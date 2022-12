Bortføringen i Tolga

Smellene fra nyttårsferingen har stilnet 1. januar.

Men på en gård i Tolga skytes det på ordentlig.

Ekteparet vekkes brått av singlende glass. Snart står de ansikt til ansikt med maskerte og bevæpnede menn.

Foreldrene forsøker å advare "Lillegutt". Men det er for sent.

Natt til 2. januar i år slepes «Lillegutt» frem fra skjulestedet sitt, under sengen på gutterommet i Tolga. To mørkkledde menn med munnbind, revolver og kniv har funnet ham. «Lillegutt» må bli med på den lange kjøreturen til Oslo, der oppgjørets time venter.

Tilbake i barndomshjemmet står to fortvilte og forslåtte foreldre, uvitende om sønnens videre skjebne.

Men hvorfor er noen ute etter gutten deres, som både har kallenavnet «Lillegutt» og «Prinsen» fra Tolga?

VG kan nå fortelle historien om hvordan en ung mann fra en liten bygd i Midt-Norge skal ha havnet i konflikt med et kriminelt miljø i Oslo – som til slutt endte med at han ble oppsøkt, skutt på og bortført.

Fire menn i 20-årene fra Østlandet er tiltalt for grov frihetsberøvelse. Noen av dem erkjenner straffskyld, andre ikke.

Varetektsfengsling av tiltalt nummer to i kidnappingssaken i Østre Innlandet Tingrett.

I oppveksten er «Lillegutt» en aktiv gutt. Han driver med skiskyting og skihopping. Men han fullfører aldri tredjeklasse på videregående. Fraværet er for høyt

«Lillegutt» drømmer om en jobb i anleggsbransjen og tar kurs for blant annet hjullaster og dumper – men faller mer og mer utenfor, ifølge foreldrene.

Høsten 2020 kommer han inn på folkehøyskole.

– Slik jeg har blitt kjent med de fornærmede, så er dette vanlige østerdøler som bor på Vingelen. De er hardtarbeidende og hyggelige folk, sier bistandsadvokaten til «Lillegutt» og foreldrene, Helge Hartz, til VG.

NARKOTIKA OG GJELD

På senhøsten i fjor er det høy aktivitet på mobiltelefonen til «Lillegutt». Han kommuniserer blant annet med noen som krever penger.

Over 70.000 kroner.

Politiet knytter pengene til narkotikasalg og mistenker «Lillegutt» for å selge narkotika, blant annet i Hamar-området.

Tonen i meldingene mellom de som krever penger og «Lillegutt» skal være hard, begge veier.

De krever at han holder avtaler og gjør opp for seg. Raskt. «Lillegutt» sender lovnader tilbake.

Bistandsadvokaten ønsker ikke å kommentere dette.

«Lillegutt» hevder selv at han har pengeproblemer, men våger ikke å si noe til de som krever penger av ham. En gjeng på Hamar skal ha ranet ham for narkotika og et større kontantbeløp i månedsskiftet oktober-november, noe som gjør at han sliter med å betjene gjelden, får VG opplyst.

Dette ranet utløste alle problemene hans, ifølge «Lillegutt» selv.

«Lillegutt» frykter for livet sitt.

En annen kamerat i Hamar-området får etter hvert vite om gjeldsproblemene til «Lillegutt».

Denne kameraten har tidligere deltatt i et realityprogram og er en av mennene som i dag er tiltalt for grov frihetsberøvelse av «Lillegutt».

Nå tilbyr den tidligere reality-deltakeren seg å hjelpe «Lillegutt», ifølge VGs opplysninger. Han skal sette «Lillegutt» i kontakt med en mann i Oslo som kanskje kan løse floken.

Mannen er opprinnelig fra Larvik og jobber som møtebooker for et firma i hovedstaden. Han er interessert i kryptovaluta, dyr og fotball og lever et tilsynelatende lovlydig liv.

I dag er han blant annet tiltalt for grov frihetsberøvelse av «Lillegutt» og grove narkotikaforbrytelser.

– Han vil forklare seg om sin involvering i saken i retten. Han ønsker imidlertid å formidle at han er lei seg for de konsekvenser saken har fått for de involverte og ser frem til å forklare seg for domstolen, sier Oslo-mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til VG.

