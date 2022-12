1) Statsråden bes redegjøre for regejrignens syn på i hvilken form forrige regjering kan gi signal om frigivelse av rapporten, og om regjeringen har tatt kontakt med representanter fra forrige regjering for å klargjøre dette

2) Mener statsråden, med bakgrunn i det som nå er offentlig kjent, at rapporten ville hatt relevans for kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av saken i 2020?

3) Kunne kjennskap til resonnementene og konklusjonene i rapporten hatt betydning for Navs behandling av saker hvor personer ble anmeldt for å ha utsatt nav for tap eller fare for tap, fordi de fikk ytelser de ikke hadde krav på som følge av at de oppholdt seg i andre EØS-land, uten at de opplyste Nav om dette eller søkte forhåndsgodkjenning?

4) Ville resonnementene og konklusjonene i rapporten gitt grunnlag for å se nærmere på spørsmål om oppholdskravet i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger var i strid med EØS-regelverket? Kunne dette ført til at opphold utenlands ikke nødvendigvis kunne danne grunnlag for nektelse, stansing og tilbakekreve av ytelser, eller domfellelse for trygdebedrageri?

De viser til at Aftenposten tidligere har skrevet at det er 18 dokumenter som omhandler oppfølging av rapporten som ikke er gjort offentlig tilgjengelig, blant annet brev til og fra departementet og Nav.

5) Kan statsråden gi en vurdering av innholdet i noen av disse 18 dokumentene gir nye opplysninger, som ikke har vært kjent gjennom granskningsrapporten, om kontakten mellom departementet og Nav om dette temaet, samt om hvordan Solberg-regjeringen fulgte opp informasjonen i rapporten «Eksport av trygdeytelser?

6) Dersom resonnementene og konklusjonene i rapporten ville gitt grunnlag for å reise spørsmål om oppholdskravet i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger var i strid med EØS-regelverket, hvilke konsekvenser hadde dette fått for hvordan Nav arbeidet med å avdekke og bekjempe trygdesvindel=