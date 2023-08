LITT GRIS: Et toalett innsmurt med matolje er kanskje litt seigt, men det er et hinder for sniffere. Det er vekter Hanne Stamnes fornøyd med.

TikTok-vekter smører matolje på do for å unngå kokain-bruk

Vekterne i Tromsø har funnet en klissete metode for å unngå «snorting» på utesteder.

Kortversjonen Vekter Hanne Stamnes benytter matolje for å forhindre bruk av kokain. Hun forklarer at ved å smøre overflater som gulv og toalettlokket med olje, er det vanskelig å legge og innta kokain på disse.

Mens vektere ikke kan kreve full kroppsvisitering av de som ønsker å komme inn på utestedene, oppdager de ofte små poser med narkotika i køen, gjemt i ting som snusbokser og lommebøker.

Stamnes bruker også sosiale medier som Snapchat og TikTok for å spre informasjon om sine opplevelser på jobb og informasjon om narkotika, i håp om å påvirke ungdommer til å ta bedre valg. Vis mer

– Det er en enkel, men svært effektiv løsning.

Det sier ordensvakt og vekter Hanne Stamnes (52) fra Kristiansand. I tråd med det hun omtaler som «lure bartendere» har de funnet en utradisjonell metode for å hindre kokainbruk på utesteder – nemlig matolje.

– Hvis du har lagt kokain på en flate med olje, så går det ikke an å «snorte» det, sier Stamnes og ler godt.

Fra gulv til dolokk, alt skal smøres inn.

– Det blir jo litt gris, men det er verdt det, sier hun.

KLISSETE: Toalettpapirholderen glinser av matolje. På lokket er det rester av et hvitt pulver som har satt seg fast.

Når både hyller og vasken er oljet ned er det få alternativer for dem som ønsker å «ta en stripe».

– «Ka faen? Hva har skjedd her?», er vanlige kommentarer vi hører fra utsiden. Det er litt morsomt, sier Stamnes.

Som vekter kan man ikke kreve full kroppsvisitering av noen som vil inn på et utested. Men ifølge Stamnes oppdager de mye allerede i køen.

– Vi får ikke tatt alt, men vi finner små poser overalt i snusbokser og lommebøker, sier hun.

Før matoljen ble fast standard, var de innom et annet kreativt forslag.

– Vi hengte en byggtørker i taket. Da ville ikke folk legge striper på telefonen sin. Men viften var så sterk, så det var ikke bare stoffet som fløy, sier Stamnes og gir fra seg en god latter.

Økning i narkotikabruk

Sørlendingen jobber i PSS Securitas i Tromsø på tredjeåret, men har nesten tredve år med erfaring. Hun er spesielt opptatt av å ta vare på ungdommen, mennesker under tredve år, som hun definerer det selv.

– Jeg har et enormt hjerte for dem. Jeg blir så engasjert for at de skal ta rette valg, sier Stamnes.

Hun ser brutale konsekvenser av stoffbruk blant unge.

– Vi ser at det er en økende bruk i flere narkotiske stoff, men spesielt kokain.

I videoen under tørker Stamnes vekk kokainrester fra et utested:

I 2022 har 4,7 prosent unge mellom 16 – 30 år tatt kokain en eller flere ganger de siste tolv månedene, ifølge Folkehelseinstituttet.

Bruken av kokain har økt blant unge, mens bruken av MDMA/Ecstasy har gått ned, ifølge samme rapport publisert i februar i år.

KALLES TANTE: Hanne Stamnes kjenner mange av de lokale ungdommene godt, og syns det er det beste med jobben.

Vil være synlig på TikTok

Snapchat ble en plattform Stamnes kunne spre informasjon om hva hun opplevde på jobb. Trykket ble stort, så en dag fikk hun et tips om å opprette en bruker på TikTok for å nå ut til enda flere.

– Da ble brukernavnet «Ho der vakta», for det er jo det alle kaller meg, sier Stamnes.

Nå får hun flere henvendelser fra både unge og foreldre. Hun har et klart mål med å dele opplevelser fra utesteder og informasjon om narkotika.

– At ungdommene skal tenke seg om en ekstra gang.

Aldri hørt om før

– Dette var helt nytt for meg.

Det sier Terje Mikkelsen om matoljetrikset. Han har jobbet som vekter i tredve år og er forbundssekretær for vektere i Norges Arbeidsmandsforbund.

NY METODE: Terje Mikkelsen har lang erfaring som vekter, dog ikke utesteder. For han var matolje en ukjent metode for å forebygge narkotikabruk.

– Det høres uhygienisk ut, men kreativt, sier Mikkelsen.

Vektere får ingen opplæring i konkrete metoder å forebygge narkotikabruk på denne måten, ifølge Mikkelsen.

– Oppgaven er å ivareta sikkerheten, og det kan inkludere å bruke metoder for å unngå lovbrudd.

