Høyesteretts­dommer Skoghøys fraseparerte kone varsler mulig søksmål

Nataliia Andreassen Skoghøy varsler at hun vil komme med et mulig erstatningskrav mot hennes tidligere ektemann, høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy.

Det melder hennes advokat Linnéa Tereza Karlberg i advokatfirmaet Danielsen & Co i en pressemelding onsdag.

– Det opplyses med dette at høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy i dag mottar et lengre prosessvarsel med 14 dagers frist for å kommentere om han aksepterer erstatningsansvar for det han har gjort mot sin fraseparerte kone Nataliia Skoghøy ved å beskylde henne for drapsforsøk i media m.m., heter det i pressemeldingen fra advokatfirmaet.

Det kalles samtidig inn til en pressekonferanse onsdag klokken 14, der Natalia Skoghøy selv vil være til stede med sin advokat.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få Skoghøys kommentar til saken onsdag formiddag. Heller ikke Høyesterett har svart på VGs henvendelser.

Skoghøy har tidligere sagt at det ikke er riktig at han gikk til media med saken. Han har understreket at han har uttalt seg som privatperson, ikke høyesterettsdommer.

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy har vært i studiepermisjon siden oktober 2022, før han ble sykmeldt til 5. februar. Sykemeldingen som Høyesterett ikke ønsker å kommentere ytterligere, ble ikke forlenget, da Skoghøy har fått innvilget ny studiepermisjon frem til påske.

Det bekreftet informasjonssjef i Høyesterett, Ida Dahl Nilssen, i en SMS til VG tirsdag.

Skoghøy skulle etter planen være tilbake i midten av januar. Det har vært stor interesse rundt dommerens tilbakekomst i høyesterett. I desember gikk han offentlig ut og hevdet seg forgiftet av sin fraseparerte kone. Kona har avvist disse påstandene.

– Jeg har ikke forsøkt å forgifte mannen min, sa hun i et intervju med VG.

Politiet har etterforsket påstandene fra dommeren, og henlagt saken.