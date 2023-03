DE TRE MEKTIGE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (f.h.), Fagforbundsleder Mette Nord og Fellesforbundsleder Jørn Eggum avbildet på representantskapsmøtet i LO 21. februar.

Lederlønnsgalopp høynet LOs krav

21,3 prosent lederlønnsvekst gjorde LO-toppene så sinte at det bidro til at de la inn et ekstra gir da vedtok årets lønnskrav.

Det har flere sentrale kilder bekreftet overfor VG:

Tirsdag 21. februar møttes representantskapet i LO for å fremme sitt hovedkrav til vårens lønnsoppgjør, som tar til i slutten av mars.

De vedtok at kravet skal være «økt kjøpekraft kjøpekraftKalles også disponibel reallønn, og er den inntekten man sitter igjen med når skatteendringer og prisstigning er trukket fra bruttolønna. Om lønnen øker mer enn pris og beskatning, øker kjøpekraften. Kilde: NHO.», som betyr at lønningene skal stige mer enn prisene i år.

Foreløpig anslag viser at prisene er forventet å øke med 4,8 prosent i Norge og 5,4 i land norske bedrifter konkurrerer med.

Det ble kjent mandag 20. februar, da Det tekniske beregningsutvalget la frem sine foreløpige tall.

Utvalget leverer statistikken før lønnsoppgjørene.

Økt kjøpekraft betyr at de må ha minst 4,9 prosent i lønnsvekst i år.

– Perverst og skammelig

I TBU-statistikken lå det også tall som påvirket nivået på lønnskravene til LO:

Sjefene i oljeselskaper gikk de ned i lønn i 2021, med 1,9 prosent, men i 2022 steg lønnen med hele 21,3 prosent i snitt for 220 heltidsansatte administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting».

I industrien fikk 3100 toppsjefer 9,6 prosent lønnsløft i snitt, mot fire prosent i snitt for norske arbeidstagere.

Det fikk leder i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum i Fellesforbundet, til å bruke to svært lite lønnsoppgjør-vanlige ord:

– Det er «perverst og skammelig», sa han til VG.

Snudde

Eggum var ikke alene om å reagere.

Lederen i LOs desidert største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, tente også, blant annet fordi leder Stein Lier-Hansen NHOs Norsk Industri, mandag morgen 20. februar hadde sagt til VG at det kan bli reallønnsnedgang i år, altså at prisene vil øke mer enn lønningene.

I dagene før lønnshoppet på 21,3 prosent ble kjent, snakket VG med en rekke ledere i LO og andre arbeidstagerorganisasjoner.

Ingen ville si at de ville komme til å kreve reallønnsvekst.

Men etter at 21,3 ble kjent mandag morgen, til representantskapet i LO tirsdag, endret den holdningen seg i LO.

Forslaget til innstilling ble justert helt frem til åpningen av representantskapet.

– Etter at de dramatiske økningene i disse lederlønningene, var det ikke lenger mulig å bare kreve at vi skulle opprettholde kjøpekraften i 2023 – vi måtte kreve økt kjøpekraft, sier en sentral LO-kilde.

Og det gjorde et samlet representantskap i LO.

VG vet at kravet ble underbygget ved at en rekke deltagere på representantskapsmøtet gikk på talerstolen og angrep de høye lederlønningene.

KAMPKLAR: Det er LO-leder Peggy Hessen Følsvik som skal lede forhandlingene for LO i vårens lønnsoppgjør.

Offensiv forsiktighet

En annen underliggende faktor som spiller inn er at det fleste arbeidstagerne opplevde en ganske kraftig reallønnsnedgang i fjor, da prisene steg med 5,8 prosent og lønningene med 4,1, i snitt.

I LO blir det fremholdt at det også er moderasjonsargumenter i landskapet; krig i Europa og urolig økonomisk situasjon som vil måtte mane til forsiktighet, for å hindre at ledigheten stiger.

Det betyr trolig at LO vil legge seg ganske lavt innenfor det handlingsrommet som Jørn Eggum har pekt på:

Hvis det ender med at prisvekstanslaget de må legge til grunn i oppgjøret er 4,8 prosent i Norge og 5,4 i de sentrale landene vi konkurrerer med, vil et resultat på 4,9 eller fem prosent tilfredsstille kravet om reallønnsvekst.

Svaret får vi når lønnsoppgjøret braker løs 27. mars og trolig ender i megling midt i april.

Prisvekstanslagene kan bli endret: TBU skal før oppgjørsstart levere sine endelige anslag for hva de tror prisveksten blir i 2023, som partene i oppgjøret må legge til grunn.

Bommet kraftig

I fjor viste det seg at TBU bommet kraftig.

Da oppgjøret i fjor tok til, anslo TBU at lønnsveksten i 2022 skulle ende på 3,3 prosent.

LO var derfor godt fornøyde da de landet et oppgjør på 3,7 prosent, som ga en pen reallønnsvekst på 0,4 prosentpoeng.

Men prisene skjøt i været og endte i stedet på 5,8 prosent.

Lønningene ble også noe høyere og endte på 4,1 prosent i snitt.

Det betyr at reallønnen gikk ned med 1,7 prosent i fjor.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvor man i stor grad bare skal forhandle om lønnen.

I hovedoppgjørene, som vi hadde i fjor, og får neste år, legges ofte også prinsipielle saker på bordet, som kan være vanskeligere å løse enn nivået på lønnsveksten.