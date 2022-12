GÅR UT I MEDIA: Jens Edvin Andreassen Skoghøy, kjent for sitt lange virke i landets øverste domstol, går ut i mediene og forteller en dramatisk historie hvor han hevder han har blitt forgiftet.

Høyesterettsdommer hevder han ble forgiftet

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy sier at leger fant giftstoffer i urinen og blodet hans. Politiet opprettet en undersøkelsessak i oktober, og har ikke konkludert om de vil åpne etterforskning.

Skoghøy, som er en profilert høyesterettsdommer, mener saken ikke har noen sammenheng med hans virke som dommer.

Tromsøværingen opplyser til VG at han ble akuttinnlagt på Ullevål sykehus 18. oktober som følge av forgiftningen.







– Politiet er orientert om saken, men jeg er ikke interessert i at vedkommende som står bak straffeforfølges, forteller han.

Det var iTromsø som først omtalte saken.

Politiet har opprettet undersøkelsessak, men ingen er siktet. Etter det VG får opplyst, har man ikke konkludert på om det skal åpnes en etterforskning eller ikke.

– De fant giftstoffer i blodet og urinen min, sier Skoghøy til avisen.

Skoghøy er den dommeren i Høyesterett med lengst ansiennitet, og er stedfortredende sjef i Høyesterett, såkalt høyesterettsjustitiarius.

Skoghøy forteller at han følte seg dårlig i forkant av innleggelsen på Ullevål. Han skal ha vært innlagt på sykehuset fra 18. oktober til 25. oktober.

– Det har pågått over tid. Jeg merket at formen var dårlig, men jeg bortforklarte det med andre ting, sier han.

MED PRINSESSEN: Her er dommer Skoghøy avbildet sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie i forbindelse med prinsessens 18 årsdag 21. januar i år.

– Hvilket stoff er det du skal ha blitt forgiftet med?

– De vet ikke eksakt hva det er. Men de skal undersøke det i laboratoriet. Det tar tid, sier Skoghøy.

– Bedøvende middel

Han mener at det er snakk om et bedøvende middel, og tror det kan ta et par måneder før han får svar hvilket giftstoff det dreier seg om.

Giften skal ha vært ute av kroppen i løpet av et par dager etter han ble innlagt.

– Hvordan følte du deg da?

– Jeg følte meg friskere i alle fall, men fortsatt litt omtåket.

– Kan det være andre årsaker til at du fikk i deg disse stoffene, eller til at du følte deg dårlig i denne perioden?

– Nei.

– Kan du utdype det?

– Det er ikke mulig. Jeg har ikke tatt noen slike stoffer.

På spørsmål fra VG avviser Skoghøy at han har anmeldt saken.

– Hvorfor har du ikke anmeldt saken?

– Som sagt, jeg er ikke interessert i en straffesak. Jeg har ikke behov for noe hevn. Det blir mye «fuzz». Nå er jeg frisk, og jeg er fornøyd med det, svarer han.

Han understreker at politiet ikke er avhengig av en anmeldelse fra ham for å etterforske saken.

– Jeg ble avhørt på Ullevål sykehus og tre politietterforskere kom dit, forteller Skoghøy.

Legene på sykehuset skal ha blitt avhørt dagen etterpå.

I 2010: Høyesterett, her med dommer Skoghøy, avgir dom i krigsforbrytersak fra det tidligere Jugoslavia.

Politiet har ikke konkludert

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt, som er kjent med saken.

– Vi opprettet en undersøkelsessak i oktober 2022 i forbindelse med saken, sier pressesjef Unni Grøndal.

En undersøkelsessak innebærer at politiet fortsatt undersøker hvorvidt det kan ha funnet sted noe straffbart, og at de ikke har konkludert i spørsmålet om det foreligger skjellig grunn til å mistenke straffbart forhold.

Grøndal opplyser til VG at det på nåværende tidspunkt ikke er noen som har status som siktet i saken.

DØMMER HER: Skoghøy har lang fartstid i Høyesterett, og har vært dommer der i to perioder.

Høyesterett orientert

Høyesterett ønsker ikke å kommentere saken, men de opplyser til VG at de er kjent med den, også før den ble omtalt i media.

– Dette gjelder personopplysninger som Skoghøy selv, i den grad han ønsker det, er den rette til å kommentere, sier Ida Dahl Nilssen, informasjonssjef ved Høyesterett til VG.

Skoghøy har orientert arbeidsgiveren om saken, men legger til at han har vært i studiepermisjon fra oktober og til jul.

– Tok du studiepermisjon som følge av denne saken?

– Jeg hadde krav på studiepermisjon. Men det klart at det ikke er uten forbindelse med denne saken, svarer han.

PST: – Informert om saken

Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter også at de kjenner til saken, men at de foreløpig vurderer det som en politisak.

Kommunikasjonsenheten ved Ullevål sykehus vil ikke bekrefte om de har hatt en forgiftningssak i det tidsrommet som Skoghøy oppgir.

VG har forsøkt å kontakte personen som Skoghøy anklager for å ha forgiftet ham, men har ikke lyktes med å oppnå kontakt.