Flere eksperter mener PST-krav er ulovlig

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ikke svare på om Politiets sikkerhetstjeneste kan ha autorisert minst 100 PST-ansatte i politidistriktene ulovlig.

Mandag skrev VG at EOS-utvalget har tatt politivarsler Øyvind Tenolds klage mot PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Vest politidistrikt til behandling.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene. Nå skal de ta stilling til Tenolds påstand om at PST konstruerte et stillingskrav for å hindre ham i å komme tilbake til stillingen som leder for PST Vest – etter å ha varslet på flere av landets mektigste politiledere.

– Kravet mangler lovhjemmel

Tenold måtte autoriseres to ganger da han var tilbake i 2019, etter ett års ulønnet permisjon. Først av politimesteren. Så av sjefen for PST. Da han nektet, ble han sagt opp.

Nå mener stipendiat ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen, Tarjei Ellingsen Røsvoll, at kravet om autorisering fra PST er i strid med sikkerhetsloven. Årsaken er at Tenold er ansatt i politidistriktet, mens PST er en egen virksomhet.

– PST og politidistriktet er to sideordnede virksomheter, begge er underlagt Justisdepartementet, og en sideordnet delegering har i utgangspunktet ikke hjemmel i lov, sier Røsvoll, som skriver doktorgrad om delegering i norsk forvaltning.

I en redegjørelse til justisminister Emilie Enger Mehl skriver tidligere PST-sjef Roger Berg at alle ansatte i PST må autoriseres for tilgang til deres graderte informasjon – også lokale ledere som Øyvind Tenold. Disse får deretter delegert myndighet til å autorisere eget personell på vegne av sjef PST.

Justisminister Mehl har stilt seg bak PSTs autorisasjonspraksis, som stipendiat Røsvoll mener er ulovlig.

Røsvoll mener PST ikke kan delegere autorisasjonsmyndighet ut av egen virksomhet eller autorisere ansatte i en annen virksomhet.

I så fall kan det bety at PST har autorisert alle sine lokalt ansatte i strid med loven. Det er minst 100 ansatte ved PSTs distriktsenheter.

VG har stilt både PST og Justisdepartementet spørsmål om at minst 100 PST-ansatte kan være autorisert i strid med loven. Det vil de ikke svare på:

«Vi viser til tidligere svar. Ytterligere spørsmål må rettes til PST», skriver kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i en e-post til VG:

«Forøvrig kan JD opplyse at vi ikke kan se at det er noen uenighet mellom JD og PST her, ref. PSTs redegjørelse.»

I følge stipendiat Røsvoll er det kanskje bare en måte PST kunne autorisert de ansatte i politidistriktet på – lovlig.

– Det måtte skjedd via en formell instruks og delegering fra Justisdepartementet, og det har ikke skjedd i denne saken, sier han og fortsetter:

– Jeg er usikker, men tror egentlig ikke det ville vært lov da, heller.

– Det finnes ikke grunnlag for at både politimesteren og PST-sjefen autoriserer?

– Ikke for at PST også kan kreve å autorisere, nei. Så lenge politimesteren har autorisert Tenold for stillingen som lokal PST-leder, så er han autorisert. Da er han formelt godkjent, og PST har ikke rettslig grunnlag for å endre på det.

Usikkerhet i departementet

I oktober i fjor sa en Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven, Carsten Rapp, til VG at PST feiltolker loven. Rapp deltok i arbeidet med forskriftene til sikkerhetsloven og har ledet avdelingen i NSM som forvalter personellsikkerhet.

CARSTEN RAPP: Jobber i BDO Advokater og er ekspert på sikkerhetsloven.

I etterkant av VG-artikkelen tok Justisdepartementet kontakt med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og spurte om de hadde lest i VG at Rapp mente at PST misforsto sikkerhetsloven.

– Har du noen tanker om lovligheten eller praksis i sammenlignbare saker? spurte rådgiveren i Justisdepartementet. Dette fremkommer i en e-postutveksling VG har sett.

Rådgiveren fortsatte:

– Jeg tenker det må være avgjørende om dette er en etablert praksis i PST eller om det er unikt for denne saken.

Han fikk svar fra fagdirektør for personellsikkerhet i NSM, Erik Nyblom:

– Er dette noe vi kan snakke om på telefon i morgen formiddag?

Den neste uken sendte Nyblom alle VGs spørsmål til NSM videre til Justisdepartementet.

– Må forankres i grunnloven

Rapp ser flere problemer med at PST kan ha autorisert minst 100 PST-ansatte i politidistriktene – etter at politimesteren allerede har autorisert dem.

