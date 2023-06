UiT

Fra Tromsø til Kristiansand: Studenter straffes svært ulikt

Skolene straffer studenter som gjenbruker egen tekst svært ulikt. UiT har ikke utestengt noen. UiA har utestengt 37 siden 2018, skriver Khrono.

Kortversjonen Norske skoler håndterer selvplagiat ulikt; UiT har ikke utestengt noen, mens UiA har utestengt 37 siden 2018.

Kunnskapsdepartementet påpeker at det er forskjeller på hva folk og institusjoner mener er fusk, og at selvplagiat bør føre til mildere straffer enn plagiat av andres arbeid.

Regjeringen ber institusjoner om å samordne praksisen for å håndtere selvplagiat mer enhetlig.

Flere universiteter og høyskoler endrer eller vurderer å endre forskrifter og retningslinjer i lys av regjeringens foreslåtte endringer. Vis mer

Det er forskjell på hva folk mener bør være fusk og hva institusjonene har lov å definere som fusk innenfor loven, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Å plagiere eget arbeid er mindre alvorlig enn å plagiere andres. Det bør få betydning for straffen, skriver departementet i lovforslaget. De ber institusjonene om å samordne praksisen sin.

VGs kartlegging viser at studentene behandles svært ulikt i dag.

Info Fusksakene VG har i vår kartlagt fusk i høyere utdanning i Norge. Vi har spurt de 20 største utdanningsinstitusjonen – med til sammen 290.000 studenter – om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallene være høyere. Minst 3800 studenter er i perioden straffet for fusk

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan ha kostet samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter Vis mer

Ledelsen ved åtte av landets største universiteter og høyskoler svarer VG på hvordan de forholder seg til det nye lovforslaget, som presiserer gjenbruk av egen tekst – såkalt selvplagiat.

UiT: Ingen er utestengt

Praksis ved UiT – Norges arktiske universitet har hovedsakelig har vært lik det regjeringen nå foreslår.

– Jeg tror ikke vi vil måtte endre våre forskrifter, men avventer endelig ordlyd i loven, sier seksjonssjef ved UiT Kjersti Dahle.

I 2019 skilte klagenemnda ved UiT for første gang ut selvplagiatsakene fra andre fuskesaker.

I 2019 hadde UiT to saker om selvplagiat, som begge ble avsluttet uten reaksjon.

I 2020 hadde de fire saker. Alle ble avsluttet uten reaksjon.

I 2021 ble tre saker sendt over til sekretariatet, men det ble besluttet å ikke reise fuskesak. Omfanget var for lite og universitetet mente de ikke hadde gitt studentene god nok informasjon.

– Manglende kunnskap om reglene kan bety at skyldkravet ikke er oppfylt, og at det dermed ikke kan ilegges reaksjon, skriver klagenemnda i årsrapporten for 2021.

– Vi mener det er klokt av departementet å presisere hvordan man skal forstå selvplagiering, siden det har vært utydelig hva som inngår i begrepet, sier Dahle.

UiA: Avventer Felles klagenemnd

Greta Hilding er utdanningsdirektør, og sitter i klagenemnda ved Universitetet i Agder (UiA).

Hun understreker at selvplagiat fortsatt er definert som fusk i dagens forskrift, men at det kan komme presiseringer.

Ifølge en kartlegging gjennomført av Khrono har 37 studenter siden 2018 blitt utestengt fra UiA i saker om selvplagiat.

Skolen topper listen, med dobbelt så mange utestengte studenter som nummer to.

UiA vil ikke vurdere behovet for endringer i forskrift før ny lov er vedtatt.

Greta Hilding, utdanningsdirektør ved UiA

– Når vil endringer i praksisen til skolens klagenemnd skje?

– Når loven eller praksis i Felles klagenemnd endres.

Hun understreker at årsmeldingene fra Felles klagenemnd er viktig for å sikre felles praksis.

Ber om avklaring

Rektor ved Universitet i Bergen Margareth Hagen sier at situasjonen er uheldig.

– Her må vi få en skikkelig avklaring. Det fortjener både studentene og universitetet, sier Hagen.

Rektor ved Universitet i Bergen Margareth Hagen

Hun roser kolleger ved UiB for å ta til orde i selvplagiatsakene. VG har tidligere skrevet om en rekke jusprofessorer ved UiB som er sterkt kritiske til hvordan studentene behandles i disse sakene.

