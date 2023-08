SØT START: Trygve Slagsvold Vedum fikk servert smoothie på barnehagebesøk i Alta.

Vedum om statsråds-exitene: − Vi er kontante når ting skjer

ALTA (VG) Trygve Slagsvold Vedum mener at han og Jonas Gahr Støre viste handlekraft under regjeringens marerittsommer.

Sommerens fasit er to statsrådsavganger og en offentlig beklagelse på grunn av brudd på habilitetsregelverket.

Tonje Brenna (Ap) beholdt jobben, mens Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) forsvant ut.

– Det viser bare at vi er kontante når ting skjer. Sånne saker er aldri bra, men det viser at det ikke er noen tvil om hva som skjer. Du har et tillitsverv og mennesker gjør feil. Noen feil kan du gå videre med, mens andre får direkte konsekvenser. Det har disse sakene her gjort, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Jeg tror også at folk ser at dette handler mye om enkeltpersoners feil. Da må man ta konsekvensen av det, og så går vi videre.

ALVORLIG: Trygve Slagsvold Vedum nøler ikke når han blir spurt om sommerens statsrådsavganger.

Den vanligvis blide hedmarkingen er klar i blikket og dypt konsentrert.

– Borten Moe ville først bli værende i jobben, men så gikk han av som både nestleder og statsråd. Ba du ham gå av?

– Vi snakket sammen. Folk er mer enn enkelthandlinger. Ola er en reflektert og erfaren mann. Dette kom litt brått på ham også. Han så at dette ble helt feil og hans konklusjon som vi var enige om med Jonas, var at det ikke var forenelig med å være statsråd.

– Da var han selv helt tydelig: da kunne han ikke være nestleder heller.

Vedum har tirsdag og onsdag tatt på seg regjeringens spanderbukser på valgkampturné i Finnmark. Sekken er full av gladsaker.

Første stopp: Tverrelvsdalen barnehage.

Noel Markussen (5) kjører stolt forbi i sin John Deere. Han har ingen kommentar til at barnehagen 1. august blir gratis i tiltakssonen tiltakssonenStaten bruker ekstra penger for å få folk til å bo, arbeide og skape næringsvirksomhet i Finnmark og Nord-Troms i Finnmark og Nord-Troms, men det har flere av foreldrene.

– Det gir jo en mye lettere økonomisk hverdag. Det gjør det lettere å prioritere å ha barna i barnehagen, sier trebarnsmor Ida Kristine Suhr (28).

– Får det flere til å flytte til Finnmark?

– Jeg håper det og så håper jeg det kan gjøre det lettere å få flere barn. For min egen del gjør det etableringsfasen mye lettere, sier hun.

FORNØYD FINNMARKING: Ida Kristine Suhr har snart tre barn i barnehagen. Johannes (5) og Sigrid (3) er fornøyd med smoothien. I vognen ligger Einar (8 uker).

Vedums opptur som partileder startet kanskje for alvor i Nord-Norge med et knallvalg i 2019 og lokale rop om at han burde bli statsminister før 2021-valget.

I juni fikk Senterpartiet 5,7 prosents oppslutning i VGs partibarometer nasjonalt, mens 8,7 prosent vil stemme på dem i lokalvalget.

– Hvem er velgerne som er igjen og hvem har forlatt dere?

– Jeg tror mange har sagt fra fordi de har kjent uro rundt økonomien sin, men lokalt ser folk de lokale sakene, sier Vedum.

Han sier at mange Sp-velgere er på gjerdet på gjerdetDe har ikke gått videre til et nytt parti, men sier at de er usikre på hvem de vil stemme på og forklarer det både med uro rundt folks privatøkonomi og konsekvensene av Ukraina-krigen.

– Hvorfor liker velgerne den lokale ordførerkandidaten bedre enn de liker deg?

– Det er jo bra det. Jeg er glad for at mange stiller opp for partiet og at vi er et sterkt lag. Nå er det lokalvalg og det handler om de lokale sakene, sier han.

Undervurdert

Vedum håper han får flere ordførere enn sist i Finnmark, der han mener det var mye stang ut under forhandlingene etter valget.

Han mener at partiet fort blir undervurdert i kommunevalgkampen.

– Jeg opplever at det er veldig trøkk i partiet og med et lite forbehold kanskje den beste listestillingen listestillingenHvor mange kommuner partiet stiller til valg i med kandidatlister folk kan stemme på noen gang, i alle fall på nivå med 2019. Jeg tror vi fort blir undervurdert sett med riksbriller på styrken vi har i laget rundt i Norge, sier Vedum.

