RØD BUSS: Jonas Gahr Støre bruker og forsvarer bruken av LO-bussen.

Busskamp i valgkamp: Støre fronter LO-bussen og angriper Solberg

NOTODDEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) dukket overraskende opp i den omstridte LO-bussen fredag ettermiddag.

Kortversjonen Statsminister Jonas Gahr Støre gjorde en uventet opptreden på LO-bussen under Notodden Bluesfestival fredag.

Ap-toppenes bruk av LO-bussen har blitt sterkt kritisert. Frp's generalsekretær hevder tar «samrøret mellom Ap og LO til et nytt nivå».

Støre avviste kritikken, og påpekte at valget handler om LO's en million medlemmer, deres bekymringer og samhørigheten i kampen for samme saker.

Statsministeren rettet kritikk mot Solberg for å villedende tale om eldreomsorg,. Han hevder Høyres budsjetter vil kutte mellom 400-500 millioner i eldreomsorg i de fire største byene ved å kommersialisere tjenesten.

Erna Solberg avviser kritikken. Hun ønsker dem velkommen etter med valgkampbuss. Vis mer

Høyre-bussen og LO-bussen møttes på Notodden i ettermiddag.

Erna Solberg kom som planlagt i Høyre-bussen, for å delta under en politisk debatt knyttet til Notodden Bluesfestival, hvor LO er sponsor og til stede med mange av sine toppledere.

Men at statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde planlagt å dukke opp, var det ikke så mange som visste på forhånd. Statsministeren skulle nemlig være overraskelsestaler på middagen for festivalens 35-årsjubileum.

UT PÅ TUR: Jonas Gahr Støre kom til Notodden fredag ettermiddag og ble tatt imot av LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Det vil jeg avvise

Og ikke bare kom han til samme by som Solberg, men han kom i LO-bussen, som har blitt sterkt kritisert:

Frps generalsekretær sa til VG tidligere i uken at Ap-toppenes bruk av LO-bussen i valgkampen «tar samrøret mellom Ap og LO til et nytt nivå».

Støres svar var å profilere LO-bussen på Notodden, hvor han visste at Høyre-bussen ville være.

– Det er offensivt, når dere får såpass sterk kritikk – er ikke dette den samrøret du kritiseres for, Støre?

– Nei, det vil jeg avvise. Dette er uttrykk for at LOs en million medlemmer berøres sterkt av den politikken som dette valget handler om. Det er en tydelig, felles kamp for de samme sakene. Vi står opp for fellesskapet og vårt felles ansvar for å stå imot uthuling av fellesskapets ansvar for både oppvekst og eldre, sier Støre.

Utover det vil han ikke kommentere kritikken.

– Kutt

Vi møter ham og LO-leder Peggy Hessen Følsvik i LO-bussen.

– Dette valget er et retningsvalg. Ta eldreomsorgen for eksempel, som er en av lokalvalgets aller, aller viktigste saker. Sykehjem over hele landet kan bli overført til kommersielle konserner om Høyre vinner valget til høsten. Det betyr kutt i tilbudet til beboere og pårørende, sier Støre.

Han går mener Solberg villeder velgerne når hun snakker om eldreomsorg.

– Solberg har sagt i VG at hun vil innføre krav om lønns- og pensjonsvilkår også i private sykehjem. Men viser Høyres budsjetter at de kutte 400–500 millioner bare i de fire største byene gjennom å kommersialisere eldreomsorgen, å sette våre eldre ut på anbud. Hvor skal disse kuttene komme fra, når nesten 80 prosent av kostnadene i et sykehjem er lønn og pensjon, spør han.

BUSSKAMP: Erna Solberg har i mange år reist rundt i buss i valgkampen. Nå gjør Ap det samme, i LOs buss.

– Falskt flagg

– Det henger ikke sammen, fortsetter han:

– Her seiler Erna under falskt flagg. Skal man kutte så mye som 400–500 millioner kroner i eldreomsorgen i de fire store byene, er det klart de kuttene vil gå utover anstendige lønn og pensjon, og dermed tryggheten for våre eldre, sier Støre.

Han mener Høyre-lederen må vise kortene og forklare hvordan hun skal kutte så mye i eldreomsorgen i norske kommuner, uten at det går utover kvaliteten for dem som bor der og lønn og pensjon for dem som jobber der.

BUSSER: Både LO-bussen og Høyre-bussen var på Notodden fredag ettermiddag.

Forsvarer turer med Ap

LO-lederen mener å ta med Ap på tur, er uproblematisk.