Politiet mener at Oslo-mannen har en sentral rolle i bortføringen, nærmere bestemt som oppdragsgiver. I politiavhør kommer det også frem at han omtales som «sjefen» av personer i kretsen rundt ham, ifølge VGs opplysninger.

– Vår klient bestrider på det mest bestemte å ha hatt en «sjefsrolle” eller vært noen form oppdragsgiver i forbindelse med bortføringen i Tolga eller organiseringen av denne. Vi legger til grunn at dette vil bli en sentral del av påtalemyndighetens bevisførsel under den forestående hovedforhandlingen og ønsker derfor ikke å kommentere dette ytterligere på nåværende tidspunkt, sier Oslo-mannens forsvarer.

FRISTELSEN I OSLO

Kalenderen viser desember 2021. I vinduer over hele landet lyser julestjerner opp adventidstiden. På Hamar lyser stadig vekk mobiltelefonen til «Lillegutt». Han har fortsatt problemer.

Oslo-mannen skal ha forsøkt å hjelpe. Han skal ha snakket med personene som krever penger av «Lillegutt», uten å finne en umiddelbar løsning.

I midten av måneden hentes «Lillegutt» i en taxi og kjøres til en leilighet på Ullern i Oslo. Der venter blant annet Oslo-mannen, får VG opplyst. Temaet for samtalen mellom dem skal blant annet være pengeproblemene til «Lillegutt». «Lillegutt» har forklart at Oslo-mannen i løpet møtet også tar tak i ham og slenger ham i gulvet.

– Han er som tidligere nevnt tydelig på at han ikke har hatt en «sjefsrolle» eller vært noen form for oppdragsgiver. Når det kommer til den delen av tiltalebeslutningen som omfatter voldsutøvelse mot de fornærmede er han klar på han ikke har sett for seg – eller hatt noen tanker overhodet – om at det skulle utøves vold mot fornærmede eller øvrige. Han er derfor overrasket over at det er tatt ut tiltale mot ham for voldsutøvelse utøvd av andre. Statsadvokaten har for øvrig heller ikke tiltalt ham for selv å ha utøvd vold mot de fornærmede eller for den hendelsen VG omtaler, sier Oslo-mannens forsvarer.

– Vår klient erkjenner derfor ikke straffskyld for medvirkning til kroppsskade og kroppskrenkelse utøvet av andre slik tiltalen lyder, fortsetter forsvareren.

«Lillegutt» kommer seg ut av leiligheten. Utenfor venter natten. Han sender en tekstmelding til en bekjent om at han vil finne en løsning og ta en pause fra narkotika, får VG opplyst.

Over en periode på noen uker denne julemåneden loggføres nesten 60 anrop mellom «Lillegutt» og en av de som krever penger fra ham. Pengeproblemene er fortsatt ikke løst.

Adventstiden er over, men julestjernene lyser fremdeles i vinduene. Det samme gjør mobiltelefonen til «Lillegutt». Om kvelden 1. juledag er han i Oslo, nærmere bestemt i en leilighet i sentrum.

«Lillegutt» er alene. Mannen som leier leiligheten, er på juleferie, ifølge VGs opplysninger.

I dag er denne mannen tiltalt for grov frihetsberøvelse av «Lillegutt». Politiet mener han deltok i bortføringen, blant annet som sjåfør av fluktbilen.

Leiligheten i Oslo er liten, men sentrum for mange personer, får VG opplyst.

Om kvelden 1. juledag oppdager «Lillegutt» at det ligger en bag med narkotika og et større kontantbeløp i leiligheten, får VG opplyst. Han sender en tekstmelding til en kamerat om hva han ser foran seg.

I meldinger til kameraten skriver «Lillegutt» at han vurderer å rane stoffet og pengene – for så å reise utenlands, får VG opplyst.

Kameraten ber «Lillegutt» være forsiktig og sørge for at han er alene.

Klokken passerer midnatt. 2. juledag er bare noen timer gammel.

«Lillegutt» går ut av leiligheten og videre ut i Oslo-natten, med narkotika og penger i hendene, ifølge VGs opplysninger.

I gaten utenfor venter kameraten på ham, i en bil, ifølge VGs opplysninger.

Ranet fra leiligheten oppdages raskt.

I timene og dagene som følger, sprer rykter seg om ranet og «Lillegutt» i et miljøet i Oslo.

