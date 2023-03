Kvinnehelseutvalget: − Vet altfor lite om samiske kvinners helse

Samiske kvinner opplever i større grad diskriminering og vold enn majoritetsbefolkningen i Norge, ifølge ny rapport.

«Diskriminering og mangelfull kunnskap om samisk språk, historikk og kultur i tjenestene påvirker samiske kvinners helse i dag.»

Dette skriver Kvinnehelseutvalget i en helt fersk rapport, der de har utredet kvinners helse.

Det er flere ting som påvirker muligheten for å ha en god helse. Både biologiske og sosiale faktorer, men også opplevelsen av trygghet og tillit i et samfunn og muligheten til å utvikle seg å være den man er.

Kvinnehelseutvalget mener den samiske befolkningen ikke har de samme forutsetningene for god helse, som resten av befolkningen.

Info Fornorskningen av den samiske befolkningen Fornorskningspolitikken var en offentlig språklig og kulturell assimileringspolitikk som norske myndigheter førte overfor samer og andre minoriteter i om lag 100 år fra 1850. Politikken innebar at samisk befolkning måtte gi opp språk, religion og andre sider ved egen kultur. I dag er samenes status som urfolk beskyttet av både nasjonalt og internasjonalt lovverk, og det er anerkjent at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk – samer og nordmenn. Begge folkene har den samme retten til å kunne utvikle sin kultur og sitt samfunnsliv. Stortinget opprettet i 2018 Sannhets- og forsoningskommisjonen som skal granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer og kvener/norskfinner. Senere har også skogfinner blitt inkludert i mandatet. Kommisjonen skal levere sin utredning innen 1. juni 2023. Kilde: Kvinnehelseutvalget. Vis mer

– Arbeidet vi har gjort i forbindelse med rapporten viser at vi vet altfor lite om samiske kvinners helse, sier Christine Meyer som har ledet Kvinnehelseutvalget.

Forskningen som finnes tyder på at det ikke er store forskjeller mellom samiske kvinner og majoritetsbefolkningen når det gjelder deres opplevde helse, men det er betydelig forskjeller innad i den samiske befolkningen.

– Der det er betydelige forskjeller mellom samene og majoritetsbefolkningen når det gjelder diskriminering og vold. Langt flere samiske kvinner føler seg diskriminert og langt flere har opplevd vold, også gjentagende vold gjennom livet, sier Meyer.

Utvalget fremhever behovet for mer kunnskap og for at samene møter helsepersonell som har kultur- og språkforståelse, på flere samiske språk.

I tillegg foreslår utvalget tiltak som retter seg mot diskriminering og vold spesielt.

– Kan ikke ha det sånn i Norge

– Det er en milepæl det som har skjedd, at man systematisk og helhetlig har lagt samiske kvinners helse under lupen. Jeg vet ikke om det har skjedd før, sier Harrieth Aira.

Aira er lulesamisk og kommer fra Hamarøy.

– Det jeg mener er mest alvorlig er fraværet av kunnskap om samiske kvinners helse. Man vet ikke i dag hvordan samisk kvinnehelse er. Sånn kan vi ikke ha det i Norge, sier Aira.

Hun understreker at det må hentes inn kunnskap blant alle de ulike gruppene samiske kvinner. Og hun er opptatt av at samisk språk- og kulturkompetanse prioriteres i helsevesenet.

– Jeg er 61 år og har kanskje opplevd to ganger i mitt liv å møte en lege som kan samisk, sier Aira.

Aira er spesielt bekymret for eldreomsorgen. Når man blir eldre går man ofte tilbake til sitt første språk, og hun er redd mange eldre ikke vil ha noen som forstår dem.

KVINNEHELSE: Harrieth Aira forventer at regjeringen følger opp rapporten fra Kvinnehelseutvalget.

Foreslår flere tiltak

Kvinnehelseutvalget mener det store mangler i kunnskapen om samiske kvinners helse.

Utvalget trekker frem noen områder som de mener det er spesielt viktig å jobbe med og øke kunnskapen om:

Vold og overgrep: Det er et svært mangelfullt kunnskapsgrunnlag om årsaker til og konsekvenser av forekomsten av vold og overgrep i samiske samfunn. Utvalget vurderer dette som svært alvorlig.

Samiske pårørende: Vi har mangelfull kunnskap om samiske kvinners rolle som omsorgsgivere ved sykdom i familien og i pårørenderollen. Det å be om hjelp utenfor slekta er svært vanskelig for mange.

Demens: Erfaring tilsier at tospråklige personer med demens går tilbake til sitt opprinnelige språk etter hvert som sykdommen utvikles. Det er avgjørende at personen som utredes og de pårørende får bruke det språket de foretrekker.

Konsekvenser av fornorskningen: Hvordan fornorskningsprosessen har påvirket og fortsatt påvirker både yngre og eldre samiske kvinners forhold til helse- og omsorgstjenestene, bør utredes.

Kvinner i reindriftsnæringen: Det beskjedne kunnskapsgrunnlaget som finnes om samer i reindriftsnæringen, peker mot at dette er en gruppe som møter utfordringer blant annet knyttet til næringskonflikter og press mot levesett. Vi har noe kunnskap om menn i reindriften, men mangler kunnskap om samiske kvinner i reindriften.

Det foreslås flere tiltak som skal kunne løfte samiske kvinners helse. Blant annet:

Mer forskning om samiske kvinner helse.

Sørge for systematikk i arbeidet med å sikre samisk språk- og kulturkompetanse i helse- og omsorgstjenesten.

Et likeverdig og kultursensitivt behandlingstilbud for samiske pasienter som har vært utsatt for vold og overgrep.

Styrke krisesentertilbudet i det samiske bosetningsområdet.

Sikre at seksualundervisning tilbys på samiske språk.