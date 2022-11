OSLO: En person omkom etter å ha blitt påkjørt av en personbil på Haugenstua den 15. november.

Flere påkjørsler: Klare råd til fotgjengere

Vi er inne i en mørk årstid, med dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold. Etter flere påkjørsler tirsdag, sier eksperter at alle trafikanter må bidra til å unngå ulykker.

Sjef i Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud, ber om aktsomhet fra både myke trafikanter og førere av motorvogn.

– De myke trafikantene må sørge for at de er godt synlige – da snakker vi om bruk av refleks. Det handler også om hvordan man kler seg, at man er aktsom, og at man har lys om man sykler, sier Smedsrud til VG.

– Det er et ansvar fra begge sider. Er man myk trafikant har man ansvar for å være synlig. Om man kjører motorvogn må man ha særlig aktsomhet ved dårlig sikt, og man må senke farten etter forholdene.

AKTSOMHET: Sjef i Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud, ber folk om å bruke refleks.

Tirsdag skrev VG om fire trafikkulykker hvor personer ble påkjørt, herav to var dødsulykker:

Klokken 15.48 rykket Øst politidistrikt ut til en trafikkulykke på Kjeller i Lillestrøm , hvor en kvinne i 40-årene ble påkjørt av en betongbil. Hun ble bekreftet omkommet på stedet.

Klokken 16.55 meldte politiet i Oslo at en fotgjenger var blitt påkjørt av en personbil på Haugenstua . Senere bekreftet politiet at fotgjengeren mistet livet.

Klokken 17.45 var det en trafikkulykke i Moss. Øst politidistrikt fikk melding om at en person var påkjørt av en bil. Senere meldte politiet at mannen hadde fått bruddskader.

Klokken 18.50 var det enda trafikkulykke med en påkjørt fotgjenger i Lillestrøm . Politiet skriver at personen ble livstruende skadet.

LILLESTRØM: En person ble livstruende skadet etter en påkjørsel i Lillestrøm den 15. november.

– Veldig sårbar

Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, understreker viktigheten av bruk av refleks og lys på sykkel.

– Om du går eller sykler er du veldig sårbar for skader, og til dels alvorlige skader om du kommer i konflikt med bil, lastebil eller buss. Man bør gjøre det man kan for å gjøre seg synlig, sier Johansen.

Han sier at det optimale er å vente til bilen står i ro, før man krysser veien.

– Det handler også om å ikke ta sjansen på at bilføreren har sett deg. Den siste sjekken før du går ut i gaten er viktig, sier Johansen.

Fagsjefen understreker at det er bilføreren som har det største ansvaret.

– Vi kan ikke pålegge det samme til de som går, som kanskje ikke har trafikkopplæring eller førerrett, sier Johansen.

REFLEKS: Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier at man som myk trafikant er veldig sårbar for skader.

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, sier man må sørge for å ha refleks på armer, ben og annet som er i bevegelse.

– For syklister gjelder mye av det samme som for fotgjengere, men også selvfølgelig både lys foran og bak, slik du gir bilistene en sjanse til å se deg. Det er et gjensidig ansvar mellom alle trafikanter – ingen kjører på noen med vilje, sier Ranes.

GJENSIDIG ANSVAR: Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, sier at alle parter må bidra til å forhindre ulykker.

Mørk årstid

Johansen i Trygg Trafikk sier at det man opplever som god sikt som fotgjenger ikke nødvendigvis er god sikt fra bak rattet.

– De som har kjørt bil vet at det er verre å få øye på gående og syklende i denne tiden, spesielt når det er mørkt på veien og ingen snø, og om det er våt asfalt skaper det enda større problemer, sier Johansen.

Ranes i Statens vegvesen påpeker viktigheten av å holde fartsgrensen.

– Som bilist må du være bevisst på at det er en veldig mørk årstid. Mange steder hvor snøen ikke har kommet er det veldig svart, selv om det er vei- og gatelys. Vær veldig oppmerksom der du tror eller vet det kan være fotgjengere. Når det er mørkt kan fotgjengerne være veldig tett på før du oppdager dem, sier Ranes.