3. juledag sender en person ut en etterlysning av «Lillegutt» på Snapchat. Etterlysningen inneholder tekst og et bilde av førerkortet til den unge mannen fra Tolga. Politiet mener bildet er tatt i leiligheten i Oslo, men er usikre på hvem som står bak.

I etterlysningen skriver avsenderen at vedkommende leter etter «Lillegutt», at han sist ble observert i Brummundal, og om en finnerlønn på 5000 kroner for informasjon som leder frem til svar, får VG opplyst.

Bistandsadvokatene til foreldrene og sønnen ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG om bakgrunnen for at «Lillegutt» var etterlyst.

Forsvareren til Oslo-mannen ønsker ikke å kommentere opplysninger om ranet i leiligheten.

HVOR ER «LILLEGUTT»?

«Lillegutt» bestemte seg for å reise hjem til barndomshjemmet i Vingelen.

I disse dagene i romjulen er «Lillegutt» fortsatt i kontakt med en av de som krever penger av ham, men han gjør seg mer og mer utilgjengelig. Han bestemmer seg for å reise hjem til foreldrene og barndomshjemmet i Tolga.

– Hvor ofte var «Lillegutt» på besøk hos foreldrene i Vingelen?

– Slik jeg har lært ham å kjenne, så var han flink til å hjelpe til hjemme på gården og har drevet med det i mange år. Han hadde også en hund der som han var glad i, svarer bistandsadvokaten.

Dagen før nyttårsaften kjører «Sjåføren» og «Oslo-mannen» til Hamar, for å se om «Lillegutt» er i sokkelleiligheten som han leier med en kamerat. Ifølge VGs opplysninger tar de seg inn via et vindu som står på gløtt og kikker seg rundt.

«Lillegutt» er ikke der. Så de reiser tilbake til Oslo. Tomhendt. Og uten å få kontakt med ham.

Bistandsadvokatene til foreldrene og sønnen gjentar at han ikke ønsker å svare på spørsmål fra VG om bakgrunnen for at «Lillegutt» var etterlyst.

– Ingen kommentar, svarer Oslo-mannens forsvarer, på spørsmål om turen til Hamar.

Julestjernene skinner fortsatt i vinduer rundt om i landet. Også i Tolga. «Lillegutt» forbereder seg til å feire nyttårsaften med barndomskompiser på et samfunnshus i Tylldalen.

I løpet av festen forstår noen av kameratene at «Lillegutt» er i trøbbel og at det kan dreie seg om narkotika.

«Lillegutt» er også tema i Oslo. Han er trolig lokalisert – og må hentes til hovedstaden for en prat. En slik operasjon må planlegges. Hvem skal hente ham? Hvordan skal han hentes? Og hva skal de gjøre med ham?

Om ettermiddagen 1. januar i år plukkes en mann opp i en bil på Røa. Den aktuelle mannen er opprinnelig fra Sandefjord og har jobbet som personlig trener. I dag er han tiltalt for grov frihetsberøvelse av «Lillegutt».

Politiet mener han og «Sjåføren» deltok i selve bortføringen i Tolga - og at det var denne mannen som avfyrte revolver-skudd i barndomshjemmet til «Lillegutt».

– Min klient erkjenner delvis straffskyld, sier «Revolvermannens» forsvarer, advokat Lars Mathias Undheim, til VG.

«Revolvermannen», «Sjåføren» og «Oslo-mannen» samles i leiligheten i Oslo før avreisen til Tolga. «Oslo-mannen» skal ikke være med, men han ordner en leiebil til dem, en Toyota Rav 4 Hybrid, ifølge politiet.

– Klienten min ble nokså overrasket over å ha blitt hentet hjemme hos seg på første nyttårsdag og deretter beordret til å gjøre dette oppdraget, sier forsvareren til «Revolvermannen».

De har også med seg våpen, en Smith & Wesson revolver, kaliber 22. Dette våpenet skal ha ligget i en safe i osloleiligheten i en periode, ifølge VGs opplysninger.

– Vi ønsker ikke å kommentere hva som eventuelt skal ha vært de involvertes motiv for bortføringen i Tolga før saken skal opp for retten, sier forsvareren til Oslo-mannen.

Smith & Wesson revolver kaliber 22 av denne typen ble skaffet til veie.

