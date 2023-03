MISTET SØSTEREN: Pål Gerhard Olsen er bror til Marianne Amundsen som ble drept på jobb for Nav. Han sier de etterlatte jobber videre med planene om et søksmål mot Nav.

Reagerer på rapport etter at søsteren ble drept på jobb for Nav: − Det er skremmende

BERGEN (VG) Pål Gerhard Olsens søster ble drept på jobb for Nav. Han er ikke fornøyd med Navs plan for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler.

Onsdag kom rapporten om hvordan Nav vil bedre sikkerheten for de ansatte i etaten etter drapet på Nav Årstad i september 2021.

Rapporten beskriver omfanget av vold og trusler mot ansatte i Nav og foreslår flere nye tiltak for å styrke forebygging og håndtering av slike hendelser.

– Jeg synes det er litt skremmende at Nav, i en så omfattende og grundig rapport, ikke slår fast at etaten har et arbeidsgiveransvar for å trygge sine ansatte, sier Olsen til VG.

Han mener det var manglende risikovurderinger ved Nav Årstad som gjorde det mulig for brukeren som er dømt for drap og drapsforsøk å ta med en kniv inn på samtalerommet, der søsteren hans og en kollega ble knivstukket.

– Ifølge Arbeidstilsynets tilsynsrapport var ikke dette vurdert i det hele tatt. Ansatte forklarte at de var så vant med at våpen ble tatt med inn i lokalene, at det ikke alltid ble skrevet avviksrapport om slike hendelser. Nav sviktet sitt arbeidsgiveransvar.

DREPT PÅ JOBB: Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) døde av skadene hun ble påført da en bruker gikk til angrep med kniv 20. september 2021.

Olsen har tatt til orde for at det blir innført strengere kontroll av bager, vesker og ryggsekker ved kontorer som har utfordrende brukergrupper. I rapporten er ikke dette nevnt som et tiltak.

– Det kan gjøres så enkelt at man på en hyggelig og vennlig måte ber folk legge igjen det de har med seg, og så gi det tilbake når møtet er ferdig. Det trenger ikke være stigmatiserende i det hele tatt. Det er nesten litt opprørende at Nav har slike holdninger.

Olsen reagerer også på at rapporten konkluderer med at dagens «Minimumsstandard med krav til fysisk utforming og sikring av Nav kontor» må tydeliggjøres og utvides.

– Med tydeliggjøring menes at dagens krav må gjøres tydeligere og gi mindre rom for tolkning, heter det i rapporten.

– Minimumsstandarden er, som det står, et krav, som skal gjelde alle Nav-kontor. Det er ikke en anbefaling, og ikke noe som kan tolkes.

FIKK LOVENS STRENGESTE STRAFF: En mann er dømt til 21 års forvaring for drap og drapsforsøk etter knivangrepet på Nav Årstad 20. september 2021. Dommen er anket.

Olsen sier han er skuffet over rapporten.

– Det er en klassisk offentlig utredning, der man strør ansvaret utover. Rapporten gir etter min mening uttrykk for en ensartet kultur, der alle går i flokk. Det er skremmende. Jeg hadde virkelig håpet og trodd at det ville komme andre perspektiver og tanker, sier han.

VG har lagt kritikken fra Olsen frem for Nav-direktør Hans Christian Holte.

– Som arbeidsgiver har jeg et ansvar for at mine medarbeidere skal være trygge på jobb. Det er derfor jeg satte i gang denne gjennomgangen av sikkerheten i Nav. Sammen med kommunene, som også har arbeidsgiveransvar inn i Nav-kontoret, følger vi opp anbefalingene som rapporten kommer med, skriver han i en e-post til VG.

Holte peker på at rapporten ikke har undersøkt omstendighetene ved Nav Årstad spesielt, men er bygget på både spørreundersøkelser, rapporteringer og kvalitative samtaler med over 100 ansatte, ledere og verneombud.

– Gjennom spørreundersøkelser og intervjuer kommer det fram at ansatte og ledere ikke først og fremst er opptatt av fysisk sikring og barrierer når vi snakker om sikkerhet. De aller fleste som har opplevd en truende hendelse peker heller ikke på manglende fysisk sikring som en årsak.

BESØKTE ANSATTE: Nav-direktør Hans Christian Holte møtte flere av de ansatte ved Nav Årstad dagen etter drapet i september 2021.

Rapporten viser blant annet at Nav har et forbedringspotensial knyttet til både avviksrapportering og risikovurderinger, og begge områdene er nevnt spesifikt i tiltaksdelen, skriver Holte.

Han viser til at ledere og verneombud ved Nav-kontor ønsker tydeligere rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler, og for fysisk sikring.

– Med tydeliggjøring menes blant annet at det må være mindre rom for tolkning, og at det må komme tydelig fram hva som er obligatorisk. Rapporten viser at ledere peker på utydelighet rundt hvordan kravene og anbefalingene i minimumsstandarden skal forstås.

De pårørende har tidligere varslet at de vurderer et søksmål mot Nav etter drapet på Marianne Amundsen. Hun var organisert i Fellesorganisasjonen (FO), men Olsen sier at familien nå har fått beskjed om at FO ikke stiller seg bak et søksmål.

– Den formelle begrunnelsen er at det faller utenfor virkefeltet til LO’s juridiske avdeling. Vi som pårørende er innstilt på å gå videre på søksmålsveien, og bistandsadvokaten vår er i ferd med å utrede hvilke muligheter vi har, selv uten en fagforening i ryggen, sier Pål Gerhard Olsen.

DREPT PÅ JOBB: Siden 2013 er to Nav-ansatte drept av brukere i Norge. Bildet er fra politiaksjonen på Nav Årstad 20. september 2021.

Presseansvarlig i FO, Charles Hextall, sier til VG at forbundet ikke har nødvendige juridiske ressurser selv til å stille seg bak et søksmål, og at sivile søksmål ligger utenfor det LOs juridiske avdeling bistår med.

– LOs juridiske avdeling kan ikke bistå i et sivilt søksmål i denne saken, men det er viktig for FO at de pårørende får støtte og blir ivaretatt likevel, sier han.

Hextall sier at de i etterkant av beskjeden fra LO arrangerte et møte med Pål Gerhard Olsen, der de diskuterte beslutningen og ga informasjonen til familien direkte.

– Det siste året har vi hatt ganske tett kontakt med familien og kollegaene til Marianne Amundsen. Vi ønsker å bidra til at de får svarene de ønsker for å oppnå tryggheten de trenger.

Etter drapet på Marianne Amundsen gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn på Nav Årstad. Arbeidstilsynet konkluderte med at det ikke var gjort tilstrekkelige systematiske tiltak ved kontoret for å forebygge vold og trusler og ivareta sikkerheten for de ansatte.

Til sammen ble det gitt 12 pålegg.

– Manglene som ble avdekket var så alvorlige at Arbeidstilsynet burde politianmeldt Nav, ikke bare gitt pålegg om utbedringer, sier Olsen.

Hextall sier at FO fremdeles ønsker å få svar på spørsmålene familien sitter med.

– Vi ønsker å se Arbeidstilsynets begrunnelse for hvorfor de ikke selv gikk til politianmeldelse, og har bedt om innsyn. Samtidig jobber FO politisk og gjennom tillitsvalgte for at arbeidsgivere skal ta ansvar for de ansattes trygghet. Vi må ha en nullvisjon for vold og trusler mot Nav-ansatte.