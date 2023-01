I FOKUS: Erna Solberg har klatret over 30-tallet på målingene, og ingenting regjeringen har gjort det siste halvåret har klart å dra henne ned.

Ny VG-måling: Ap-fallet kan ha stoppet opp

Regjeringspartienes fall kan være over for denne gang, men de har en lang vei opp til de borgerlige partiene. – Ap og Sp har foreløpig null tiltrekningskraft på velgere fra andre partier, sier analytiker.

Det magiske tallet i norsk politikk er 85. Sikrer man seg så mange mandater på Stortinget i et valg, har man flest av de 169 stortingsmandatene.

Nok en gang har de borgerlige partiene flertall på en VG-måling.

Dette viser målingen

Borgerlig flertall . Velgerne ønsker en ny, borgerlig regjering, og Høyre, Frp og Venstre har sammen flertall.

Bunnen kan være nådd for Ap og Sp. Begge partiene stiger noe, etter flere svært svake målinger. De ligger likevel langt under valgresultatet i 2021.

Høyre har ligget over 30-tallet på VGs månedlige målinger helt siden september. Det er stabilt 10 prosentpoeng over valgresultatet deres på 20,4 prosent, selv de går tilbake nesten tre prosentpoeng på denne målingen.

« Andre» over sperregrensen . Sekkeposten «andre partier» er høyere enn tidligere, og får 4,7 prosent. Størst der er Industri- og næringspartiet som får 2,1 prosent.

Kamp mot sperregrensen. MDG ligger 0,1 prosentpoeng under sperregrensen, mens KrF er helt nede på 2,8 prosent. Både Rødt og Venstre holder seg over sperregrensen. Samtidig må man ta høyde for en feilmargin .

Erna på topp

Erna Solberg sier at tallene er «ikke så verst».

– Å ha fem måneder med 30 prosent for Høyre etter hverandre er veldig positive tall. Så er vi selvfølgelig mest opptatte av at vi har et borgerlig flertall, og at vi skal slåss for velgerne hver eneste dag.

SLURPER PÅ SUKSESS: Erna Solberg har blitt vant til å se 30-tallet på VGs målinger. Sist hun kunne notere så gode tall ble hun statsminister.

Hun sier at hun har ventet seg mer normaliserte målinger for regjeringspartiene, som har hatt veldig dårlige tall de siste månedene.

– For oss er det viktigste å jobbe og utforme egen politikk og snakke om egne saker og hva vi mener er alternativene til regjeringen fremover.

TRO PÅ POLITIKKEN: Jonas Gahr Støre sier han tar målingene på alvor.

– Tar på alvor

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre er langt fra fornøyd med oppslutningen.

– Vi tar alle tilbakemeldinger og målinger på alvor og går inn i 2023 med et klart mål om å stige på målingene. Det skal vi gjøre ved å være et moderne og gjenkjennelig parti som styrer trygt gjennom urolige tider. For eksempel så har 110.000 flere kommet i jobb det siste året, og prisstigningene viser tegn til å avta. Jeg har tro på den politikken vi fører og folk skal oppleve at Arbeiderpartiet er til å stole på.

Vedum: – Har én jobb

Vedum er forelagt resultatet av målingen og påpeker at Sp er partiet som går mest fram.

– Jeg har én jobb om dagen. Det er tryggheten til folk. Da er det som utfordrer folk mest, høye priser. Derfor gjorde vi noen tøffe grep i budsjettet før jul, for å hindre at prisene går opp.

GÅR FRAM: Sp går fram til 6,9 prosent. Vedum trekker fram politifeltet som en av forklaringene. Her med justisminister Emilie Engre Me

Mens pilen peker opp på denne målingen, håper Vedum at en annen pil skal peke ned.

– Jeg håper mest på at SSB sin konsumprisindeks går ned, og at prisene går ned for folk flest. Så tror jeg mange vil være enige med våre prioriteringer. At vi tør å prioritere forsvar, nasjonalt eierskap av naturressursene og å få prisene ned. At vi prioriterer hele Norge, sier Vedum.

– Null tiltrekningskraft

Thore Gaard Olaussen i Respons analyse, som har gjennomført målingen for VG, sier bunnen kan være nådd for regjeringspartiene, for denne gang.

– Bunnen kan være nådd for Ap og Sp, jeg ser ikke bort fra det, men det kan også se ut som om de har stabilisert seg på et lavere nivå enn før, hvor Ap er rundt 20 og Høyre for femte gang på rad er over 30 prosent, sier Olaussen.

Han legger til at de tror Sp ble målt for lavt da de nådde bunnivået på 4,5 prosent på deres måling i desember.

– Vi tror det var et statistisk utslag i desember, hvor de ble målt litt for lavt.

Han sier bakgrunnstallene viser at Ap fortsatt lekker mye mer til høyre- enn til venstresiden.

– Ja, det er riktig. Utfordringen både for Ap og Sp er at det er veldig lite tilsig til de to partiene: De lekker mindre til andre partier, men de har foreløpig null tiltrekningskraft på velgere fra andre partier.

Han sier at dette er en måling hvor de spør om stortingsvalg, ikke kommunevalg som er det neste valget i Norge, til høsten.

Det bekreftes av en nylig måling i Aftenposten og NRK, hvor de spurte om hva de vil stemme hvis det var kommunevalg. Ap fikk 23,3 prosent og Sp 9,2 prosent.

– Tradisjonelt gjør spesielt Sp det bedre i kommunevalg, sier han.