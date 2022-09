KAMPEN OM KJEDET: Gunnar Wilhelmsen kaster seg inn i kampen om å beholde ordførerkjedet. Her fra da VG møtte han under samenes nasjonaldag, 6. februar i Tromsø.

Gunnar Wilhelmsen (Ap) vil ha fire nye år i Tromsø

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har bestemt seg for å søke gjenvalg ved kommunevalget i 2023.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Wilhemsen har invitert til pressekonferanse på rådhuset i Tromsø fredag klokken 10. Men fredag morgen bekrefter han temaet for pressekonferansen i innkallingen:

«Ordfører Gunnar Wilhelmsen inviterer til pressekonferanse i dag kl 10:00 på Rådhuset i Formannskapssalen for å fortelle hvorfor han tar gjenvalg», heter det.

Synlig ordfører

Wilhelmsen har vært ordfører i Tromsø siden 2019. Han har vært en av Nord-Norges mest synlige ordførere, særlig under pandemien hvor han i starten gjorde seg til talsmann for «søringkarantene», for personer som kom fra steder med høyt smittetrykk til nord.

Wilhelmsen har også en stor personlig formue, og eier en rekke store eiendommer i Tromsø sentrum. Han er også medeier i Olavsvern - en ubåtbase i Tromsø, som er rigget for å kunne ta imot militære ubåter. På samme ubåtbase krasjet den britiske «Grand Tour»-stjernet James May tidligere i år, og havnet på sykehus under innspilling av et TV-program.

Tromsø-ordførerens økonomiske interesser har også skapt kontroverser, og han har beklaget måten han håndterte et internt møte etter at hans partifeller stemte nei til en alpinpark hvor Wilhelmsen og hans bror har store eierinteresser.

Noen kommer, noen går

Blant Aps toppledere i de største byene er det nå bare byrådsleder Raymond Johansen i Oslo som fortsatt er i tenkeboksen.

Byrådslederen i Bergen, Roger Valhammer, stiller til gjenvalg. Det samme gjør ordføreren i Stavanger, Kari Nessa Nordtun.

I Trondheim takker ordfører Rita Ottervik for seg. Neste år har hun hatt toppvervet i 20 år. Også Ap-ordførerne Ida Pinnerød i Bodø og Jan Oddvar Skisland i Kristiansand har takket nei til gjenvalg.