– Jeg er glad for at gode kolleger har engasjert seg så sterkt i en så viktig prinsipiell sak som denne, sier rektoren.

NTNU: Allerede mildere praksis

Ved OsloMet er de allerede i gang med å revidere retningslinjene sine, og har nettopp vedtatt ny forskrift. Den trer i kraft 1. august, opplyser prorektor Silje Fekjær.

– Innebærer den nylig vedtatte forskriftsendringen noen endring i regelverket om selvplagiat?

– Forskriftsendringen berører ikke selvplagiat direkte, men gir oss mulighet til å se nærmere på de underliggende retningslinjene for fusk, som også omfatter selvplagiat.

Fekjær mener det er urimelig om studentene skal få uttelling for samme arbeid to ganger.

– Samtidig skal man selvsagt få lov å bruke egne notater, og det kan ofte være et pedagogisk poeng at man forbedrer egen tekst og leverer nye versjoner etter å ha fått innspill fra underviser.

Prorektor Silje Fekjær ved OsloMet

Prorektor ved NTNU Marit Reitan sier til VG at lovforslagene om selvplagiat ikke vil få særlig store konsekvenser for NTNU.

Grunnen er at de allerede har en mildere praksis i saker om gjenbruk enn enkelte institusjoner og Felles klagenemnd, fordi de ser på det som mindre alvorlig.

– Ved NTNU vil gjenbruk av eget arbeid kunne føre til annullering og eventuell utestenging i ett semester. Aldri to semester.

Prorektor ved NTNU Marit Reitan

– Vi har tillit til at Felles klagenemnd vil endre praksis i samsvar med de føringene som er gitt fra Kunnskapsdepartementet, sier Reitan.

Avventer

Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet Stine Grønvold sier at de så langt ikke har gått grundig inn i lovforslaget.

Det samme sier rektor ved UiO Svein Stølen:

– Vi har behov for å gå gjennom lovforslaget grundig, og samrå oss med fakultetene og fagmiljøene før vi kommenterer.

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker ikke å svare på VGs spørsmål, men sier at de ser frem til å sette seg inn i forslaget fra regjeringen, og at de vil følge opp eventuelle endringer.

Mener advokat bommer

Onsdag skrev VG at advokat Magnus Stray Vyrje mener leder for Felles klagenemnd Marianne Klausen må gå av som følge av håndteringen av selvplagiatsakene.

Det er advokat Ruben Haugland uenig i.

Begge har representert studenter i fuskesaker.

Haugland satt i Felles klagenemnd sammen med Klausen frem til 2021. Han mener Vyrje bommer når han plasserer hovedansvaret hos Felles klagenemnd.

– Det er ikke opp til Felles klagenemnd etter eget forgodtbefinnende å avgjøre om en student skal utestenges dersom det først er dokumentert at studenten har brukt sitt eget tidligere arbeid uten å henvise til det, sier Haugland.

Han påpeker at det er institusjonene som definerer hva som skal regnes som fusk og ikke.

– En lang rekke institusjoner har definert gjenbruk av eget arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning som fusk, og da må nemnda forholde seg til dette.

Advokat Ruben Haugland

Han mener det er departementets forslag til ny lov som bør kritiseres.

– Tross massiv motstand foreslår departementet at det kun er gjenbruk av eget arbeid «som ikke er vurdert eller gitt uttelling» som skal være tillatt.

En slik praksisendring vil si at studenten ved Høgskolen i Innlandet ikke ville ha blitt utestengt, mens Unn (27) ville det.

– Dette er et lite steg i riktig retning, men er fremdeles skivebom i forhold til det som oppleves å være holdningen til både sektoren og samfunnet for øvrig, sier Haugland.

Dagens lov legger opp til at institusjonene selv fastsetter hva som skal regnes som fusk. I det nye lovforslaget ønsker regjeringen å begrense denne fullmakten, opplyser departementet.

– Vi vil gi noen føringer for hva som kan anses som fusk fremover og for en mer nyansert reaksjonsbruk. Dette inkluderer føringer for håndtering av saker om såkalt «selvplagiering», altså gjenbruk av eget arbeid.

