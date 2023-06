1 / 2 forrige neste fullskjerm

Sauer på villspor: − Sjekket om fårikål-sesongen hadde begynt

Bæææ! En Coop Extra-butikk i Rogaland fikk ullent besøk tirsdag ettermiddag.

Administrerende direktør i Coop Klepp, John Thysse, bekrefter overfor VG at fem sauer tok seg inn i Coop Extra Orre tirsdag ettermiddag.

– Hadde de tenkt seg om hadde de heller gått inn i første etasje, for der er en landbruksavdeling med ting de hadde trengt, ler Thysse.

– Det var noen som mente at de kom for å sjekke om fårikål-sesongen hadde begynt, fortsetter den administrerende direktøren.

Jærbladet omtalte saken først.

Thysse forteller at sauene bare var inne i inngangen til butikken i kort tid, før de ble kastet på dør.

– Det var en ansatt som jaget de ut og ringte til den som eier sauene. De fikk losset dem ut og tok det hele med et smil, sier Thysse.

Han legger til at sauene skal ha brutt seg ut av en innhegning og deretter vandret mot butikken.

– De var bare i inngangen, og det var ikke fare for matsikkerheten, sier Thysse, og legger til at sauene oppførte seg fint under sitt korte besøk.

Også i Facebook-gruppen Orrebuen, hvor bildene også ble publisert, har sauene fått oppmerksomhet:

«Kanskje de ville ha en korg med jordbæææææær,» skriver en morroklump.

«Var tidlig å få inn fenalår,» skriver en annen.

En annen person påpeker at butikken tross alt ligger på bygda:

«Du vet du bor på bygda når du skal innom butikken og havner bak fem sauer i køen!»

