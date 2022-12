HAR BEDT OM INNSPILL: Justisminister Emilie Enger Mehl fikk mandag rapporten fra Straffelovrådet.

Straffelovrådet foreslår å senke den seksuelle lavalderen til 15 år

Straffelovrådet foreslår en rekke endringer: Vil senke den seksuell lavalder til 15 år - og endre bestemmelse om samtykke.

Anja Ariel Tørnes Brekke

NTB

– Seksuell omgang skal alltid være frivillig. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen i Hurdalsplattformen har varslet at den vil legge frem forslag til en samtykkelov, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

– Å endre straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd må gjøres på bakgrunn av et grundig lovarbeid. Det er derfor det har vært riktig og viktig å vente på Straffelovrådets utredning. Jeg vil takke rådet for arbeidet de har gjort, sier Mehl.

Straffelovrådet overleverte mandag utredningen sin til justisministeren.

De anbefaler blant annet:

At den seksuelle lavalder senkes fra 16 til 15 år.

En ny bestemmelse som rammer seksuell omgang uten samtykke og som innebærer en prinsipiell utvidelse av straffansvaret.

Å avkriminalisere noen handlinger som må anses omfattet av den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesrett, herunder kjøp av seksuelle tjenester som ikke innebærer noen seksuell krenkelse.

Rådet foreslår å fjerne minstestraffene i seksuallovbruddskapitlet.

Rådet har gått gjennom hele straffelovens kapittel om seksuallovbrudd.

Jussprofessor Linda Gröning har ledet arbeidet.

– All seksuell samhandling må bygge på frivillighet. Straffeloven må sikre vern mot seksuelle krenkelser, som er seksuelle handlinger som ikke er frivillige. Som en konsekvens av dette foreslår rådet å avkriminalisere sexkjøp mellom voksne som ikke innebærer seksuelle krenkelser, sa Gröning da hun overrakte rapport til justisministeren.

Slik begrunner rådet anbefalingen om å senke den seksuelle lavalder:

«Flertallet kan ikke se at tungtveiende hensyn tilsier straffesanksjonering av seksuell omgang med ungdom over 15 år alene på grunn av alder. Mange i denne aldersgruppen vil i dag være tilstrekkelig modne

til å ha seksuell omgang, og bør gis frihet til å gjøre seksuelle erfaringer etter eget ønske.»

De viser også til Danmark og Sverige, der den seksuelle lavalder er 15 år.

ANBEFALER ENDRINGER: Leder Linda Gröning i Straffelovrådet presenterte rapporten mandag ettermiddag.

Om endringen de anbefaler om samtykke-bestemmelse, skriver de:

«Domfellelse for voldtekt forutsetter i dag at gjerningspersonen har brukt vold eller truende atferd, eller at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen. Rådets foreslåtte bestemmelse rammer også den som «har seksuell omgang med noen som ikke vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling».

En såkalt «samtykkelov» har vært diskutert lenge. I Hurdalsplattformen har regjeringen lovet at de skal utrede spørsmålet og legge frem forslag om det: «slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt.»