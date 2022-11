Rebekka (33) ventet strømregning på 3500 - må i stedet ut med 7500

VINTERJAKKE ELLER STRØM: Tobarnsmor Rebekka Lossius (33) ble kvalm da hun åpnet strømregningen i november.

Alenemor Rebekka Lossius (33) har valget mellom å betale strømregningen eller å kjøpe ny vinterjakke til sønnen. – Blir ikke strømselskapene flinkere snart, kan det bli krav om strammere politisk styring, advarer tidligere styremedlem i Skagerak Energi.

– Jeg ble kvalm da jeg åpnet regningen fra Fjordkraft. Når du får en uventet regning på 7500 kroner, så er det et kjempesjokk, sier Rebekka Lossius til VG lørdag formiddag.

Lossius er bare en av mange som de siste dagene har fått strømsjokk gjennom fakturaen fra strømselskapet Fjordkraft. I går skrev VG om at kunder med såkalte variable avtaler eller «prisfrys» har fått en langt høyere pris enn de som har valgt spotpris.

Info Variabel versus fastpris Prisfrys er en spotprisavtale hvor man på gitte tidspunkter kan fryse prisen over en periode på én til to måneder.

Med variable avtaler må prisendringer varsles 30 dager i forveien.

Med variable avtaler må prisendringer varsles 30 dager i forveien.

Det skjedde med Lossius. Vanligvis er strømregningen hennes omkring 3500 kroner. I november var den altså 4000 kroner høyere for strømmen til hennes 80 kvadratmeter store leilighet.

– Jeg er alenemamma til to barn, og selv om jeg har en god jobb, så er dette vanskelig, sier Losssius, som jobber som psykolog.

Planen for november var å kjøpe vinterjakke til et av barna som har vokst ut av sin gamle. Løsningen blir å betale strømregningen med lån.

– Jeg lurer på om jeg må ta fra rammelånet for å betale dette. Eller kredittkort. Dette har jeg ikke råd til.

Fikk råd av kunderådgiver

Grunnen til den store regningen er at hun har en avtale om såkalt variabel pris, hvilket innebærer at endringene av strømprisen vanligvis skjer en gang i måneden.

– Jeg ble anbefalt den av rådgiveren til Fjordkraft da jeg byttet til dem. Da skulle jeg være trygg på at jeg fikk en jevn strømpris, uten noen sjokkregninger. Det var den beste løsningen i min situasjon, ble jeg fortalt. Jeg er ingen strømekspert, så jeg stolte på dem.

Hun er kritisk til hvordan Fjordkraft har håndtert prisøkningen hos kundene med fastprisavtaler.

– Jeg synes det er kynisk, hvordan de legger prisen kunstig høyt. Jeg har et ansvar selv med å undersøke avtalen, men de har også et ansvar for å informere.

– Mistet moralsk kompass

Det samme sier bystyrepolitiker Jørn Inge Næss (FrP) fra Skien. På begynnelsen av 2000-tallet satt han i styret i Skien kommunale kraftselskap som ble en del av Skagerak energi. Strømsalget ble skilt ut og ble til Fjordkraft.

«Jeg kjenner jeg blir forbanna over et selskap som tydeligvis har mistet sitt moralske kompass», skrev han i et facebookinnlegg torsdag denne uken - etter at han sammenliknet sin strømpris med en kollegas.

Bystyrepolitikeren har spotpris og betaler 1,74 kroner per kilowatt-time. Kollegaen betalte 6,33 kroner per kilowattime, med en avtale om stabil strømpris.

– Selskapene har en informasjonsplikt, så folk forstår hva slags avtale de går inn i. Det er ikke alle som forstår strømmarkedet så godt.

FRYKTER REGULERING: FrP-politikeren frykter at det vil komme krav om mer politisk styring av strømmarkedet.

– Kan ende med politisk styring

Næss er for tiden gruppeleder for bystyregruppa i FrP Skien. Han frykter at strømselskapene skyter seg selv i foten, ved å ikke hjelpe kundene bedre.

