Tar farvel med spiondømte Arne Treholt

Arne Treholt, som i 1985 fikk lovens strengeste straff da han ble dømt til 20 års fengsel for spionasje, bisettes torsdag.

Det er i Vestre gravlund Nye kapell i Oslo at familie og venner i dag tar farvel med Treholt som var sentrum for norgeshistoriens mest omtalte spionsak.

Han døde tidligere denne måneden i Moskva etter kort tids sykeleie. Det var her Treholt bodde og hadde sin forretningsvirksomhet de siste årene.

Politikeren og diplomaten, som ble 80 år gammel, ble i 1985 dømt for spionasje til fordel for det daværende Sovjetunionen og Irak. Han var byråsjef i Utenriksdepartementet da han ble arrestert.

«Han svek oss alle», forkynte VG over hele forsiden, i et lett omskrevet sitat fra dommen.

Brundtland-regjeringen benådet ham i 1992. Han hadde da sonet 8,5 år av straffen.

Etter det levde han som forretningsmann på Kypros og i Moskva.

Treholt etterlater seg en sønn og to barnebarn.

Sverre Lodgaard, statsviter ved Norsk Utenrikspolitikk, er blant de som er kommet for å ta farvel.

De to var studiekamerater, og da Treholt satt i fengsel var Lodgaard veileder for en mastergrad som Treholt ønsket å ta.

– Jeg sørger over Arne, at livet ble så vrangt og vondt som det ble, sier han til VG.

Dette er Treholt-saken: Dømt til 20 års fengsel for spionasje

Ifølge mangeårig nær venn, komponist og forfatter Ketil Bjørnstad var Treholt en gave av en venn.

– Han var sine venners venn, alltid opptatt av de store spørsmål, men også av oss andre og hvordan vi hadde det. Han var en unik og sjelden personlighet, sa Bjørnstad til VG da det ble kjent at Treholt var gått bort.

– Ingen går uberørt fra et møte med Arne Treholt, skrev produksjonsteamet bak «Rikets sikkerhet» i en SMS til VG like etter at Treholts død ble kjent søndag 12. februar.

Tanken bak dokumentarserien, som ble laget av Monster for NRK og publisert i fjor vinter, var å se på spionsaken – og hovedpersonen selv – med nye øyne.

– Arne likte å slå av en prat med alle mennesker, nær sagt «høy» og lav. I arbeidet med dokumentarserien takket han ofte for «interessant meningsutveksling, særlig da vi var uenige. Til tross for sin historie, brukte han lite tid på å dvele over det som lå i fortiden, han så fremover, skrev Ingrid Wevang, Ingrid Boon Ulfsby, Kine Lamøy, Runar Blekken og Vibecke Rolland.

Foruten Arne Treholt selv deltok også FBI-agenter som overvåket Treholt og hans daværende kone mens de bodde i New York i serien, det samme var etterforskere fra PST – og også KGB-agenter som jobbet med Treholt fra russisk side.

Også Stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) deltar i dagens bisettelse.

– De siste tjue årene ble jeg godt kjent med ham. Han var en flott og interessant mann, med en historie som noen annen i norgeshistorien neppe kan måle seg med. Men idag er det mennesket og vennen Arne vi tar farvel med, sier han til VG.

Myrvold snakket sist med Treholt for bare kort tid siden.

– Jeg snakket med ham på 80-årsdagen og så sendte vi noen tekstmeldinger et par uker før han døde. Han snakket om at det skulle være en markering av bursdagen hans i Oslo når våren kom. Slik ble det dessverre ikke, sier han.

Treholt mente seg hele tiden uskyldig dømt, og begjærte flere ganger straffesaken gjenopptatt, senest i 2011.

– Hvis jeg hadde vært spion, ville jeg ha følt skyld. Erkjennelsen av at jeg ikke var det ga meg styrke til å slåss mot en dom jeg mener er bygd på fordommer, kald krig og subjektiv tro, uttalte Treholt til VG Helg i 2013.

Arne Treholt ble født 13. desember 1942 på Brandbu i det daværende Oppland og var sønnen til den tidligere landbruksministeren Thorstein Treholt (Ap).

I ungdomsårene flyttet han til Oslo for å studere, deriblant sosialøkonomi, politisk historie og statsvitenskap ved Universitetet. Han jobbet også som journalist i det daværende Arbeiderbladet, nå Dagsavisen. Siden begynte hans diplomatiske karriere. Han var blant annet statssekretær for havrettsminister Jens Evensen i Ap-regjeringen.