Bygda Vistdal utenfor Molde ble hardt rammet av jordskred søndag 30. juli - Daniel Nerland rømmer fra Vistdal for andre gang på under to uker etter å ha mottatt varsel fra kommunen om at veien ut av bygda kunne bli stengt.

Kommunedirektør i Molde, Marianne Stokkereit Aasen, uttrykker alvorlig bekymring for situasjonen og informerer om at Molde kommune tilbyr hotellovernatting for de som har behov. Vis mer

Marerittet vil ingen ende ta for Daniel Nerland (48).

Mandag har uværet «Hans» herjet i store deler av Norge. Flere kommuner ber folk om å bli inne i ekstremværet og det meldes blant annet om stengte veier og biler under vann. Det er også ventet kraftig regn tirsdag.

I den lille bygda Vistdal utenfor Molde ble innbyggerne rammet av flere jordskred søndag 30. juli.

Bare en uke senere har Yr på ny meldt oransje farevarsel for jord- og flomskredfare i dalen.

Men denne gangen er Daniel fra Vistdal føre var.

– Jeg har ikke sovet om natten siden raset gikk, sier Nerland til VG.

Likevel er ikke Daniel alene om å kjenne på konsekvensene av de store vannmengdene. Farevarslene hagler.

Turgåer Tor Dalen ble tvunget til å flykte ned fra fjellet, mens Rune Voldsrud ved sagbruket i Fåvang frykter en reprise av storflommen i 2011.

Flere kommuner vurderer å evakuere på grunn av ekstremværet.

FRYKTER NYE SKRED: Daniel Nerland peker mot skredområdet 31. juli.

På rømmen

Meteorologene advarer: Det har regnet mye i juli og bakken er våt. Det kan øke skredfaren.

VG møtte Nerland i Vistdal etter at skredene gikk. Den gang beskrev han gjørmeveggen som et inferno – rett og slett. Han tok med seg hunden og telefonen og sprang vekk.

Med verdifull erfaring i sekken har Nerland på nytt lagt på rømmen – denne gangen fra uværet «Hans».

I går kveld mottok nemlig 48-åringen en melding fra kommunen om at veien ut av Vistdal kan bli stengt som følge av ekstremværet.

– Det er ikke bestemt at veien blir stengt, eller tidspunkt for når det skjer. Det blir i så fall ikke mulig å kjøre ut av området, og all ferdsel må skje på andre måter. Dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, skrev kommunen søndag.

Da valgte Nerland å sette seg i bilen.

– Jeg har en kompis i Hustadvika, ti mil fra Vistdal. Så jeg kjørte hit i går kveld fordi det er fare for nye skred i Vistdal, sier han.

STENGT: Sent søndag kveld mottok Nerland en melding om at veien ut fra Vistdal kan bli stengt.

Rasene har satt en støkk i Nerland.

– Den siste uken har jeg begynt å se etter et annet hus jeg kan leie, som ikke er omgitt av fjell på samme måte som mitt. Det er mye i fjellet som ikke har løsnet, det har jeg sett i kikkerten, sier Nerland.

Huset hans ble ikke tatt av skredet, men vinterhagen ble ødelagt i uværet i slutten av juli.

– Kan ikke forberede oss på alt

Kommunedirektør i Molde, Marianne Stokkereit Aasen følger situasjonen tett.

– Vi i Molde er jo vant til mye vær, men det som er skremmende er mengden og at det kommer like etter man har stått i skredsituasjoner i Vistdal, Merringdalen og Eidsvågen, sier hun til VG.

Hun forteller at veien som ble sperret av skredet i Vistdal fortsatt er sperret og at de som ble rammet av skredet sist har fått tilbud om hotellovernatting i Molde fra i dag til i morgen. Der har kommunen etablert et evakuerte- og pårørendesenter. Kriseteamet er også på plass for de som har behov for å snakke med noen.

Det er ikke ferdselsforbud i området, men Molde kommune anbefaler at alle som bor langs veistrekningen reiser ut av området skriver kommunen på sine nettsider mandag ettermiddag. Kommunen presiserer at dette er et tilbud og en anbefaling, og ikke et varsel om evakuering.

– Vi ser svært alvorlig på situasjonen – det er derfor vi har satt inn krisestaben og forbereder oss så godt vi kan. Men som meteorologene varsler kan uværet bli det verste på 25 år, og vi kan ikke forberede oss på alt, fortsetter hun.

