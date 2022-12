MANGE SKUDD: Det er minst 15 kulehull i rutene på hjullasteren der den avdøde bonden satt i førersetet.

Nordlys: Mannen som ble skutt og drept av politiet, er siktet for drapsforsøk

I forrige uke ble Hans Arne Nystad (49) skutt og drept av politiet i Levangen i Sør-Troms. Han er nå siktet for drapsforsøk.

Dette melder avisen Nordlys.

Natt til fredag niende desember ble Nystad skutt og drept av politiet, etter det politibetjentene opplevde som en livstruende situasjon.

Nå er 49-åringen siktet for drapsforsøk.

– Det opplevdes som en særdeles dramatisk og alvorlig situasjon for betjentene som kom til stedet, sier Mads Wallerheim til Nordlys. Wallerheim er oppnevnt som bistandsadvokat for de to politibetjentene som var involvert i hendelsen.

OMKOM: Hans Arne Nystad (49) ble erklært død på stedet etter å ha blitt skutt av politiet i Lavangen. Foto: Privat

Troms politidistrikt har opplyst at en av deres patruljer skulle bistå i et helseoppdrag i Tennevoll i Lavangen kommune natt til fredag.

Ifølge politiet oppsto det en situasjon som førte til at de avfyrte skudd mot Nystad, som på det tidspunktet kjørte en hjullaster.

Hendelsesforløpet

Slik beskriver Spesialenheten hendelsesforløpet i en pressemelding onsdag:

Den nå avdøde personen befant seg i førerhuset i en hjullaster på gårdstunet.

Hjullasteren kom i kontakt med politibilen slik at denne veltet.

Den ene tjenestepersonen satt inne i politibilen da dette skjedde.

Den andre tjenestepersonen, som hadde beveget seg ut av politibilen, har med sitt tjenestevåpen løsnet skudd som har truffet avdøde.

Det ble avfyrt et større antall skudd.

Ingen av politibetjentene kom til skade.

Det var Nystad selv som hadde kontaktet Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Politipatruljen kom til gården klokken 01.40, før helsepersonell.

En politibetjent er mistenkt

John Christian Elden, som er engasjert som bistandsadvokat for avdødes tre barn, har sagt at Spesialenheten etterforsker saken som straffbar kroppsskade med døden til følge med én mistenkt.

Etterforskningsleder i Spesialenheten Halvor Hjelm-Hansen har opplyst at én av politibetjentene har status som mistenkt.

Det er rutinemessig i saker der politiet påfører andre alvorlig skade eller død, understreker etterforskningslederen.

VG har gått ut med navn og bilde i samråd med advokat Elden.