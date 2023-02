UT MED MAKT: Her bæres en av de samiske demonstrantene ut fra inngangspartiet i departementsbygningen i Akersgata i Oslo.

Demonstranter fjernet med makt: Krever svar fra Støre

SV krever at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) snarest redegjør for hvordan han vil få slutt på brudd på samenes rettigheter. Ap-medlem og fagforeningsleder Torbjørn Bongo mener regjeringen er feige.

– Statsministeren må på banen. Dette er en svært alvorlig sak for rettsstaten Norge. Det er allerede på overtid, sier SVs Lars Haltbrekken til VG.

Siden torsdag har aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat tatt seg inn i resepsjonsområdet i Olje- og energidepartementet.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet – over 500 dager etter dommen.

1 / 5 Politiet fjerner artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen fra Olje- og energidepartementet. Politiet aksjonerte mot aktivistene i Olje og energidepartementet. Politiet aksjonerte mot aktivistene i Olje og energidepartementet. Politiet aksjonerte mot aktivistene i Olje og energidepartementet. Politiet aksjonerte mot aktivistene i Olje og energidepartementet. forrige neste fullskjerm Politiet fjerner artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen fra Olje- og energidepartementet.

– Trenering

Haltbrekken gir sin fulle støtte til aksjonistene.

– Det er jo regjeringen som begår en alvorlig handling her ved å ikke respektere menneskerettighetene. Så vi ber Støre om å komme å redegjøre i Stortinget for hvordan regjeringen snarest får avsluttet bruddet på menneskerettighetene, sier han.

Klokken 03.15 natt til mandag fjernet politiet alle 13 demonstrantene som var inne i Olje- og energidepartementet, etter en begjæring fra DSS DSSDepartementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Aktivistene ble kjørt til politihuset, og fikk status som innbrakt. Disse ble senere dimittert.

– Jeg må si at det å fjerne dem i nattemørket kan være et tegn på at regjeringen ønsker minst mulig oppmerksomhet om denne saken, sier Haltbrekken, og understreker:

– Det aksjonistene gjør med å jobbe for at menneskerettighetsbruddet avsluttes, er det regjeringen burde gjort for lenge siden.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har vist til at de ønsker et nyttforvaltningsvedtak på plass slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side.

– Det vi har sett fra regjeringen sin side er trenering og forsøk på omkamp gjennom nye utredninger. Vi mener det er helt uakseptabelt, sier Haltbrekken.

KLAR TALE: Lars Haltbrekken i SV gir full støtte til aksjonistene og vil ha statsministeren på banen.

– Jævla feigt

Regjeringen får også kritikk av Torbjørn Bongo. Han er mangeårig Ap-politiker i Tromsø, og leder av Norges offisers- og spesialistforbund.

Bongo er ikke enig med demonstrantene i deres sak, men mener de har demonstrert på en forsvarlig og ordentlig måte. Han er derimot ikke like nådig i sitt ordvalg om regjeringens måte å fjerne demonstrantene på i nattens mulm og mørke:

– Dette er jævla feigt. Å sende politiet på demonstranter midt på natta, for å unngå kameraer og bilder av at de blir båret ut, det provoserer meg.

Han vil gi «kred» til demonstrantene, men ikke til sine partifeller i ledelsen av Olje- og energidepartementet.

– Slik behandler man ikke folk som bruker stemmen sin. Man møter, lytter, og snakker med dem. Selv om det ikke er sikkert at man blir enige.

– Og det kan være man må gi beskjed om at «vi kommer til å avbryte demonstrasjonen deres». Men man gjør det ikke i det skjulte, slik som nå. Det liker jeg veldig dårlig, sier Bongo.