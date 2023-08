RØMTE IGJEN: Matfar Øyvind Stjernen, sammen med flokken sin.

Jesus lager trøbbel for familien: − Han er en utbryterkonge

Lamaen Jesus (6) rømte hjemmefra for andre gang: – Han har et tykt lag med ull og kryper under det elektriske gjerdet.

Kortversjonen Lamaen Jesus har rømt hjemmefra for andre gang.

Jesus bor sammen med en islandshest og ti sauer. Han har tidligere klart å krype under det elektriske gjerdet. Matfaren tror det er en fordel at han har så tykt lag med ull.

Torsdag morgen dro han på eventyr og ble sett på E6, men kom hjem igjen relativt raskt.

Politiet i Nordland er kjent med hendelsen, men har ikke sett Jesus. Vis mer

Lamaen Jesus bor på en gård i Rana i Nordland. Der bor han sammen med en islandshest og ti sauer.

Torsdag morgen var han ute på tokt igjen og ble sett på E6 i morgentimene.

– Han liker å krype under det elektriske gjerdet, sier matfar Øyvind Stjernen (71).

– Han har et så tykt lag med ull, så det kan hende han ikke har fått så mye strøm i seg. Han er godt beskyttet.

Ifølge Stjernen har Jesus mer ull, enn hans sauevenner på gården.

– Vi var forberedt på at vi måtte ut og lete etter han, men han kom fort hjem igjen, sier Stjernen.

Han skal ha gjemt seg bak fjøset.

– Jesus så vel på forholdene og tenkte det var lurt å gå hjem igjen.

Rana Blad omtalte hendelsen først.

LAMA: Lamaer kan bli opptil 40 år. Denne ungdommen er seks år.

Politiet har ikke sett Jesus

Dette er andre gang lamaen har rømt hjemmefra.

– Han er en luring, sier Stjernen.

Lufteturene skaper litt trøbbel for familien. Sist gang var i 2020.

Politiet i Nordland er kjent med hendelsen, men har ikke hatt noen oppdrag knyttet til rømningen.

– Vi har ikke sett Jesus i dag heller, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt.

GÅRDSDYR: Lamaen Jesus har bodd på gården hele livet. Her er han sammen med matfar, Øyvind Stjernen.

– Passende navn for en lama

Lamaen Jesus er seks år gammel og har bodd på gården hele livet.

– Han var konfirmasjonsgaven til datteren min. Å få en lama i konfirmasjonsgave er kanskje spesielt, men hun ønsket seg det.

– Det var som det var og han har blitt en utbryterkonge.

Lamaer er utbredt i Sør-Amerika og navnet hans er heller ikke tilfeldig.

– Siden han var en konfirmasjonsgave og Jesus er et vanlig guttenavn i landet han kommer fra, så tenkte vi det var et passende navn for en lama, sier Stjernen avslutningsvis.