Nå er alt planlagt og klart. «Lillegutt» skal hentes. Duoen som skal reise vet ifølge VGs opplysninger fornavnet til «Lillegutt», og har adressen til foreldrene hans i Tolga.

Om kvelden 1. januar i år kommer «Lillegutt» hjem til foreldrene etter nyttårsfeiringen. Familien bor på en gård som ligger avsides til i en bratt fjellskråning – tett inntil et av Norges beste rypeterreng.

«Lillegutt» er trøtt, så han går etter hvert for å sove på rommet sitt, får VG opplyst.

Noen titalls mil unna setter «Revolvermannen» og «Sjåføren» kursen nordover fra Oslo. I bilen har de blant annet med seg revolveren, en springkniv, skinnhansker, skuddsikker vest, munnbind – og en hamburger på 800 gram ifølge VGs opplysninger.

Når de to mennene passerer Hamar setter de mobiltelefonene sine i flymodus og legger fra seg verdisaker i en enebolig, før de fortsetter videre.

– De medtiltaltes forklaringer vil bli kommentert under den forestående hovedforhandlingen, sier Oslo-mannens forsvarer.

I politiavhør har «Sjåføren» forklart at «Revolvermannen» forsøkte å bygge ham opp under bilturen, ved blant annet å forklare at de skulle forestille seg selv som soldater på et militært oppdrag – som i voldsspillet «Call of duty». «Revolvermannen» avviser dette.

Klokken passerer midnatt. Årets første dag er tilbakelagt. Bilen med de to mennene nærmer seg Tolga og målet for turen: Hente «Lillegutt».

De to mennene parkerer bilen på en øde grusvei nedenfor huset til familien. Deretter går de opp den cirka 500 meter lange bakken til boligen. Først forsøker «Revolvermannen» å ta seg inn i huset ved å knuse et vindu med springkniven ifølge VG sopplysninger.

Forsøket mislykkes, men lyden av glass som knuser, vekker foreldrene i huset. De kommer ned på kjøkkenet og ser de to mennene med munnbind på utsiden.

«Revolvermannen» tar våpenet fra sjåføren og knuser vindusglass.

Så skytes et par skudd inn i huset for å få foreldrene til å åpne opp, får VG opplyst.

– Inngangsdøren er låst. Foreldrene ser to menn som står med finlandshetter på og opplever at det blir knust en rute, men de er usikre på om det blir skutt eller ikke. Mennene kommer seg inn i boligen. De har med seg revolver. Det blir avfyrt skudd. Det er et basketak, hvor de fornærmede blir utsatt for vold av de tiltalte, sier bistandsadvokaten.

Faren til «Lillegutt» forsøker å ringe politiet, men får ikke kontakt. Sjåføren og «Revolvermannen» forklarer til foreldrene at de har gode hensikter, at de kommer for å redde «Lillegutt» får VG opplyst. I tillegg får foreldrene beskjed om at han har stjålet noe, og at han må gjøre opp for seg.

Ifølge «Revolvermannen» er det også satt en prislapp på hodet til «Lillegutt». Han hevdet at noen ville drepe ham, får VG opplyst.

Faren skal forsøke å få kontroll over revolveren. Men til ingen nytte. Isteden utsettes han for vold. Moren lider samme skjebne. De er begge fornærmede i straffesaken. Nå våkner også «Lillegutt». Moren ber ham om å gjemme seg, men det er forgjeves.

Inntrengerne finner «Lillegutt» gjemt under sengen på gutterommet. De tar ham med seg. På veien avfyres et skudd, som treffer «Lillegutt» i rompa. Såret er blodig og svir, men de fortsetter ut av huset og ned til bilen.

– Da de fornærmede ikke reagerte på tilsnakk, ble skuddene løsnet. Min klient hadde fått opplyst i forkant at det kunne være våpen i huset, og han fryktet at fornærmede løp for å hente et våpen. Han skjøt altså i et preventivt selvforsvar, sier forsvareren til «Revolvermannen, som opplyser at klienten er uenig med de fornærmede i saken om hendelesforløpet:

– Det gjelder særlig voldsbruken. Han har hele tiden hatt en oppfatning av at han fikk i oppdrag å berge fornærmede som ble bortført, fra å bli drept. På forhånd fikk han vite at det var farlige personer på vei til huset for å ta livet av fornærmede. Saken må derfor sees i sammenheng med denne hensikten. Min klient var overbevist om at han reddet fornærmede.

