoratets «Pukkellaks-general».

Setter opp feller

Storfiske av pukkellaks i sjøen betyr én ting: at fisken er på vei mot elvene for å gyte.

Men der vil den møte hindre. Det er nemlig satt opp feller i munningen av nesten seksti elver i Troms og Finnmark.

– Selv om det fiskes litt er det ikke i nærheten av nok. Vi må ha avsperringer i elvene også, sier Føiland om sjøfisket.

Torsdag ettermiddag har 480 laks gått i fellen, ifølge direktoratets egen telle-side. Det er en dobling det siste døgnet, men storinnrykket ventes først om en ukes tid.

Etter at fisken har gått i fellen, må den sorteres ut manuelt. Den «vanlige» laksen får passere, mens pukkellaksen blir tatt ut av elven.

– Det er en stor jobb, sier Frøiland.

Bare i Tanavassdraget, som er den største elven de setter opp felle i, er det rundt 30 folk som jobber, sier Frøiland.

– Det er den klart største elven som vi prøver å sperre av, og den klart mest utfordrende. Det er en vanskelig og stor jobb, sier pukkellaks-generalen.

– Hvor mye fisk venter dere?

– Det er nesten umulig å si, det kan bli mer enn sist og det kan bli mindre. Vi har forberedt oss på at det skal bli mer. I 2021 ble det tatt 38.000 pukkellaks i havet, så ble det tatt 110.000 i elvene, sier Frøiland.

Mer enn «Nord-Norges-kakerlakk»

Pukkellaks-problemet er så stort at til og med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har tatt seg turen opp til Finnmark.

– Dette er en stor nasjonal oppgave. Hvis vi ikke stopper den her, vil den spre seg lenger sør i mye større grad. Så dette er frontlinjen, sa han til NTB mandag.

MINISTER PÅ FISKETUR: Espen Barth Eide ved Skoltefossen i grensebygda Neiden i Sør-Varanger sammen med de finske oppsynsmennene Juho Wesslin (i midten) og Teemu Hagqvist.

Sjølaksefisker Frank Emil Trasti forteller at han møtte ministeren på mandag. Da hadde han ett budskap:

– Vi må utnytte den flotte ressursen og ta den opp mens det er ordentlig kvalitet på den, sier han.

– Vi synes det er litt dumt at det skal være et ensidig fokus på den som et problem.

Se video – i 2019 tok pukkellaksen over Sandneselva i Sør-Varanger:

