SENTERPARTI-BOSSER: Marit Arnstad og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen får intern kritikk etter ansettelse: − Beveger seg fra skanse til skanse

Det er konsulentselskapet McKinsey som nå avgjør om regjeringen kan vise åpenhet om kundeforholdene til Jonas Gahr Støres nye topprådgiver. Sps parlamantariske leder Marit Arnstad mener at regjeringen har satt seg i en vanskelig situasjon.

– Jeg skjønner at dette er en vanskelig situasjon for Statsministerens kontor (SMK), som de har få virkemidler til å løse, sier Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, til VG.

Hun oppfordrer til åpenhet etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ansatte i forrige uke konsulenten Kristoffer Thoner (Ap) fra konsulentselskapet McKinsey som sin nærmeste rådgiver.

Hverken Støre eller Statsministerens kontor (SMK) får vite hvem Thoner har jobbet for - uten at McKinsey eller kundene sier at det er greit.

SMK har innstendig bedt McKinsey om at Thoner kan få fortelle sjefen og andre viktige personer hos SMK om hvem han jobbet for, men konsulentselskapet sier det er opp til kundene.

TOPPTUNGE TEAM: Kristoffer Thoner, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Sps spinndoktor Lars VAngen, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-statssekretær Thomas Boe Hornburg.

– Bidra til mer åpenhet

– Nå overlater de det til McKinsey og de private kundene å dele ut informasjon, mens SMK kun kan oppfordre dem til åpenhet. Hva synes du om at de har satt seg i denne situasjonen?

– Det reelle problemet ikke er den enkelte arbeidstaker, men de store selskapene. Når de har arbeidstakere som går til politisk arbeid eller folkevalgt virksomhet må de være forberedt på at vedkommende må få oppgi kundelistene sine, sier Arnstad.

– Selv om de er et internasjonalt konsern som føler internasjonale regler, så mener jeg at i Norge må de forholde seg til hva vi betrakter vanlig åpenhet, sier hun.

JUNIORPARTNERE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlametarisk leder Marit Arnstad har et tett samarbeid om ledelsen av regjeringspartiet Senterpartiet.

– Vanskelig situasjon

Telenor og Amedia har bekreftet overfor TV2 og NTB at Thoner har jobbet for dem. NRK meldte torsdag at Thoner hjalp til med organisering av NHOs årskonferanse.

– Jeg vil oppfordre McKinsey og kundene til å ikke sette folk i en så vanskelig situasjon, men bidra til mer åpenhet omkring dette systemet. Det gjelder ikke bare McKinsey, det gjelder alle de store konsulentselskapene som Boston Consulting Group og PWC, sier Arnstad.

– Burde SMK løst dette ved å ikke ansette noen med denne bakgrunnen?

– Nei, jeg har ikke noe ønske om at folk som kommer fra denne type virksomhet ikke skal kunne ansettes, men konsernene må være forberedt på å vise åpenhet, sier hun.

MINNER OM GAMLE FORSLAG: Per Olaf Lundteigen mener at Statsministerens kontor har satt seg selv i en vanskelig situasjon. Han viser til at regjeringspartiene har ment andre ting før.

– Fra skanse til skanse

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen viser til et forslag han fremmet på Stortinget i 2014, sammen med Ap-veteran Martin Kolberg og Marit Arnstad (Sp). Forslaget gikk ut på at nye statsråder og statssekretærer måtte opplyse om tidligere oppdragsgivere

– Der var jo poenget at de som hadde ambisjoner om en politisk karriere, enten som statssekretærer eller som statsråder, holdt seg vekke fra den bransjen. Det trodde jeg var et veldig greit styringssignal, og det må jo da håndheves. Både i opposisjon og i posisjon, sier han.

Han synes Statsministerens kontor har satt seg i en uheldig posisjon.

ARBEIDERBEVEGELSEN: Statssekretær Kristoffer Thoner har bakgrunn fra konsulentselskapet McKinsey, statsminister Jonas Gahr Støre og statssekretær Thomas Boe Hornburg som er tidligere Schibsted-trainee og Aftenposten-kommentator.

– De som har satt seg i den situasjonen har et problem, og da kan det løses på flere måter. Det avventer jeg hvordan de vil gjøre, sier Lundteigen.

– Du synes ikke det er en god løsning det de gjør nå da?

– Nei, jeg synes det er å bevege seg fra skanse til skanse.

LO-leder Peggy Følsvik sa torsdag til Aftenposten at hun forventet at SMK sørger for åpenhet og tillit. Fellesforbundet-leder Jørn Eggum sa til avisen at kundelistene må være åpne.

– Det er uheldig. Og jeg er ikke overrasket over reaksjonene fra LO-lederen.

FULL AV UNDRING: Rødts Seher Aydar har sendt spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre.

Spør statsministeren

Rødt har sendt inn et spørsmål på Stortinget, der de spør om Støre er «komfortabel med at det overlates til private aktører å regulere statsministerens kontrors tilgang på nødvendig informasjon, eller offentlighetens behov for innsyn».

– Til syvende og sist er det først og fremst det at de setter seg i den posisjonen som er helt utrolig. Men når de først gjør det er det deres ansvar å løes det, for dette strider jo mot det denne regjeringen har sagt at de mener i sånne saker. De har i ord vært tilhengere av åpenhet, så da må de vise det i praksis, sier Rødts Seher Aydar til VG.