MIDT I KONFLIKTEN: Mats W. Ruland er i gang med å lete etter løsning på den tilspissede lønnskonflikten mellom lærerorganisasjonene og Kommunesektorens organisasjon. Bildet er fra hans arbeid med SAS-streiken i Stockholm i sommer.

Riksmekleren om lærerstreiken: Har ny kontakt med partene

Riksmegler Mats Ruland bekrefter at han igjen har kontakt med partene i lærerstreiken. Han signaliserer at en løsning vil komme.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har hatt kontakt med partene og kommer til å ha kontakt med dem fremover. Konflikten vil bli løst på et tidspunkt, men jeg har ikke noe grunnlag for å si noe om når dette skjer, skriver riksmegler Mats Ruland i en e-post til VG fredag formiddag.

Uttalelsen er et svar på VGs spørsmål om han ser noen sjanse for løsning kommende uke på en streik som formelt har pågått siden slutten av juni.

Ny kontakt

Innholdet i e-posten fra Mats Ruland er også en ytterligere stadfesting av VGs sak torsdag. Der bekreftet samtlige tre lærerorganisasjoner som er i streik – og motparten Kommunesektorens organisasjon KS – at det er ny kontakt med Riksmekleren.

– Det har vært uformell kontakt med Riksmekleren for å sondere om det er aktuelt å møtes, sa nestleder og streikeleder i Skolenes landsforbund Bodil Gullseth til VG torsdag.

Leder Steffen Handal i det streikende Utdanningsforbundet, synes det er bra at den videre prosessen nå styres av Riksmekleren.

– Vi ønsker å få slutt på streiken og vil selvsagt delta i en slik prosess. Så er det min vurdering at sjansen for å lykkes er størst dersom prosessen styres av megler og ikke gjennom mediene. Det vil kunne bidra til å løse situasjonen istedenfor at den låser seg ytterligere, skriver Handal i en e-post til VG.

MOTPARTER: Tor Arne Gangsø i Kommunesektorens organisasjon KS (til venstre) og Steffen Handal i Utdanningsforbundet er personifiseringen av lønnskonflikten mellom kommunene som arbeidsgivere og lærerne.

At det nå er Riksmekleren, Mats Ruland selv, som har grep om den videre kontakten med KS og lærerorganisasjonene, skal oppfattes positivt på blant aktørene, ifølge signaler til VG.

I den meglingsfasen som endte opp i konflikt og streik før sommerferien – var det to andre meglere som ledet arbeidet med å finne et mekkingsforslag som partene kunne enes om.

Kommentator Røe Isaksen: Streik i motbakke

Tross den nye kontakten med Riksmekleren kom den desidert største blant lærerorganisasjonene, Utdanningsforbundet, torsdag med meldingen om at streiken trappes opp til uken – med 300 nye streikende lærere fra tirsdag.

Økt press om streikeslutt

Utenfra øker presset om å få slutt på streiken. Flere fremholder at streiken er spesielt belastende for elever som både har vært rammet av to år med pandemiskole – og nå på nytt rammes av kutt i skoletilbudet.

Dette blir lagt merke til blant de streikende organisasjonene. Der er de opptatt av å ikke påføre tredjepart – elevene – mer belastning enn nødvendig.

Omkvedet er at sjansene for en langvarig og mer omfattende streik hadde vært større dersom ikke bakteppet hadde vært to år med pandemi, hjemmeskole, stengte skoler, svekket spesialundervisning og flere elever som sliter psykisk.

.