Politiet sperret av hovedveien ved foreldrenes hus.

Nå får faren kontakt med politiet. Over telefon forteller han om overfallet, voldsutøvelse, at sønnen er bortført, om våpen – og om pengekravet på tre millioner kroner for narkotika, får VG opplyst. I tillegg nevner han trusler fra de som krever penger fra ham og mannen i Oslo (journ. anm. «Oslo-mannen»), får VG opplyst.

Operatøren ber foreldrene vente på ambulanse og politiet. I tillegg får faren beskjed om at politiet vil søke etter sønnen i området.

Krimteknikere finkjemmer åstedet og finner blodspor, som senere viser seg å tilhøre gjerningsmennene.

FLUKTEN FRA TOLGA

Iført kun en boxershorts plasseres «Lillegutt» i baksetet på leiebilen, sammen med «Revolvermannen». «Sjåføren» setter seg bak rattet.

«Lillegutt» får en genser, jakke, skjerf, lue og hansker – og hamburgeren på 800 gram som de hadde kjøpt på veien oppover. Mennene med munnbind frykter politiet er på sporet av dem og kjører småveier for å unngå veisperringer.

«Lillegutt» er lokalkjent og hjelper dem med navigeringen, ifølge gjerningsmennene. I politiavhør har de også hevdet at den unge gutten forholdt seg rolig og samarbeidsvillig i bilen, ifølge VGs opplysninger.

Etter vel halvannen times kjøring passerer fluktbilen politi med blålys. De skal bli stresset og øker farten. I snøværet er kjøreforholdene krevende og de kjører av veien ved et gårdsbruk, midt mellom Atna og Koppang.

– På turen fra Tolga forklarte fornærmede til min klient om hvordan det hele egentlig hang sammen. Min klient bestemte seg derfor å gå imot sin oppdragsgiver og unnlot å frakte fornærmede til ham, sier forsvareren til «Revolvermannen».

Bilsporene viser hvor kidnapperne kjørte av veien, mellom Atna og Koppang.

Bilen parkeres ved en låve, og de får hjelp til å ringe etter en taxi. Men før de forlater bilen, kastes revolveren ut i nattemørket. I tillegg etterlater de seg DNA-spor, som blir verdifullt for politiet senere.

– Han har forklart at han blir utsatt for vold. De har jo også på et tidspunkt pistol i bilen. Han opplever det hele veldig skremmende , sier bistandsadvokaten.

Taxituren går til Rena, der de bytter til en ny taxi. Målet er eneboligen i Hamar for å plukke opp verdisakene de la igjen på vei oppover til Tolga.

Hverken «Sjåføren» eller «Revolvermannen» har penger, så de kontakter «Oslo-mannen» for hjelp. Han vippser over beløpet de trenger, ifølge VGs opplysninger.

«Lillegutt» er fortsatt med.

– Ingen kommentar, svarer Oslo-mannens forsvarer.

Hamar sentrum.

I eneboligen utenfor Hamar ligger den tidligere reality-deltakeren og sover. Han vekkes brått av en mann med skuddsikker vest, «Revolvermannen». De ber ikke om, men krever hjelp, ifølge den tidligere reality-deltakeren.

Kalenderen viser 2. januar. Klokken viser tidlig morgen.

I politiavhør har han forklart at han ble presset til å kjøre «Revolvermannen» og «Lillegutt» til Oslo, i farens Tesla.

I løpet av bilturen til hovedstaden skal «Lillegutt» ha åpnet seg litt opp for den tidligere reality-deltakeren ifølge VGs opplysninger.

Han forklarer at han ble tvunget til å stjele narkotika og penger fra «Oslo-mannen» for å slette gjelden til de som krever penger av ham.

Tilbake i eneboligen utenfor Hamar er «Sjåføren». Han må bestille en ny taxi for å hente leiebilen som ble forlatt noen timer tidligere. «Sjåføren» mislykkes. Bilen starter ikke, så han vender tilbake til Oslo, får VG opplyst.

– Dagen etter at dette skjedde, tok han kontakt med meg. Vi ble enige om at han skulle melde seg for politiet og la seg pågripe. Han skjønte raskt at dette var langt unna hans måte å være på. Han forklarte seg helt åpent om de andre som var med, de han kjente til. Det gjorde at saken umiddelbart begynte å rulle fremover for politiet, sier «Sjåførens» forsvarer, advokat Harald Grape, til VG.

