Tok grep for å få ned kø for oppkjøring

Etter pandemiår med lang ventetid for å kjøre opp til billappen, melder Statens vegvesen om normale tilstander igjen.

I januar står 9 691 personer i kø for å ta lappen. Det er langt færre enn på samme tid de siste to årene.

Det er godt nytt for de som vil kjøre opp på 18-årsdagen sin.

I 2021 skrev VG om kjøreskoleelever som måtte vente opp til 10 uker på oppkjøring etter endt kjøreopplæring. Situasjonene var lik også i deler av 2022. Nå er ventetiden langt kortere.

– Det er i gjennomsnitt cirka 14 virkedager til første ledige time til praktisk prøve klasse B, når vi ser på hele landet under ett, opplyser Statens vegvesen til VG.

De understreker at det er en del lokale variasjoner.

Per januar 2023 står det mer enn 3000 færre på venteliste for oppkjøring til førerkort klasse B enn i januar 2021 og 2022.

Slik har køen for å ta bil-lappen vært de siste årene:

Januar 2023: 9 691

Januar 2022: 12 855

Januar 2021: 13 414

Januar 2020 9 937

En omorganiseringen gjør at tall fra årene før 2020 ikke er tilgjengelig, men vegvesenet forventer at tallene var på samme nivå som i januar 2020. Dermed er corona-køen over, og det er det flere grunner til:

Statens vegvesen har prioritert å gjennomføre flere praktiske prøver fremfor andre oppgaver, opplyser de. Samtidig har de også gjennomført praktiske prøver på kveldstid og i helger.

Rett under halvparten av alle oppkjøringer som er gjennomført de siste årene er av 18-åringer. Pågangen for å kjøre opp er størst på våren og tidlig sommer, viser tall fra vegvesenet.