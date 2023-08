AKTIV MANN: Sindre Finnes navnga og karakteriserte en rekke sentrale næringslivsledere han ikke likte, og anbefalte en rekke andre.

Rødt vil grille Erna Solbergs mann

Rødt vil kalle inn Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, til høring i kontrollkomiteen. De vil også kalle inn ektemannen til tidligere statsråd Thorhild Widvey (H).

Kortversjonen Rødt vil kalle inn tidligere statsminister Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, og tidligere statsråd Thorhild Widveys ektemann, Osvald Bjelland, til høring i Stortingets kontrollkomité.

Rødt anser begge som nøkkelvitner i saken som Dagens Næringsliv har avslørt. Finnes sendte e-post til Høyres generalsekretær før 2013-valget, hvor han uttrykkende sterke meninger om sammensetningen av statlige styreutvalg.

Widvey delte en liste med 253 kandidatnavn med ektemannen Bjelland, som var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo, kort tid før hun ble utnevnt til kulturminister. 17 av navnene på denne listen fikk senere styreverv i statlige bedrifter under Solbergs tid som statsminister. Vis mer

– Kontrollkomiteen må til bunns i de oppsiktsvekkende avsløringene. Da bør vi også kalle inn Sindre Finnes og Osvald Bjelland til kontrollhøring. De er begge nøkkelvitner til å svare på hvordan utnevninger og habilitetsvurderinger ble gjort i Erna Solbergs regjeringstid, sier Seher Aydar, Rødts representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

KREVER ÅPENHET: Aydar mener samrøret som er avslørt må undersøkes.

Denne uken skrev Dagens Næringsliv at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, sendte e-post til den daværende generalsekretæren i Høyre rett før valget i 2013 med emnet «Statlige styrer, status juni 2013».

Der ga han sterkt uttrykk for sine meninger som sammensetningen av statlige oppnevnte styrer – som at «Hydro har et altfor svakt styre, og styret er dessuten svekket med politikerutnevnelser».

TYST: Sindre Finnes ønsker ikke å uttale seg i sakens anledning.

17 fikk verv

Tidligere statsråd Thorhild Widvey skal også kort tid før hun ble utnevnt til kulturminister ha laget sin egen liste med 253 kandidatnavn, som hun delte med sin ektemann Osvald Bjelland, som da var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo.

NY FOKUS: Daværende kulturminister Thorhild Widvey avbildet under Idrettsgallaen i 2014, sammen med ektemannen Osvald Bjelland.

DN har funnet 17 navn på listen som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Solbergs tid som statsminister, hvorav fire ble oppnevnt av Widvey selv.

I 2014 reagerte LO kraftig på utskiftninger som statsminister Erna Solberg hadde foretatt.

– Kampanje

Arbeiderpartiet har sagt at de vil vurdere å kalle inn Erna Solberg til høringen i kontrollkomiteen, som allerede er planlagt for å gå igjennom regjeringens håndtering av habilitetssaker.

Aydar mener Finnes og Bjelland har trukket i trådene i bakgrunnen.

– Det fremstår slik, basert på de informasjonene som hittil er kjent, gjennom DNs avsløringer. For å komme til bunns i denne saken må mennene som hadde regien i dette elitesamrøret svare på ubesvarte spørsmål.

VIL HA KORTENE PÅ BORDET: Rødts kontrolltopp er sterkt kritisk til det som er avslørt og sier det ikke er forsøk på å sverte Høyre-lederen.

– Dere kan anklages for å lage politisk show for å svekke Solberg og Høyre?

– Rødt har kjørt en linje, helt uavhengig av hvem som sitter i regjering, hvor vi ber om at det skjer grundige undersøkelser når det er mistanke om habilitetsutfordringer eller vennetjenester. Åpenhet er helt avgjørende.

– Må til bunns

Hun mener dette fremstår som det hun kaller «et skolebokeksempel på elitesamrøre».

– Et nettverk av forretningsforbindelser, Høyre-donorer og venner har blitt formidlet som kandidater til noen av statens mektigste posisjoner, med statsrådens ektefelle som mellomledd. Skal vi feie ut vennetjenestene fra norsk politikk, må vi til bunns i denne saken, sier Rødt-representanten.

Frps representant i kontrollkomiteen, Carl I. Hagen, er positiv til å få høre hva Finnes og Bjelland sier.

POSITIV: Frp-høvdingen liker åpenhet og ser gjerne at Finnes og Bjelland – og et par til – kommer til Stortinget for å forklare seg.

– Har sans for

– Det heter invitere og det har jeg sans for. Da kan vi jo ta med de venner Brenna og Trettebergstuen utnevnte og muligens noen departementsråder om forholdet mellom embetsverk og politisk ledelse, sier Hagen.

Det han sier relaterer seg til habilitetssakene som daværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna var involvert i, som gjorde at Brenna måtte beklage og Trettebergstuen måtte gå av i sommer.

SVs representant i komiteen, Audun Lysbakken, er i tvil.

– Hvis de foreslår det i komiteen skal vi selvsagt vurdere det, men jeg mener det mest aktuelle her er å spørre ut Erna Solberg selv. Det interessante er ikke egentlig hva Finnes og Bjelland drev med, men om regjeringen fulgte det opp, sier han.

Aps mann i kontrollkomiteen, Frode Jacobsen, sier han ikke har noe å si om Rødts initiativ nå.

Hverken Sindre Finnes eller Osvald Bjelland ønsker å kommentere høringsinitiativet til Rødt.