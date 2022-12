VIL FØLGE ETTERFORSKNINGEN: Advokat John Christian Elden sier til Nordlys at han vil følge etterforskningen nøye, etter en mann i 40-årene ble drept av politiet fredag.

Elden bedt om å bistå: − Kan ikke skjønne hvorfor politiet skjøt faren

En mann i 40-årene ble skutt og drept av politiet i Troms fredag. Nå har sønnen bedt advokat John Christian Elden om bistand.

Dette opplyser Elden til Nordlys lørdag kveld.

– Han (Sønnen, red.anm.) er helt forferdet over det som har skjedd, og kan ikke skjønne hvorfor politiet skjøt faren, sier den kjente advokaten til avisen.

– Det er viktig for alle parter at den etterforskes med samme alvor og grundighet som alle andre drapssaker, og der min oppgave er å ivareta de pårørende og avdødes ettermæle, legger han til.

Mannen i 40-årene ble skutt og drept av politiet i en bolig i Lavangen kommune natt til fredag, etter det politibetjentene skal ha opplevd som en livstruende situasjon.

VELTET POLITIBIL: Bilder fra stedet viser blant annet en politibil som ligger veltet over på siden.

En patrulje med to politibetjenter var involvert i hendelsen. Begge er blitt fritatt fra tjeneste etter skytingen, men er ikke suspendert. Ingen av dem ble skadet.

Troms politidistrikt har forklart at patruljen skulle bistå i et helseoppdrag, da det oppsto en «situasjon» som førte til at de avfyrte skudd mot mannen, som på det tidspunktet satt i førersetet på en hjullaster.

– Politiet har – som forsvarere – gått ut med enkelte påstander om hendelsesforløpet i pressemelding. Vi vet ennå ikke om det stemmer, og vil følge etterforskningen nøye, skriver Elden til Nordlys.

VG har tidligere snakket med venner av den avdøde mannen i 40-årene. Én av dem omtalte dødsfallet som «totalt unødvendig».

Alvorlig med mange skudd

Hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker, med bistand fra Kripos. Halvor Hjelm-Hansen, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, bekrefter til VG at én av politibetjentene har status som mistenkt.

Han legger likevel vekt på at det er rutinemessig i saker der politiet påfører andre alvorlig skade eller død.

– Vi har erfaring fra ganske mange skytesaker de siste årene. Gjennomgående er at handlingene vi etterforsker i disse sakene blir vurdert opp mot nødverge, sier Hjelm-Hansen.

– Hvor mange skudd ble avfyrt?

– Det var relativt mange skudd som ble avfyrt. Kripos bistår oss med dette, og jeg må få de endelige rapportene fra dem før jeg kan gi det eksakte tallet, svarer etterforskningslederen.

– At det er avfyrt mange skudd gjør saken alvorlig, og det har en betydning mot hva vi skal vurdere strafferettslig, legger han til.

Bilder fra stedet viser blant annet en politibil som ligger veltet over på siden. I vindusruten på hjullasteren ser det ut til å være minst 15 kulehull.

MANGE SKUDD: – At det er avfyrt mange skudd gjør saken alvorlig, og det har en betydning mot hva vi skal vurdere strafferettslig, sier Halvor Hjelm-Hansen fra Spesialenheten til VG.

Halvor Hjelm-Hansen forteller at de er godt i gang med etterforskningen. Begge politibetjentene har vært i avhør, og Spesialenheten er ferdig med å gjennomgå åstedet.

Han tror den avdøde trolig vil obduseres i begynnelsen av neste uke.

– Vi må bruke noe tid på det her. Saken vil ikke bli avgjort i den nærmeste tid, sier etterforskningslederen.