– Autorisering er et meget inngripende tiltak. Det behandles da personopplysninger som kan være særdeles følsomme, og autorisasjonsbeslutningen kan få store konsekvenser for den det gjelder, noe saken med Tenold med all tydelighet viser, sier Rapp.

Tenold mistet jobben basert på en avgjørelse fra lederen i en annen virksomhet. Da politimesteren og PST konkluderte med ulikt utfall i autorisasjonsspørsmålet, ble PSTs avgjørelse den gjeldende.

– Utøvelse av autorisasjon må derfor ha klar hjemmel i lov etter legalitetsprinsippet i grunnloven, sier Rapp.

– At det ikke står noe uttrykkelig forbud mot det i regelverket eller at det eventuelt har vært praksis de siste par årene, er ikke et tilstrekkelig rettslig grunnlag.

– Når de lokale PST-ansatte er ansatt i politidistriktene og har politimesteren som sin eneste virksomhetsleder, slik JD tidligere har konkludert med skriftlig, er det vanskelig å se at sikkerhetslovens autorisasjonsbestemmelser gir PST en klar lovhjemmel til å utøve autorisasjonsmyndighet overfor disse.

PST: Har utviklet seg over tid

Han reagerer også på andre ting i redegjørelsen til PST. Blant annet at de ikke kan angi et konkret tidspunkt for praksisendringen. I stedet skriver de at det har utviklet seg over tid. Enkelte lokale ledere ble autorisert i 2017, og alle ble det i løpet av 2020 og 2021, ifølge redegjørelsen.

Rapp mener PST må kunne vise frem et konkret tidspunkt for innføring av autorisasjon.

– Hvis PST mente i 2017 at de var autorisasjonsmyndighet, skulle de ha tatt det ansvaret fra dag én og autorisert alle. De kan ikke først autorisere noen, og vente i flere år med andre, sier han til VG.

– Det er derfor grunn til å spørre om det har skjedd en usaklig forskjellsbehandling av Tenold i forhold til andre lokale PST-ledere.

Rapp mener at PST også må kunne vise frem tidspunktet for når de informerte politimestrene om endringen i autorisasjonspraksisen. Dette er nødvendig for at politimesteren skal få kjennskap til endringer som griper inn på lavere nivåer i politidistriktet.

– Et nytt krav om autorisasjon må kommuniseres til alle kravet gjelder for. Det gjelder spesielt til allerede ansatte i PST lokalt, som plutselig må forholde seg til en ny autorisasjonsansvarlig, med tilhørende plikt til å varsle om relevante forhold etter sikkerhetsloven § 8-11, sier Rapp.

Paragrafen sier at dersom det oppstår forhold ved en klarert og autorisert person som kan være av betydning for dennes sikkerhetsmessige skikkethet, må personen varsle autorisasjonsansvarlig. Da har den autorisasjonsansvarlige plikt til å revurdere autorisasjonen og melde videre til klareringsmyndigheten.

– For at dette skal virke må jo personen ha blitt gjort kjent med at det er en ny eller annen autorisasjonsansvarlig enn tidligere, og fra når dette gjelder. Ikke med flytende tidspunkter alt ettersom når klarering og autorisasjonssamtale tilfeldigvis skal fornyes for ulike personer etter et visst antall år.

Taus PST-sjef

VG har spurt PST-sjef Beate Gangås om hvilket år politimestrene og de lokalt ansatte i PST ble informert om praksisomleggingen. Spørsmålet er ikke besvart. VG har også spurt om hun vil undersøke det rettslige grunnlaget for autorisasjonskravet. Heller ikke dette er besvart.

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, har tidligere opplyst at Nasjonal sikkerhetsmyndighet «er kjent med ordningen». NSM vil ikke svare VG på hva de ble kjent med og når. Heller ikke dette:

Var den nye autorisasjonspraksisen allerede innført da NSM ble orientert?

Hvilke rettslige undersøkelser gjorde NSM av PSTs nye autorisasjonspraksis, med «sideordnet delegering»?

Hva gjorde NSM for å forsikre seg om at PST hadde orientert alle berørte parter?

– Det stilles her mange spørsmål som vi må sjekke premissene for, svarer seniorrådgiver Anniken Beyer Fjeld i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Som kjent er det varslet at EOS-utvalget vil føre tilsyn i den aktuelle saken. Det er derfor ryddig at NSM svarer opp de spørsmål som eventuelt måtte komme gjennom tilsynet før vi svarer på flere spørsmål gjennom media.