– Vi har et fagligpolitisk samarbeid som gjør at Ap er det partiet som best ser våre medlemmers utfordringer, og har makten til å gjøre noe med det. Det beste for LOs medlemmer er flest mulig kommuner styrt av venstresiden og ledet av Arbeiderpartiet, sier Følsvik.

De sier at LO og Ap står skulder ved skulder mot Høyresidens kamp for privatisering.

– Velferden i kommunene blir en av de viktigste sakene i denne valgkampen. Det er regjeringen, Arbeiderpartiet og LO opptatt av, sier LO-lederen.

Hun sier det er andre elementer i denne valgkampen som er demokratisk utfordring.

– Det er sterke krefter som vil en annen vei enn oss. Vi har mystiske personer som kjøper seg inni Frps lokalvalgkamp for 10 millioner kroner.

– Sånn er verden

Erna Solberg har på sin valgkamptur denne uken angrepet Støre-regjeringens avvikling av ordningen med fritt behandlingsvalg, som gjør at private aktører innen rus og psykiatri må legge ned.

– Solberg hevdet også i VG at Vangseter ble lagt ned når fritt behandlingsvalg (FBV) ble avviklet. Men Vangseter har vært i drift i 36 år. Med andre ord: Da kan det ikke bare være avvikling av FBV som er utslagsgivende her. Når Høyre og private ønsker seg anbud, så vet de bedre enn noen andre at noen vinner og noen taper – sånn er verden, sier han.

– Underbetalt

LO-lederen sier kampen mot Høyresidens politikk er viktig.

– Jonas og regjeringen leverer mye bra politikk med lokale konsekvenser. Får vi en haug med ordførere fra høyresiden vil de stoppe utrolig mye viktig arbeid. Jeg kan nevne arbeidet for hele stillinger i det offentlige og kampen mot at underbetalt innleid arbeidskraft skal fortrenge lokale jobber.

ERNA-BUSSEN: Erna Solberg er på veien med valgkampbussen til Høyre, hvor hun preger siden på bussen. Hun var fredag blant annet innom Notodden.

– Forbauser meg

Solberg har ikke noe imot konkurranse.

– Det er kjempekjekt å reise rundt i landet med buss for å møte folk og bedrifter, så jeg skjønner godt at flere gjør det. Det får være opp til LO og Ap om de vil synliggjøre de tette båndene. Jeg forutsetter at de sørger for at alt som er av frynsegoder og tjenester rapporteres inn, sier Erna Solberg om LO-bussen.

Hun ønsker dem velkommen etter.

– Det er fint at andre velger en valgkampform vi i mange år har valgt, som gjør at vi kommer oss ut og rundt og er tilgjengelige og synlige. Det er greit at de kopierer, men så langt har det sett ut som om det er LO som har drevet valgkamp og i liten grad Ap. At de velger en så høy profil, forbauser meg litt.

Høyre-nestleder Henrik Asheim svarer på den politiske kritikken.

– Dette angrepet faller på steingrunn. Det eneste vi har sett av eldrepolitikk fra Støre-regjeringen har vært kutt i byggingen av trygghetsboliger og sykehjemsplasser. Nå prøver de å fremstille offentlig/privat-debatten som den største utfordringen i eldreomsorgen. Jeg skulle ønske de heller ville være med på diskutere hvordan vi skal løfte kvaliteten i eldreomsorgen, uavhengig av hvem som driver den.

BÅT, IKKE BUSS: Asheim forsvarer det politiske angrepet fra Støre og LO-lederen. Her på båttur ved badestranden overfor Tvedestrand sentrum tidlig fredag

– Litt arrogant

Han konkretiserer Høyres lokale planer i de fire storbyene:

– I Bergen går Høyre til valg på å tilrettelegge for flere omsorgsboliger, i Trondheim er fokuset på flere seniorboliger, i Oslo vil vi gi videreutdanning til de som jobber i omsorgen og i Stavanger vil Høyre lokalt ha et eget løft for ansatte i helsesektoren. Til sammen foreslår Høyre lokalt i disse byene å bruke 300 millioner mer på eldreomsorgen.

Og avslutter med en generell betraktning som erter LO-lederens angrep:

– Jeg synes det er verdt å merke seg at Følsvik slår fast at alle LOs medlemmer er best tjent med at Ap styrer kommunen deres, samtidig som bare 3 av 10 LO-medlemmer sier de vil stemme Ap. Det kan virke litt arrogant. Jeg har full tiltro til at LOs medlemmer og alle andre velgere klarer å tenke selv.