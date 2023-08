OSLO: Supermånen på vei ned bak Asker 27. april 2021.

Se opp for supermåne i kveld

Tirsdag kveld kommer månen nærmere jorden enn normalt.

En til tre ganger i året kommer månen tettere på jorden. Når det skjer tar den mer plass på himmelen og lyser sterkere.

Fenomenet kalles supermåne.

Illustrert Vitenskap skriver at supermånen tar rundt syv prosent større plass på himmelen enn normalt, og lyser 16 prosent sterkere.

På det nærmeste er månen under 359.000 kilometer unna jorden, skriver vitenskapsavisen.

Da er den på det punktet i banen som er aller nærmest jorden. Siden banen rundt jorden er oval, varierer det hvor nært månen kommer.

MADRID: Supermånen over Spania 31. juli 2023. Supermånen over Oslo 27. april 2021. Supermånen over Spania 31. juli 2023.

Når månen kommer nærmere blir det enklere for oss jordboere å ta en titt på overflaten.

Månen dukker opp rett etter solnedgang og du finner den til øst for deg, før den beveger seg sørover, skriver Illustrert Vitenskap.

Så forsvinner månen igjen like før soloppgang.

Avisen råder til å bruke et kamera med kraftig teleobjektiv på et stativ, for å få et best mulig bilde av månen.

Hvis du ikke rekker å se supermånen i kveld, så kommer den tilbake igjen allerede 31. august.

Med kikkert eller teleskop kan du se områdene på månen som kalles Lunar Maria, skriver Sky News.

Avisen har snakket med astrofysikeren Fred Espenak, også kjent som Mr. Eclipse.

Espenak forklarer at Lunar Maria er mørke områder på månen, som er formet av gamle vulkanske lavastrømmer.

