FORSVARSSJEF: «Hverken Forsvaret eller jeg personlig har forsøkt å holde noe hemmelig om operasjonen VG omtaler», skrev forsvarssjefen på sin Facebook-side i fjor høst.

Rapport etter mislykket pågripelse holdes hemmelig

Forsvarssjefen ledet operasjonen som pågrep feil person. Han har forklart at han aldri fikk beskjed om feilen. Hva som står i rapporten som ble skrevet etter operasjonen, vil Forsvaret holde hemmelig.

17. september 2007 gikk norske spesialsoldater til aksjon for å fange Taliban-lederen Qari Nejat. Det er blitt en av de mest hyllede og omtalte norske operasjonene i Afghanistan.

15 år senere kunne VG fortelle at historien i alle år har utelatt noe: feil person ble pågrepet.

Etter at operasjonen var gjennomført, ble det laget minst en rapport som evaluerte aksjonen.

Gradert hemmelig

Forsvaret bekrefter at rapporten finnes, men vil ikke si hva som står i den:

«Dokumentet er er i sin helhet gradert HEMMELIG og dermed taushetsbelagt», skriver Forsvarets Spesialkommando i en e-post til VG.

Det var soldater fra denne avdelingen som deltok i operasjonen i 2007. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som da var major, ledet operasjonen.

Han ledet senere Forsvarets spesialkommando fra 2010 til 2014.

I 2011 mottok Kristoffersen Krigskorset med sverd, Norges høyeste militære utmerkelse, for sin innsats i den aktuelle operasjonen samt én annen operasjon.

HEDRET: Kong Harald mottar Eirik Kristoffersen i 2011, i forbindelse med at han mottok Krigskorset med sverd.

Ga ut bestselgende bok

I årene etter operasjonen har Eirik Kristoffersen i intervjuer og bøker fortalt historien som om en Taliban-leder ble pågrepet i operasjonen, blant annet i sin egen, bestselgende bok «Jegerånden», som kom ut i 2020.

Rapporten som Forsvaret vil holde hemmelig, kalles «Post operations report». Dette er en evalueringsrapport som lages etter en operasjon, opplyser oberstløytnant Palle Ydstebø som er Krigsskolens ekspert på landkrig, og legger til:

– En «Post Operations report» lages ofte i et standardformat som gjør det mulig å sammenligne og lære.

En slik rapport er noe annet enn en såkalt stridslogg - som er en løpende registrering av av hendelser under en operasjon.

MUREREN OG LEDEREN: Til venstre: Bilde av mureren Mohammad Naseem tatt kort tid etter pågripelsen. Til høyre: Udatert bilde av Taliban-lederen Qari Nejat, som ble drept i 2008.

Ingen talibanleder

VG kunne 30. oktober fortelle at operasjonen ikke pågrep Qari Nejat, men en innleid murer ved navn Mohammad Naseem. Mureren var i en periode tilsluttet Taliban, ifølge to som kjente ham.

Ifølge et amerikansk etterretningsnotat var mureren mistenkt for å bistå Taliban med våpensmugling. Men han var ingen leder.

Amerikanerne og afghanske sikkerhetsmyndigheter forsto i løpet av timer at feil person var pågrepet i operasjonen, viser lekkede krigslogger.

I dagene etterpå sendte også amerikanere ut flere meldinger om dette, som var tilgjengelige for de norske styrkene.

– Har ikke forsøkt å holde noe hemmelig

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har forklart at han aldri fikk vite at feil person ble pågrepet under operasjonen i Afghanistan i 2007.

Forsvarssjefen har uttalt at han ikke har noe å skjule når det gjelder hva han eller andre i Forsvaret visste.

«Hverken Forsvaret eller jeg personlig har forsøkt å holde noe hemmelig om operasjonen VG omtaler», skrev forsvarssjefen på sin Facebook-side samme dag som saken ble publisert.

Under et møte for norske redaktører tre dager senere snakket Kristoffersen også om medieomtalen av operasjonen:

«Den er den mest dokumenterte aksjonen vi har i Afghanistan, så det er ikke noe vi trenger å skjule der», sa Kristoffersen.

– Jeg har ikke noe å skjule

8. november i fjor publiserte forsvarssjefen en kronikk på Forsvarets Forum, hvor han gjorde rede for sitt syn på saken, kom med kritiske bemerkninger til VGs artikler og gjentok:

«Jeg har heller ikke noe å skjule, og VG-journalistene har blitt tilbudt en bakgrunnssamtale med gjennomgang av alle sider ved operasjonen.»

I år er det 15 år siden operasjonen ble gjennomført og alle vestlige styrker er trukket ut av Afghanistan.

Mener metoder må skjermes

I en senere epost til VG utdyper Forsvarets Spesialkommando hvorfor rapporten må holdes hemmelig:

«Lysbildepresentasjonen inneholder stor grad av detaljert, skjermingsverdig informasjon». I denne sammenheng vises det blant annet til hvilke metoder som ble brukt.

I den utvidede begrunnelsen for å holde rapporten hemmelig, trekker FSK også frem at rapporten er laget som ledd i at avdelingen deltok i en internasjonal styrke.

«I den opprinnelige begrunnelsen er det vist til at innholdet i presentasjonen er sikkerhetsgradert HEMMELIG. Det riktige er at presentasjonen er gradert NATO SECRET, som altså tilsvarer HEMMELIG, men som utstedes av NATO.»

STYRKEN: Spesialsoldater fra Forsvarets Spesialkommando (FSK) gjennomførte oppdraget, sammen med amerikanske og afghanske soldater.

– Operasjonen var ikke norsk

Forsvarets spesialkommando, skriver videre:

«Operasjonen var altså ikke norsk, selv om norske spesialstyrker deltok. Sikkerhetsgraderingen er utstedt som ledd i norske styrkers deltagelse i NATOs operasjonelle kommandokjede. Omgradering eller avgradering av skjermingsverdig informasjon i presentasjonen kan derfor ikke gjøres uten samtykke fra NATO (ettersom ISAF ikke lenger eksisterer).»

Og for at Nato skal nedgradere rapporten må dette godkjennes av Natos samtlige 30 medlemsland, skriver Forsvarets Spesialkommando.