To busser i frontkollisjon i Fredrikstad

To personer er alvorlig skadet etter at to busser kolliderte front mot front på Fredrikstadbrua.

Politiet i Øst fikk melding klokken 09.12 om at to busser hadde frontkollidert i Fredrikstad. Det ble meldt om store materielle skader i tillegg til personskade.

– Det er passasjerer ombord i begge busser. Rapportering om at to personer er alvorlig skadet. Det jobbes med førstehjelp på stedet, sier operasjonsleder Joakim Ormaasen i Øst politidistrikt til VG.







Han har foreløpig ikke mer opplysninger om ulykken.

Samtlige nødetater rykket ut.

Vaktleder Roger Andersen ved 110-sentralen kaller det en «kraftig» kollisjon og en alvorlig ulykke. Andersen sier at brannvesenet jobber med å sikre skadestedet.

Hendelsen skjedde på Fredrikstadbrua langs riksvei 110.

Vegtrafikksentralen opplyser at broen er stengt i begge retninger. Det bygger seg opp kø, særlig på bysiden av broen, ifølge Fredrikstad Blad.

Området vil bli avsperret en god stund fremover, opplyser politiet.

Anbefalt omkjøring er Sarpsborgveien langs riksvei 22 via Alvim og Fredrikstadveien/Rolvsøyveien langs fylkesvei 109.

De siste dagene har det vært flere store trafikkulykker på Østlandet på grunn av glatte veier og vanskelige kjøreforhold.

Tirsdag var imidlertid kjøreforholdene noe bedre.

Trafikkoperatør Turid Nymann i vetrafikksentralen Øst sier til VG at det likevel er lurt å beregne god tid og at folk må kjøre etter forholdene.