– Han kommer ikke fra et kriminelt miljø og er ikke i et kriminelt miljø nå. Han er i full jobb igjen i dag, men er fortvilt over det som skjedde, fortsetter forsvareren.

Mennene i Teslaen stopper utenfor en boligblokk i Oslo, der «Revolvermannen» bor. Inne i leiligheten venter hans kjæreste og deres hund. Den tidligere reality-deltakeren reiser tilbake til Hamar, får VG opplyst.

På veien leser han om bortføringen i VG. «Lillegutt» er etterlyst av politiet.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Min klients eventuelle medvirkning til bortføring fremkommer kun i siste setning i tiltalen, som handler om at han kjørte fornærmede fra Hamar til Oslo, sier den tidligere realitydeltakerens forsvarer, advokat Klaus Arne Munkeby Linaae, til VG.

– Hvis de to andre gjerningsmennene ikke hadde kjørt av veien; hadde min klient da vært tiltalt? spør forsvareren.

I avhør har den tidligere reality-deltakeren forklart at han ble redd og at han ville vente til politiet tok kontakt. Han ønsket ikke at det skulle bli kjent i offentligheten at han meldte seg frivillig, får VG opplyst.

I dekkleiligheten på Røa i Oslo beskrives stemningen som rolig. «Lillegutt» dusjer og spiser. Deretter venter en samtale med «Oslo-mannen» på den krypterte kommunikasjonsplattformen «Signal».

«Lillegutt» får beskjed av «Oslo-mannen» om at han er gjeldfri om han ikke sier noe til politiet, men før han slippes fri, må han svare på noen spørsmål i et videoopptak, får VG opplyst.

«Revolvermannen» får oppgaven med å filme og stille spørsmål, ifølge VGs opplysninger.

I løpet av spørsmålsrunden forteller «Lillegutt» om ranet i Hamar – om høsten i forveien – og om de påfølgende grove truslene fra en av de som krever penger av ham.

Truslene skal ha vært rettet mot ham selv, familien og familien til en nær venn.

Bak truslene lå et krav om penger, noe som førte til at han stjal stoff og kontanter fra «Oslo-mannens» beholdning i depot-leiligheten i Oslo, forklarer «Lillegutt», ifølge VGs opplysninger.

«Oslo-mannen» blir fornøyd med forklaringen og vil heller ta saken videre med den andre gjengen enn med «Lillegutt», får VG opplyst.

– Det vises til det som er kommentert over om at han benekter rollen «sjef» eler oppdragsgiver i forbindelse med bortføringen. Utover det har vi ingen kommentar, sier Oslo-mannens forsvarer.

Han får lov til å dra fra leiligheten, mens «Revolvermannen» skal gi beskjed til den andre gjengen om at «Lillegutt» er fredet, får VG opplyst.

Drøyt 18 timer etter bortføringen i Tolga slippes «Lillegutt» fri. «Revolvermannen» gir ham 500 kroner til toget.

– Han befinner seg i leiligheten frem til han blir bedt om å forlate den. Han kommer seg hjem igjen. Hva som skjer og hva som blir sagt i den leiligheten, det blir belyst under fornærmende forklaring i retten, sier bistandsadvokaten.

Forsvareren til «Revolvermannen» opplyser at klienten ga fornærmede mat, en dusj og trygghet i leiligheten.

– Da de var i leiligheten ble denne videoforklaringen tatt slik at fornærmede kunne redegjøre for hans egen

rolle, noe som også ledet til at fornærmede ble fredet og forlot da leiligheten med penger til å

komme seg hjem. Min klient forhindret altså et langt verre utfall for fornærmede enn det som kunne

ha skjedd dersom han bare hadde fulgt sin oppdragsgivers ordre, fortsetter forsvareren.

SLITEN MANN PÅ FLYTOGET

«Lillegutt» tar bussen til Oslo sentrum, der han hopper på Flytoget mot Gardermoen. «Lillegutt» får låne mobiltelefonen til konduktøren på toget. Han ringer hjem. Til mamma.

I samtalen med moren forteller «Lillegutt» at han er sluppet fri og på vei til sokkelleiligheten og kameraten sin i Hamar. I tillegg vil han vite om politiet har funnet telefonen hans. Foreldrene vet ikke. Samtalen avsluttes.

