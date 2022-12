Viggo Kristiansens bror: − Veldig sterkt

Trond Kristiansen var i retten sammen med sine brødre og sin far da Viggo Kristiansen til slutt ble frikjent.

– Jeg er bare... jeg er egentlig bare rørt altså, veldig rørt, men veldig, veldig glad, sier Viggos bror Trond Kristiansen til VGTV.

I dag ble Viggo Kristiansen endelig frikjent for drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand. Kristiansen har sonet over 20 år i fengsel og har hele tiden nektet for å ha hatt noe med drapene å gjøre.

I 2021 fikk han saken sin gjenopptatt. Saken ble da etterforsket på nytt, og resultatet var at Kristiansen ble frikjent.

– Veldig sterkt

Trond Kristiansen forteller at det har vært en veldig fin dag i Borgarting lagmannsrett. Han var tidlig oppe, og hadde en god følelse da de dro fra Kristiansand i morges.

– Man kjenner det er en spenning når man kommer hit, men mest godhet. Så er det veldig sterkt nå som vi er ferdige, mer enn jeg kanskje hadde sett for meg.

Før Trond kom ut for å snakke med VGTV, tok han noen minutter sammen med brødrene sine og deres far. Han forteller at Viggo også er veldig preget.

– Det er et punktum som er utrolig vanskelig å forestille seg. Det er én ting for oss, men for han er det veldig spesielt. Han sitter på utstilling på tiltalebenken, og det er tøft. Han er nokså preget nå, nå rett etterpå.

Manglende bevis

I retten ble det blant annet trukket frem at det ikke finnes DNA-bevis som kan knyttes til Viggo Kristiansen på åstedet, teledatabevisene trekker i retning av at han ikke er skyldig og påtalemyndigheten mener meddømte Jan Helge Andersens forklaringer, som bidro til at Kristiansen ble dømt, er lite troverdige.

Viggo Kristiansen var ikke tilstede under den første av to rettsdager i Borgarting lagmannsrett. Da dommen skulle avsies torsdag, var han på plass.

– Han har lyst til å kjenne på at han er renvasket, han hadde lyst til å høre det. Også å stå til rette for det han har fått ti måneders dom for. Det er begge deler, det føles rett å være her, sier Trond.

For broren og de andre familiemedlemmenes del tok de turen fordi det er fint å være sammen, forklarer han.

– Det betyr mye. Vi er tre brødre og en far som har vært her i dag, og det er veldig fint å vise at vi er med han hele veien, helt til det siste, og kjenne på at det nå er en frifinnelse, sier Trond.

Kristiansens far, Svein Kristiansen, tok til tårene i rettsslokalet da alt var sagt og gjort. Han tok en av statsadvokatene i hånden etter at retten var hevet.

– Kjenner du på noe sinne?

– Nei, jeg gjør ikke det. Vi får ikke igjen de drøyt 20 årene som Viggo har mistet, men vi har masse tid igjen å gjøre noe ut av. Det hjelper ikke være sint. Så får granskinger og erstatning komme når den tid kommer, sier Trond.