PRISBELØNNET: Nato-sjef Jens Stoltenberg ble hedret av styreleder i Sønstebyfondet, Harald Sund (t.v.) og barnebarnet til Gunnar Sønsteby, Jonas.

Stoltenberg: Våpenhjelp til Ukraina viktigere enn egen beredskap

Jens Stoltenberg gir full støtte til medlemsland som tar våpen og utstyr ut av sitt eget forsvar og gir det til Ukraina. Norge er et av landene som nå gir bort materiell som er en del av egen beredskap.

Dersom Ukraina ikke lykkes i krigen mot Russland, er Nato-landene mer sårbare og truet, ifølge Natos generalsekretær.

Han erkjenner at det er vanskelige avveininger mellom egen beredskap og direkte militær hjelp til Ukraina. Man Stoltenberg var ikke i tvil om hva som er rett valg nå:

– Det er viktigere nå å hjelpe Ukraina, enn å nå alle Natos retningslinjer og styrkemål. Noen må gå under de styrkemålene for å hjelpe Ukraina. Men det aller viktigste vi gjør er å få opp produksjonen, sa Stoltenberg da han møtte norsk presse i Oslo mandag.

Fikk Sønsteby-prisen

Tidligere på dagen mottok den norske Nato-generalsekretæren prisen som er opprettet i navnet til krigshelten og motstandsmannen Gunnar Sønsteby.

Sønsteby-fondet begrunner tildelingen med at Stoltenberg gjennom sine åtte år som Natos generalsekretær har «fremvist et engasjement og et lederskap det står stor respekt av».

– Det er en ære å motta Sønsteby-prisen. Gunnar Sønsteby var en krigshelt som viet fem år av sitt liv til å slåpss for norsk frihet og demokrati. Så viet han resten av sitt liv til å reise rundt og fortelle mennesker hvor viktig det var at vi ikke tok fred som en selvfølge, sa Stoltenberg om pristildelingen.

I daglig bruk

I desember sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG at det er aktuelt for regjeringen å gi Ukraina militært utstyr som er i daglig bruk i det norske forsvaret.

«Det kan hende at vi må tåle at Forsvarets egen beholdning er lavere enn det vi egentlig ønsker, for en periode», sa Gram.

I forrige uke kom svaret: Norge donerer ytterligere 10 000 artillerigranater til Ukraina. Artillerigranatene hentes fra Forsvarets lagre. Konsekvensen for nasjonal beredskap er vurdert, ifølge FD.

Riktig å ta fra lagrene

– Det har vært riktig at vi har tatt fra de lagrene i har, og som er ment til å beskytte Natos territorium, sa Stoltenberg etter pris-seremonien på Akershus festning.

– Hvis president Putin vinner i Ukraina, svekker det vår sikkerhet. Derfor er det i vår sikkerhetsinteresse å støtte dem- Derfor er det også viktig å bruke de militære kapasiteter vi har, ammunisjon og våpensystemer, til å hjelpe Ukraina, sa Stoltenberg i Oslo mandag.

Han ser ikke at konflikten er i nærheten av å bli løst, selv om Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, nylig tilbød seg å fredsmegle mellom Russland og Ukraina.

– Det er først når president Putin skjønner at han ikke får til det han ønsker på slagmarken, at det er noen mulighet til å håpe på at han er villig til å sette seg ned og forhandle en løsning som respekterer Ukraina som et selvstendig og demokratisk land i Europa, sa Stoltenberg.