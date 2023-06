Telenor-sjefen misbrukt i svindelforsøk

1. Kunnskap er det beste forsvar

Skal du unngå å bli svindlet, må du vite litt om hva du bør være obs på. Det er først når du lærer deg typiske kjennetegn på svindel, hva svindlerne er ute etter og hvordan de går frem, at alarmklokkene dine kan ringe når du blir utsatt for dette.

2. Snakk med dine nærmeste om sikkerhet

Det som er åpenbart for deg, er dessverre ikke det for andre. Da er det viktig at du deler av din erfaring og kunnskap. Om noen av dine nærmeste mister tilgang på sin mobil, e-postkonto eller sosiale medier, kan dette også slå tilbake til deg som venn eller familie – ved at privat

informasjon du har delt med dem også kan komme på avveie og bli misbrukt.

3. Aldri oppgi privat informasjon

De kriminelle kommer stadig opp med nye og kyniske måter å svindle oss på. Selv om svindelforsøk kommer i mange former, er svindlerne stort sett alltid avhengig av å lure deg til å utføre en aktiv handling. Dette kan være å taste inn et passord, legge inn kortinfo, oppgi BankID – eller som vi har sett mer av i det siste, engangkoder som brukes til tofaktorautentisering av forskjellige tjenester. Vær bevisste på at seriøse aktører, som Telenor,

aldri vil be om slik informasjon over telefon, e-post, SMS eller andre kanaler.

4. Vær obs på lenker og falske nettsider

Svært ofte vil en svindelhenvendelse, enten det er via e-post, SMS eller en direktemelding, inneholde en lenke du blir lurt til å trykke på. Enten det er snakk om et virus eller såkalt «phishing», der du blir lurt til å oppgi passord, bankinfo eller annen informasjon‚ er det to ting som gjerne går igjen: En lenke det «haster» å trykke på, og en nettside som ved første øyekast kan se ekte ut, men som i virkeligheten er falsk. Det viktig å vite at du som hovedregel bør være varsom med å trykke på lenker i e-poster og meldinger, og være obs på faretegnene på falske nettsider.

5. Ha god passordsikkerhet – og tofaktorautentisering

Mange bruker enkle passord som «123456» og gjerne det samme passordet på tvers av forskjellige tjenester. Bruker du ett passord på mange nettsider, er sjansen stor for at dette allerede er lekket på nett. Da er det en smal sak for kriminelle å logge seg inn på kontoene dine – noe som kan koste deg dyrt på flere vis. Sørg for god passordsikkerhet. Og for all del: Bruk tofaktorautentisering der du kan, ettersom dette stopper nesten alle svindelforsøk du blir utsatt for.

Hva kan du gjøre som ansatt?