– Dette kan ende med at stadig flere kommer med krav om strammere politisk styring. Jeg er ikke sikker på at det er veien å gå, men det kan skje at noen vil mene at markedet er overmodent for mer regulering. Så strømselskapene bør ha en betydelig interesse for å bli bedre til å hjelpe kundene, sier Næss.

Selv ønsker han seg ikke tilbake dit.

– Det er mange som mener at prisene var gunstigere for folk før vi fikk et fritt kraftmarked. Da var prisene politisk bestemt. Men jeg er sikker på at endringene har vært gunstig for både selskapene og kundene. Problemet er at vi nå er i en ekstremsituasjon.

Han fastholder at han mener selskapet opptrer umoralsk.

– Det må gå en grense for hvor mye de kan tjene på at kunder ikke vet.

TREGANGEREN: ..eller 3,6 ganger, for å være nøyaktig. Så mye mer måtte kollegaen til Jørn Inge Næss ut for den samme strømmen.

Det samme sier Rebekka Lossius i Bergen. Etter at hun fikk kjemperegningen, forsøkte hun uten hell å ringe Fjordkraft.

– Jeg prøvde å ringe dem igår, men fikk beskjed om at kundeservice var stengt på grunn av stor pågang. Jeg ser på sosiale medier at det er mange med meg som har fått store regninger.

Nå har hun byttet strømleverandør.

– Det gjorde jeg i går. Nå har jeg spotpris, men hos et annet selskap.

Beklager situasjonen

– Vi beklager at denne situasjonen har oppstått, og skulle gjerne ha vært den foruten, sier Jon V. Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft til VG:

– Kunderådgiverne våre forsøker i samtalen å avklare hva som er kundens behov og ønsker, og gir råd med utgangspunkt i de prisforventningene som foreligger. Det brå og unormale fallet i markedsprisen var uventet. Det er svært beklagelig at fakturabeløpet har økt så mye fra september til oktober, og vi forstår at det oppleves som alt annet enn forutsigbart, sier han videre.

Info Slik forklarer Fjordkraft prishoppet Dette er ifølge Fjordkraft grunnen til at de med variable prisavtaler, med ett får langt høyere regninger enn de med spotpris: – For å kunne tilby en forhåndskjent strømpris per kWh, som er lik gjennom hele døgnet, foretar vi prissikringer i det finansielle strømmarkedet. Vi kjøper strøm frem i tid for disse avtalene. Hensikten er å gi kunden økt forutsigbarhet og at kunden ikke trenger å ta hensyn til pristopper som normalt oppstår når mange bruker strøm samtidig (gjerne om morgenen og ettermiddag/kveld). Det er to ting som gjør situasjonen i oktober spesiell: Vi har over tid hatt svært høye spotpriser for strøm. Når spotprisen da faller kraftig blir differansen mellom sikret pris og faktisk pris ekstra stor. Strømstøtten tar ikke hensyn til hvilken strømavtale man har. Den beregnes ut ifra gjennomsnittlig spotpris for måneden i det området kunden bor i.

Dette er en problemstilling som gjelder for alle strømleverandører som har tilbudt variabelavtaler eller kortsiktige fastprisavtaler for oktober, sier Jon V. Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft. Vis mer

Han sier at målet med å tilby avtale med såkalt variabel pris, ikke er for å gi billigere strøm.

– Målet med avtalen er ikke å slå spotprisen, men å tilby større forutsigbarhet. Spotprisen kan dermed være under variabelprisen i noen perioder, og over variabelprisen i andre perioder, sier Eikeland.

Han er ikke enig med Næss i at Fjordkraft ikke informerer kundene.

– Vi informerer om avtalenes egenskaper muntlig, i direkteutsendelser, på nettsider og sosiale medier. Vi har også informert om strømstøtten og hvordan den beregnes på samme måte.

– Næss mener at dagens situasjon kan føre til strammere politisk styring av strømmarkedet. Er du enig?

– Det er nylig stilt strengere krav til alle strømleverandører gjennom prisopplysningsforskriften og avregningsforskriften. Det er vanskelig for meg å bedømme hvordan denne konkrete saken vil spille inn på eventuelle fremtidige reguleringer.