Noen minutter etter klokken 21 ruller Flytoget inn på perrongen på Gardermoen. Konduktøren beskriver ham som sliten og fortumlet. «Lillegutt» snakker med en vekter, siden han angivelig er tom for penger. Den unge mannen setter seg likevel på et tog i retning i Hamar.

Togstasjonen på Gardermoen.

I landets riksdekkende medier ligger et bilde av ham fortsatt ute, siden han er etterlyst og ikke kommet til rette. En konduktør på dette toget er allerede varslet - og bedt om å se etter en sliten mørkkledd mann som ikke kan betale for seg, får VG opplyst.

I den fremste vognene sitter «Lillegutt», med munnbind foran ansiktet. Han tar av munnbindet og spør konduktøren om han kjenner ham igjen fra VG og Dagbladet. Konduktøren bekrefter.

På ny får han låne en mobiltelefon. Og nok en gang ringer «Lillegutt» hjem til moren. Han er fortsatt redd for at politiet har fått tak i mobiltelefonen hans og ber foreldrene om å ødelegge den om de ikke allerede har gjort det, får VG opplyst.

«Lillegutt» får så beskjed av konduktøren om at politiet vil ta imot ham på stasjonen i Hamar.

– De timene han er borte fra hjemmet, hva gjør foreldrene hans da?

– Det er klart at de timene her er svært dramatiske for dem. Jeg tror det er en ubeskrivelig opplevelse som foreldre å se barnet sitt utsatt for noe sånt, svarer bistandsadvokaten.

En sivil politimann oppsøker «Lillegutt» på toget til Hamar.

På Stange stasjon går en sivil politimann på toget. Han tar kontakt med «Lillegutt» og undersøker ham for eventuelle skader. «Lillegutt» er medtatt og får også Paracet og vann, får VG opplyst.

Toget nærmer seg Hamar. «Lillegutt» snakker med politimannen. Om bortføringen fra Tolga. Ifølge den unge mannen får de mørkkledde mennene 50.000 kroner for jobben de har gjort. «Revolvermannen» avviser dette.

På Hamar stasjon venter mer politi og en hvit kjeledress til «Lillegutt». Han kjøres til legevakten. Over høyttaleranlegget i toget melder konduktøren om et sykdomstilfelle og at toget ville være noe forsinket.

«Lillegutt» er beroliget, men føler seg ikke trygg. Politiet mener han fremstår hissig i en telefonsamtale med moren, ifølge VGs opplysninger. Han skal være forbannet over at foreldrene blandet inn politiet, og mener han nå må stikke av.

Han frykter også at noe kan skje med resten av familien.

– Det ble fjernet et prosjektil fra rumpa hans, da han kom til Hamar sykehus. Men noe mer detaljer om det skal jeg ikke si, sier bistandsadvokaten.

PÅGRIPELSER

I løpet av de ti neste dagene pågriper politiet fire menn i 20-årene, som alle siktes for bortføringen av «Lillegutt»:

«Sjåføren», «Revolvermannen», «Oslo-mannen» og den tidligere realitydeltakeren. Nå er alle tiltalt.

I tillegg er «Oslo-mannen» tiltalt for grove narkotikaforbrytelser, blant annet på bakgrunn av funn av over 70 A4-sider med narkotikaregnskap, ifølge VGs opplysninger.

I løpet av etterforskningen har politiet også gjennomført en såkalt kontantstrømanalyse av økonomien til «Oslo-mannen» – og kommet frem til at han har en eller flere uoppgitte inntektskilder i 2021, får VG opplyst.

– Han erkjenner delvis straffskyld for den delen av tiltalen som omfatter overtredelse av narkotikalovgivningen. Utover det ønsker vi ikke kommentere dette nærmere før hovedforhandlingen, sier Oslo-mannens forsvarer.

Politiet ransaker en av adressene til en av de siktede i Tolga-bortføringen.

Rettssaken mot de fire mennene er berammet i Østre Innlandet tingrett, 10. januar neste år.

VG har vært i kontakt med statsadvokat Camilla Ek Sørensen i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

– Påtalemyndigheten har en oppfatning av hva som er motivet bak handlingene, og dette vil bli en del av bevisførselen i retten. Utover dette kan jeg ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier hun.