I 2019 fikk partiet 14,4 prosents oppslutning totalt.

– Vi har gjort mer enn det vi sa på distriktspolitikken, som med gratis ferger. Det med gratis barnehage var noe vi jobbet med, men ikke gikk ut med i valgkampen fordi vi visste at det var en ganske hårete målsetting, sier han.

KLAR TIL NESTE (POLITI) POST: Trygve Slagsvold Vedum viser frem barnehagens politibil på oppfordring fra VGs fotograf.

Vedum får se både politibiler og traktorer i Tverrelvsdalen barnehage, men må raskt vinke farvel. Neste punkt er en konkret politinyhet i Alta sentrum.

24 nye politistudenter skal utdannes i Alta fra 2025. Målet er at flere blir værende i Finnmark etter endt utdanning.

Parken utenfor politihuset i Alta er hustrig, men topptung. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har nemlig også flydd opp for å være med.

– Det har vært flere saker på justisfelt der primærpolitikken til Ap og Sp ikke nødvendigvis er den samme, som plasseringen av Økokrims nye bedragerisenter og domstolsreform. Må du presse Ap på plass i disse sakene?

GRØNNE JAKKER: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), politimester Ellen Katrine Hætta og Trygve Slagsvold Vedum er alle glade for regjeringens nye studietilbud.

– Det er ulike partier. Men nettopp fordi vi er et lag og har mye felles mål, så kan det være litt ulike prioriteringer.

– Selv om Emilie Enger Mehl kanskje er drivkraften og det virker som er den som presser på å få det til, som for politiutdanningen i Alta, så opplever jeg at Arbeiderpartiet og statsministeren selv er veldig opptatt av å bruke hele landet.

– Når kommer den store oppløsningen av domstolsreformen domstolsreformenRegjeringen har lovet å reversere Solberg-regjerigens domstolsreform, men foreløpig ikke gjort det?

– Det må du snakke med justisministeren om, men poenget der at man skal ha tilgang til politi og domstoler i hele landet. I tillegg skal man tenke at det bygger samfunn.

Han mener at Hurdalsplattformen fremdeles holder vann selv om regjeringen nå må bruke store summer på konsekvensene av Ukraina-krigen.

– Er programmet dere ble valgt på, utdatert?

– Nei, vi løftet jo frem beredskap og forsvar som en av hovedsakene og kritikkene mot Solberg-regjeringen. Dessverre har det vist seg enda viktigere nå enn da, sier Vedum.

Utsatte nestlederstrid

Troms og Nordland lanserte nylig landbruksminister Sandra Borch som ny nestleder, men Vedum og sentralstyret satte bremsene på. Ny nestleder blir først valgt i 2025 på det ordinære landsmøtet.

Han sier at Borch er en kjempeflink kandidat, men sier at de har flere.

– Er det andre du vil trekke frem?

– Jeg kan trekke frem hele statsrådsrekken. Noen har trukket frem Bjørn Arild, andre har trukket frem Emilie. Alle statsrådene vi har er flinke og dyktige folk. Og vi har mange dyktige i stortingsgruppen.

Bjørn Arild Gram er forsvarsminister, mens Emilie Enger Mehl fra gamle Hedmark HedmarkHedmark fylke ble slått sammen med Oppland til Innlandet, men Hedmark valgkrets består i stortingsvalg fylke er justisminister. Også Vedum kommer derifra.

– Kunne dere hatt to fra Hedmark i ledergruppen?

– Tre!

KRISEN INNTREFFER: Statssekretær Lars Vangen, Vedum og kommunikasjonsrådgiver Celine Lyse Augdal i Finansdepartementet må legger nye planer i luften mens flyet fortsetter til Kirkenes.

Siste punkt på det travle programmet er et partimøte i Varangerbotn, men da blir det stang ut i Finnmark.

Flyet fra Alta kan ikke lande i Vadsø på grunn av dårlig sikt. Kjøreturen fra Kirkenes tar vel tre timer tur-retur.

KAFFEKOPP-SUKSESS: Trygve Slagsvold Vedum rakk partimøtet i Varangerbotn noe forsinket, men uten leiebil i Kirkenes måtte VG gi tapt.

Men det er minst en ting han slipper å tenke mye på på den lange bilturen: Hvem som skal ta over statsrådsjobben etter Ola Borten Moe?

– Jeg har en klar tanke om det. Det vil skje i starten av august, sier han.