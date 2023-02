SIER JA: Hadia Tajik takker for tilliten og bekrefter at hun igjen ønsker å bli nestleder i partiet, hvis årsmøtet i mai ønsker det.

Vil ha Hadia Tajik-comeback som Ap-nestleder

For ett år siden måtte hun trekke seg som nestleder og statsråd etter pendlerboligavsløringen. Nå vil Rogaland Ap ha Hadia Tajik (39) som nestleder i Ap på landsmøtet til våren.

Det er dermed duket for en tungvekterkamp om nestlederposisjonen: AUF har allerede varslet at de vil gå inn for kunnskapsminister Tonje Brenna (35) som nestleder.

Den ene nestlederplassen i Ap har stått tom siden Tajik trakk seg etter pendlerboligavsløringen i VG i fjor.

Fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogland Ap sier til VG onsdag formiddag at avgjørelsen om å fremme Tajiks kandidatur ble tatt denne uken.

– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Styret hadde møte mandag og har bedt meg formidle en krystallklar melding og det er at vi ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap igjen, sier han.

– Taler for seg selv

Fjeldsbø skal sitte i valgkomiteen i Ap, som ledes av LO-sjef Peggy Hessen Følsvik.

Han sier det var viktig for styret i Rogaland Arbeiderparti å få formidlet styrets anbefaling før første møtet i valgkomiteen.

– Mange så for seg at det var en sentralstyreplass som hun var aktuell som?

– Vi mener det er nestleder hun bør bli. Hadia har beklaget det hun har gjort, trakk seg som nestleder og statsråd og har gjort opp for seg. Vi mener hennes kvaliteter som folkevalgt taler for seg selv, sier han.

Han utdyper støtten slik:

– Hennes unge alder til tross, hun har ennå ikke fylt 40, så har hun lang parlamentarisk erfaring. Hun har lang ledererfaring som tidligere nestleder og talsperson i mange viktige saker. Hun har vært statsråd under to statsministre og ulike statsrådsposter og senest som arbeids- og inkluderingsminister hadde hun enormt gjennomslag, hvor det ble innført ordninger både Ap og fagbevegelsen har vært veldig positive til.

– Da hun gikk av ble det diskutert at hun ikke håndterte pendlerboligsaken godt nok. Har dere tatt opp den problemstillingen med henne?

– Vi oppfatter at Hadia har beklaget de feilene hun har gjort, stått til rette for det, trukket seg og gjort opp for seg. Så mener vi at nå må hun som den fabelaktig dyktige politikeren hun er, få komme tilbake. Jeg og Rogaland Ap mener at Ap, regjeringen og landet trenger henne i en fremskutt posisjon.

VIL HA TO NESTLEDERE: Frode Fjeldsbø sier det bør velges to nestledere på landsmøtet i Ap 4.-6. mai.

– Er det nestlederverv nummer to dere vil ha henne inn i, hvor AUF allerede har lansert kunnskapsminister Tonje Brenna som kandidat?

– Jeg vil ikke kommentere andre kandidater, men jeg kan gjenta noe jeg har sagt tidligere: Vi bør velge en nestleder til, sier han.

I dag er fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran nestleder og det er mange i partiet som ønsker at det skal være to nestledere.

Fjeldsbø legger til at eventuelt andre innspill fra Rogaland Ap til valgkomiteen, vil bli spilt inn senere.

TILSYNELATENDE HARMONI: Trond Giske og Hadia Tajik var nestledere sammen, men begge måtte gå av. Nå kan hun igjen bli det. Her avbildet sammen på landsmøtet i april 2017.

– Med Trond Giske mye i mediebildet som følge av at han leder Aps største lokallag, er det en del som frykter at den gamle striden mellom Tajik og Giske ikke lenger vil være en fortid, men som igjen vil bli synliggjort?

– Jeg har ikke lyst å diskutere andre. Når Rogaland Ap så så tydelig går inn for Hadia som nestleder, er det fordi vi mener både partiet og velgerne er klar for det – og trenger det.

Hentet av Jens

Tajik hadde en lysende karriere i Ap helt fra hun kom inn som politisk rådgiver allerede i 2006: Hun ble løftet frem av Jens Stoltenberg, ble innvalgt på Stortinget og i 2012 ble hun landets yngste statsråd da hun ble kulturminister som 29-åring.

Hun ble nestleder i Ap i 2015 – sammen med Trond Giske. Giske trakk seg etter å ha innrømmet upassende oppførsel, og med anklager om brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i januar 2108.

Da var Tajik alene igjen som kronprinsesse og soleklar arvtager den dagen partileder og statsminister Jonas Gahr Støre gir seg som partileder.

Pendlerboligsaken

Men så sprakk pendlerboligsaken: Den felte først daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), etter avsløringer i Aftenposten og Adresseavisen.

I februar i fjor kunne VG avdekke at Tajik, da hun ble politisk rådgiver i 2006, fikk skattefri pendlerbolig på bakgrunn av en kontrakt som aldri ble tatt i bruk.

Hun kunne heller ikke vise til at hun hadde hatt reelle boutgifter hjemme hos foreldrene.

Hun trakk seg først som arbeidsminister, etter press fra LO, og senere som nestleder.

Hun sitter i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Er blitt oppfordret

Hadia Tajik sier til VG at hun er glad for tilliten og at hun er klar for toppverv igjen, hvis partiet vil ha henne.

ER KLAR: Tajik sier hun ønsker å bli nestleder igjen.

– Jeg er glad for å ha hjemfylket mitt i ryggen og takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen vår har oppfordret meg til å stille. Hvis valgkomiteen og landsmøtet også vil det, så er jeg klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet.

Andre spørsmål enn det ønsker hun i dag ikke å svare på.

– Utover dette har jeg ikke tenkt å si så mye mer om dette nå, det er viktig at valgkomiteen får ro til å jobbe og at prosessen får gå sin gang.

Les flere VG-saker om norsk politikk her!