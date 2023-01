MØRE OG ROMSDAL: Luftambulanse på stedet etter snøskredet ved fjellet Moanebba.

Svensk statsborger omkom i skredet i Rauma

En svensk statsborger er bekreftet omkommet etter et snøskred i Rauma fredag ettermiddag. Pårørende er varslet.

Politiet bekrefter dødsfallet i samråd med pårørende, skriver de på Twitter klokken 20.41. fredag kveld.

Politiet meldte først om skredet klokken 13.27 fredag ettermiddag.

Det ble tidligere fredag meldt om at to personer var alvorlig skadet etter snøskredet i Møre og Romsdal.

– Veldig vanskelige flyforhold på stedet. En person fra luftambulansen har kommet frem til de skredtatte. Det jobbes med å få de ut, skrev politiet i Møre og Romsdal en time senere.

Vedkommende ble fraktet med helikopter til St. Olavs hospital i Trondheim tidligere fredag.

Operasjonsleder Eivind Klokkersund sa til NRK at vedkommende trolig har vært under snømassene før han ble hentet ut.

Operasjonsleder Jens Dahl sa senere til VG at personene er oppe av snøen.

– Tilstanden har forverret seg hos den ene personen etter første melding, hvor to nå er alvorlig skadet.

Like før klokken 17.30 opplyser politiet på Twitter at de to skadede er fraktet ut av rasområdet med helikopter og videre til sykehus. En tredje person ivaretas av lokal ambulanse og eventuelt legevakt. De tre var i et turfølge og er ifølge politiet fra Sverige.