VANN: Slik så en vei i Nordre Follo kommune ut lørdag kveld. Nå er det ventet enda kraftigere nedbør

Oransje farevarsel: − Har ikke sett maken

Mandag og tirsdag blir det oransje farevarsel for nedbør over store deler av Sør- og Øst-landet. Meteorolog Isak Slettebø tror det kan bli 100 millimeter nedbør per døgn de mest utsatte områdene.

Et lavtrykk fra Sørøst-Europa er på vei mot Norge. Martin Granerød, meteorolog i Meteorologisk Institutt sier at store deler av landet må belage seg på kraftig regnvær.

– Nå har vi varslet svært mye regn for deler av Sør-Norge, den østligste delen med Innlandet fylke, og fra sør i Trøndelag og ned mot Oslo. Dette ser ut til å kunne bli en av de kraftigste hendelsene med en returverdi returverdi Statistisk begrep. En returverdi på ti år vil si at det kan være opp til ti år mellom hver gang man forventer en så kraftig hendelse.på ti år.

– Det kan bli den kraftigste nedbørsmengden på ti år?

– Ja, for området, svarer han.

Områdene kan forvente både vind og tordenvær, forteller Granerød. Likevel er det styrtregnet han tror vil være mest ubeleilig.

– I utgangspunktet nå er det nedbørsmengdene som ser ut til å bli ganske så utfordrende i det området mandag og tirsdag.

Info Dette er farevarslene Gult farevarsel: Innbyggere bes være oppmerksomme. Situasjonen beskrives som utfordrende. De fleste vil kunne fortsette med sine daglige gjøremål. Oransje farevarsel: Innbyggere bes være forberedt. Situasjonen beskrives som alvorlig. Det vil være reell fare for at verdier og liv går tapt. Rødt farevarsel: Innbyggere bes sikre verdier. Situasjonen beskrives som ekstrem. Det vil være stor fare for at liv går tapt, og det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur.

Kilde: met.no Vis mer

– Kan bli stengte veier

– Det begynner allerede å regne natt til mandag, og så vil det fortsette utover mandagen og tirsdagen, med etter hvert ganske kraftige regnbyger. Nå er det 60-80 millimeter som er varslet i løpet av 24 timer. Noen områder som kan se ut til å få enda mer enn det.

Granerød forklarer at lavtrykket lørdag kveld enda er et stykke unna. For øyeblikket passerer det Ungarn, Tsjekkia og Slovakia, sier han.

– Etter hvert som det nærmer seg vil prognosene tilspisse seg. Farevarselet kan justeres begge veier, her og nå ligger vi på oransje nivå. Vi er jo i vurderingsfasen hele tiden her, så det er noe vi følger med på fra time til time, i forhold til hvilket nivå vi skal ligge på.

Om nedbørsmengdene som er spådd inntreffer kan det bli ganske utfordrende i området, sier Granerød. NVE har allerede sendt ut jord- og flomskredfare, sier han.

– Mye vann har jo en tendens til å skape flere type konsekvenser. Vanskelig kjøreforhold av fare for vannplaning. Det kan bli stengte veier på grunn av bekker og elveløp som går over sine bredder.

Han oppfordrer folk til å ta en ekstra sjekk og sørge for at vannet har et sted å renne unna.

– Forbered deg på mye nedbør, særlig den østligste delen av Sør-Norge.

100 MILLIMETER: Meteorolog Isak Slettebø tror på store mengder nedbør mandag og tirsdag.

Laveste noensinne

– Jeg har ikke undersøkt statistikken, men hvis du ser på lufttrykket i et lavtrykk, som gir et mål på styrken på lavtrykket, så kan dette bli det laveste noensinne registrert i området. I Hvert fall på 60 år.

Det sier meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø. Han forteller det kan bli snakk om opp mot 100 millimeter nedbør på et døgn de mest utsatte stedene.

– Oslos største døgnedbør er på vel 70 millimeter. Jeg tror dette blir enda verre og med større utstrekning, for Sør-Norge og nordlige Østlandet spesielt.

Årsaken til de store nedbørsmengdene er, ifølge meteorologen, sammensatt.

– Det er august, så det er liksom høysesong for tropisk, i hermetegn, regnvær. Du har i tillegg veldig store temperaturkontraster, slik at lavtrykket får en litt høstlig karakter. Du har på en måte det verste fra sommeren og det verste fra høsten kombinert i et kraftig lavtrykk.

Han tror at Meteorologisk institutt vurderer å oppjustere til faregrad 3, rødt. Kriteriene for disse farevarslene er regionalt differensiert, forklarer han.

– Ser vi på kriteriene er dette ganske nære faregrad 3 for området.

– Har ikke sett maken

Likevel understreker han at det er Meteorologisk Institutt som har myndighet til å publisere farevarsel.

– Folk må rette seg etter Meteorologisk Institutt. Det er de som er hovedautoritet her.

Slettebø forteller at det ikke er uvanlig med kraftige lavtrykk som kommer inn fra Atlanterhavet. Dette lavtrykket kommer derimot fra kontinentet.

– Når det kommer lavtrykk fra kontinentet, så pleier de ikke å ha så mye spinn. De er heller ikke så store og kraftige, og de passerer fort. Dette er annerledes, og derfor er det mer alvorlig.

Han er klar på at dette er uvanlige værforhold.

– Jeg har ikke sett maken. Det er det verste lavtrykket jeg har sett.

Han anbefaler alle i de utsatte områdene om å sjekke varsom.no for å følge med på utviklingen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post