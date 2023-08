VANN-TRØBBEL: Det regner kraftig – på E6 rett sør for Sarpsborg kjørte en bil av veien som følge av vannplaning.

Advarer de som skal ut på veiene søndag morgen: − Følg med

Voldsomt nedbør i morgentimene søndag kan føre til meget vanskelige kjøreforhold på Østlandet.

Søndag morgen begynte det å regne for alvor på Østlandet.

Det skal komme såpass mye regn, at det er stor fare for at biler får vannplaning. Vegtrafikksentralen hadde pr. klokken 06.57 allerede hatt et tilfelle av vannplaning.

Nå advarer de bilister som skal ut på veiene.

– Det er veldig viktig å si ifra. I dag må folk være oppmerksomme. Vi har allerede stengt ulike veier og tunneler som følge av mye vann, sier trafikkoperatør i VTS Øst, Trude Lindstad.

Rett før klokken 06.45 fikk en bil vannplaning ved Sandesund bro i Sarpsborg på E6. Broen ble helt stengt som følge av ulykken. Personen i bilen fremsto ikke skadet etter ulykken, opplyser politiet.

Lindstad ber folk tenke når de er ute og kjører.

– Vi har mye vann i veibanen. Vær forsiktig på hastighet, og følg med på veibanen. Kommer du inn på høyhastighetsveier, kan det være dumper hvor det samles vann. Det er en ekstra risiko, og kan være utfordrende. Senk farten og vær forsiktig, avslutter trafikkoperatøren.

REGNVÆR: Slik så Oslo ut i morgentimene søndag. Vått og godt!