NYE UTFORDRINGER: – Politiet i Oslo har kommet langt med å knekke gjengene, men så er det nye utfordringer med andre typer kriminelle miljøer med løsere tilknytning mellom personene, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Raymond Johansen om automatvåpen blant kriminelle: – Helt hårreisende

En mann i 40-årene åpnet ild med et automatvåpen og skadet en person ved Ikea Furuset tirsdag kveld. Byrådslederen forsikrer om at Oslo fortsatt er en trygg by å ferdes i.

– Faen, det er jo helt hårreisende.

– At én skyter med et automatvåpen ved Ikea Furuset – jeg er inderlig glad for at det ikke skjedde noe mer, sier en rystet byrådsleder Raymond Johansen til VG.

Mannen i 40-årene som tirsdag kveld åpnet ild mot en person ved Furuset stadion, like ved Ikea, ble pågrepet på Romerike i en Mercedes samme kveld.

Byrådslederen i Oslo, som først snakket med NRK, gir honnør til politiet for at de klarte å få tak i gjerningsmannen rimelig kjapt.

Han understreker at Oslo fortsatt er en trygg by å ferdes i.

– Det farligste i Oslo er å være kriminell. Det er heldigvis sånn at utenforstående svært sjelden er i nærheten av å være offer for dette, sier Johansen.

UNDERSØKER: Politiet gjør undersøkelser ved Furuset stadion, like ved Ikea, etter skyting på Furuset tirsdag kveld.

Mulig konflikt om penger

Fornærmede skal ha blitt skutt i foten, og det skal ha blitt avfyrt fire skudd. Ifølge politiet ble fornærmede ikke alvorlig skadet.

Det ble funnet tomhylser på området der skytingen fant sted.

Gjerningsmannen er siktet for drapsforsøk. Onsdag kveld er siktede avhørt. Han knytter seg til stedet og skytingen, men erkjenner ikke straffskyld.

– Økonomi og gjeld kan være en bakenforliggende årsak. Men hva som har utløst selve skytingen må vi komme tilbake til. Siktede har forklart seg om dette i avhør i dag, men vi ønsker ikke å si noe mer om hendelsesforløpet før vi forhåpentligvis får avhørt fornærmede, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

TOM HYLSE: Ett av sporene etter skytingen tirsdag kveld.

– Uvirkelig

Raymond Johansen leder politirådet i Oslo som har i oppgave å samordne kommunen og politiets kriminalitetsforebyggende innsats.

Han sier Oslo-politiet har kommet langt med å knekke gjengene, men at det har oppstått nye utfordringer med kriminelle miljøer som har løsere tilknytning mellom personer.

Det er likevel «uvirkelig» for byrådslederen at noen har skutt mot en person med et automatvåpen på Furuset.

– Ble politiet tatt på sengen av at det ble brukt et slikt våpen i Oslo?

– Mitt inntrykk er at politiet har ganske god koll på ting. Det skal ganske mye til for å sjokkere politiet, både av hva som omsettes og hva folk har tilgang på, sier Johansen.

– Jeg aner ikke hvor lett det er å få tak i disse våpnene, men det florerer med våpen rundt om i Europa.

– Hvordan kunne det blitt forhindret at gjerningsmannen fikk tak i et slikt våpen?

– Jeg har ikke kompetanse til å si noe vettugt om det. Jeg kan bare erkjenne at han hadde tilgang på det og var villig til å bruke det.