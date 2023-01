TRAGEDIE: Det var Mille Andrea (16, til venstre) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) som ble funnet døde på en privatadresse i Spydeberg søndag 8. januar. Bildet er tatt på julaften i fjor.

Foreldrene til jentene som døde i Spydeberg: − Hva er det vi ikke har prøvd?

Foreldrene til tvillingene som trolig døde av en overdose i Spydeberg, beskriver en fortvilet situasjon.

Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde i en bolig i Spydeberg i Indre Østfold natt til 8. januar.

Tvillingene var da til behandling på Fossumkollektivet, men ble meldt savnet omtrent et døgn før de døde.

16-åringene ble funnet hjemme hos en tidligere straffedømt mann i 20-årene. To menn er siktet i saken, begge nekter straffskyld.

– Hva er det vi ikke har prøvd?

Foreldrene Kirsti Skogsholm (47) og Kim André Hjalmarsen (40) sto lørdag frem på TV 2 for å fortelle døtrenes historie.

– Vi opplever at jentene blir fremstilt som to tunge rusmisbrukere som selv valgte å gå den veien. Slik var det ikke, sier Skogsholm til kanalen.

– De var flotte, fargerike jenter som alltid spredte masse glede. Alle som har vært rundt tvillingene, har sagt at de er jenter som går rett i hjertet på dem. De var så naturlig vakre, legger hun til.

Hun og far Kim André sier at jentene ble alvorlig syke av spiseforstyrrelser. De fikk hjelp av barnevernet da de var for syke til å bo hjemme.

– Hva er det vi ikke har prøvd for å hjelpe jentene våre? Vi prøvde alt. Vi holdt på døgnet rundt. Jeg føler jeg har mislykkes, sier faren.

Ikke fratatt omsorgen

Enhetsleder i barnevernet i Indre Østfold Linda Lorentsen bekrefter at foreldrene aldri er blitt fratatt omsorgen for tvillingene.

– Denne saken har i all hovedsak handlet om å sikre barna nødvendig hjelp til å jobbe med sine helseutfordringer, og å støtte foreldrene i hvordan de best mulig kunne møte barnas omsorgsbehov i lys av utfordringene, sier barnevernslederen til TV 2.

Behandlingssted etter Spydeberg-dødsfallene: − Det verste som kan skje

SPYDEBERG: På denne avdelingen bodde en av tvillingene.

Granskes av statsforvalteren

Politiet etterforsker dødsfallene. Statsforvalteren i Oslo og Viken skal finne ut om tvillingene fikk forsvarlig hjelp og oppfølging.

En jevnaldrende venninne som var sammen med dem, ble innlagt på sykehus, men er nå tilbake på Fossumkollektivet.

Den ideelle stiftelsen driver rusbehandling for unge. De avdøde jentenes foreldre er fornøyd med hjelpen de fikk der.

– Det verste som kan skje, det skjedde faktisk, har daglig leder Mona Spakmo tidligere sagt til VG om dødsfallene.